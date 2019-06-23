道瓊指數6月走勢可望創下80年來最大漲幅

由於聯準會 (Fed) 更加寬鬆的貨幣政策立場，美國股票指數本週的創記錄之旅幾乎沒有受到任何影響，除了週五 (21 日) 短暫休息一下。

根據 Dow Jones Market Data，道瓊工業平均指數本月目前以來漲幅 7.7%，是 1938 年道瓊指數飆升 24.3% 以來的最高 6 月漲幅。

標準普爾 500 指數也可望出現 6 月最佳回報，目前本月漲幅約為 7.2%，為 1955 年標普指數上漲 8.2% 來最佳。納斯達克綜合指數目前本月漲幅 7.8%，則將是 2000 年 16.6% 以來的最佳 6 月走勢。

（圖: 道瓊數據）

美股的大漲部分受惠於 Fed 的支持，在週三 (19 日) 利率會議後示意可能在 7 月 30 日至 31 日的會議中調降利率，以遏制美國與國際貿易夥伴、尤其是中國間的關稅衝突影響，關稅問題已經擾亂了全球經濟並有可能擾亂全球供應鏈。

根據芝加哥商業交易所集團 (CME Group) 追踪聯邦基金期貨工具，華爾街定價 2019 年的降息次數達到 3 次。

股票往往在基準利率下降的環境中上漲，因為它可以轉化為個人和企業相對便宜的借貸成本。不過，降息也可能預示著央行行長對經濟環境的看法將更加悲觀，這最終可能會影響投資者的情緒。

股價的上揚也牽動全球債券殖利率大多上漲，推動債券價格反向穩定走低。由於債券被視為投資人在不確定時期擁抱的資產，因此在股票價格上漲時，債券價格通常不會上漲。

本週稍早 10 年期美債殖利率跌破 2%，而同級的 10 年期德國債券殖利率也短暫觸及負 0.322% 的創紀錄低點。

早在 1938 年，隨著經濟大蕭條的復甦陷入停滯，美國經濟面臨衰退，直到小羅斯福總統 (Franklin D. Roosevelt) 在第二任任期內得到一項 37.5 億美元的支出計劃，該計劃於當年春季獲得國會批准，以幫助刺激放緩的經濟擴張，增加赤字支出。

由於製造業活動減弱，1938 年 6 月採取財政刺激措施來應對 19% 的失業率，這項舉措至少部分地協助推動道瓊指數走強。

然而，這次，即使 5 月的非農就業報告創造 75000 個工作崗位，遠遠低於 18.5 萬的預期，美國的失業率也維持在 3.6% 的低點。