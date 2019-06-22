捲土重來！傳玩具反斗城今年至少開設2家體驗店 明年計畫開更多家

玩具反斗城又要回歸美國領土了！

知情人士透露，Tru Kids Brands 執行長、前玩具反斗城全球商品長 Richard Barry 企劃今年至少開設 2 家玩具反斗城商店。

去年十月，Tru Kids Brands 取得玩具反斗城品牌所有權，也接管了該公司其他資產和品牌，包括芭比 (Babies "R" Us)、長頸鹿傑弗里 (Geoffrey the Giraffe) 和鋼鐵人 (Imaginarium)。

長頸鹿傑弗里 (Geoffrey the Giraffe)

該消息人士透露，「我們肯定會在 2019 年回歸，至少 2 家店面，2020 年計畫開設更多家。新店面會比玩具反斗城的舊店面小一點，且為『體驗店』。」

Tru Kids Brands 自去年十月取得玩具反斗城經營權以來，一直戮力打進美國市場，該公司與美國雜貨商 Kroger 合作，在年終購物假期間於 600 家商店設立「傑弗里的玩具箱」專區，推出 35 款玩具進行促銷活動，其中包括玩具反斗城吉祥物傑弗里長頸鹿。

雖然去年美國 700 多家玩具反斗城倒閉，但亞洲、歐洲和印度還有 900 家門市在營運，玩具反斗城的新東家還計劃今年年底前在海外地區（主要是亞洲）再開設 70 家門市。