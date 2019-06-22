伊朗快成國際孤兒？ 俄羅斯願意出手相挺

美國與伊朗近期關係緊繃，雙方就油輪襲擊、核協議、無人機擊落等等問題，爭論不休。英國等加入聲援美國，伊朗似已越來越被西方國家孤立。俄羅斯週五 (21 日) 宣布，若歐洲沒有啟動先前承諾的 INSTEX 計畫，俄羅斯已經準備好出手幫助伊朗。

俄羅斯外交部長謝爾蓋 · 里亞布科夫 (Sergei Ryabkov) 於週五 ( 21 日) 表示，歐洲早前承諾協助伊朗的非美元貿易活動計畫：INSTEX，遲遲未有動作。他表示，若歐洲國家不履行 INSTEX 這項陳諾，俄羅斯已經準備好要協助伊朗的石油出口，並放寬其銀行業的限制。

「支援貿易兌匯工具」(INSTEX) 是由歐洲的英國、法國、德國 3 國注資，旨在避開美國對伊朗的制裁，可以維持對伊朗非美元的貿易活動，包括食品與石油等。這項計畫也義含著歐洲想挽救核協議的立場。

然而，今年 5 月時，美國針對 INSTEX 發出警告，歐盟若從事違反美國制裁的活動如 INSTEX，會導致嚴重後果，包括無法進入美國金融體系。歐洲於今年 1 月底宣布 INSTEX 計畫後，至今也遲遲未履行任何貿易協議。

伊朗外交部發言人 Abbas Mousavi 本月稍早表示，對於歐洲沒有履行承諾感到相當失望。「到目前為止，歐洲所作所為，以及該做的承諾，都令人不滿，已失去我們信任。」

在美國制裁伊朗、歐洲對伊朗態度轉趨保守之際，俄羅斯站出來挺伊朗，接下來的問題，可能要看中國是否會跟進俄羅斯的腳步。中國是全世界石油進口最大國，在中美貿易戰之下，中國對伊朗的石油進口更加倚賴。