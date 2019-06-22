能源盤後—川普原已下令空襲伊朗 WTI本週漲幅近9% 美煉油廠爆炸 汽油領漲

週五 (21 日) 交易，原油期貨上漲，WTI 原油本週漲幅擴大至近 9%，且為本月最高收盤價，係因市場期待央行將提出提振經濟的政策，加上中東緊張局勢持續，供應中斷風險縈繞市場心理。

能源期貨產品中，以汽油期貨價格領漲，漲幅近 4%，係因報導稱費城一座擁有 150 年歷史的煉油廠發生爆炸，是否有任何永久性損害目前尚不清楚。

該爆炸的煉油廠為美國東部沿海最大煉油廠，由 Philadelphia Energy Solutions (PESC-US) 持有，每日能處理 33.5 萬桶石油。

紐約商品期貨交易所

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 36 美分或 0.6%，收每桶 57.43 美元，為 5 月 29 日以來最高點，本週漲幅 8.8%，為 2016 年 12 月 2 日以降最大單週漲幅。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 7 美分或 3.9%，收每加侖 1.856 美元，為 5 月下旬以來最高收盤價，本週漲幅 7.1%。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.2 美分或 1.7%，收每加侖 1.916 美元，本週漲幅 4.7%。

GasBuddy 石油分析主管 Patrick DeHaan 表示，該爆炸的煉油廠佔該地區煉油產能 27％，可能對汽油產生重大影響，但「魔鬼藏在細節中」，要看看該煉油廠是否在這駕駛旺季期間，出現一些可能導致數月停工的大面積損害。

ICE Futures Europe

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 75 美分或 1.2%，收每桶 65.20 美元，為 5 月 30 日以來最高收盤價，本週漲幅 5.1%。

美伊關係緊張

全球央行未來幾個月都可能紛紛降息以維持經濟成長，為原油奠定看漲背景。週四又因伊朗擊落美國軍用無人機，油價大漲，供應中斷的市場擔憂心理加劇，推升原本已處於看漲背景的原油。

美媒證實，美國川普總統週四曾一度批准針對有限的伊朗目標和飛機發動空襲，爾後取消襲擊。

Schneider Electric 資深商品分析師 Robbie Fraser 表示，「美國和伊朗間的緊張局勢差點一夕間又升級，該次空襲在最後一刻取消，但這更凸顯美伊兩國間一觸即發的氣氛。」

Investing.com 資深分析師 Barani Krishnan 表示，「川普總統似乎這幾天有點後退幾步，避免增加地緣政治風險，因為地緣政治風險可以在一天內推漲石油 5%-6%。由於川普競選連任，低原油和天然氣價格似乎是他主要關注點，這是為何他對美伊和平建議採開放態度的原因，儘管川普團隊內有一些較針對伊朗的雜音。」

原油對 Baker Hughes 週五公布的數據反映不大。該數據顯示，美國鑽井平台的活躍數量在連續 2 週下降後，小增 1 個，總數達 789 個。

其他能源交易

7 月交割的天然氣期貨價格上升 0.05%，收每百萬 Btu 2.186 美元，本週跌幅 8.4%。

週四收盤價 2.185 美元為最前月契約自 2016 年 5 月以來最低收盤價，係因 EIA 公布上週庫存增加程度大於預期。