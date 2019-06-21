〈長榮罷工〉明日取消航班擴大到112班 6/29前不接受新訂位

長榮航 (2618-TW) 今 (21) 日最新宣布，因應桃園市空服員職業工會持續罷工影響，預計明 (22) 日共取消往返台灣航班 112 班，合計約影響 23200 名旅客，同時，6 月 29 日前暫不接受新的訂位。

長榮航表示，明日共有 89 個航班由台灣出發，預計取消 59 班，分別為桃園機場出發取消 46 航班、松山機場出發取消 3 班、台中機場出發取消 3 班、高雄小港機場出發取消 7 班，影響約 13200 名旅客。

而回台灣共有 88 個航班，預計取消 53 班，分別為返回桃園機場共計取消 40 班、返回松山取消 3 班、返回台中取消 3 班、返回高雄小港機場取消 7 班，影響近 1 萬名旅客。

若加計今日共取消 71 班往返台灣的航班 (影響約 1.5 萬名旅客)，以及罷工首日國際航班共取消 36 個航班 (影響 8628 名旅客)，總計罷工以來已有近 4.7 萬名旅客因此受到影響，確定取消班次已達 219 班。

長榮航強調，會盡最大努力將旅客簽轉至其他航空公司，將影響的程度降到最低，最新航班異動訊息除了會以簡訊通知旅客，民眾也可自行到官網 www.evaair.com 或運用 APP 查詢。