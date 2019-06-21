〈第一金股東會〉沃旭250億元聯貸 8家公股全撩下去有3大原因

第一金 (2892-TW) 今 (21) 日舉行股東會，由於之前公股行庫以離岸風電風險過高為由，不願給予專案融資，小股東關切沃旭 250 億元聯貸案的風險評估，一銀總經理鄭美玲表示，考量沃旭母公司全額擔保等 3 大因素，風險相對可控。

沃旭 250 億元聯貸案，由台銀、國泰世華及法國巴黎銀行共同主辦，三家主辦行各 30 億元，剩下 160 億元額度由 12 家銀行分貸，包括兆豐、彰銀、土銀、合庫、一銀、華南、台企銀、玉山、台新、中信、凱基及德意志銀行，利率下限不低於 1.7%。

不過，德商 wpd 達德能源 5 月底甫拍板的 742 億元聯貸案，公股行庫以離岸風電風險過高為由，全數缺席風電的聯貸案，不到一個月，沃旭的離岸風電融資，卻出現 8 大公股行庫全數參貸，因此引起小股東關切風險考量。

鄭美玲表示，離岸風電之所以會視為高風險融資，主要是天候環境、建置其天數、牽扯到的法律等都是風險，開發商的能力和背後財利也都很重要。

鄭美玲表示，此次會參與沃旭的 250 億元聯貸案，有做好對借保戶完整的淨值調查，丹麥沃旭全球市占率有 3 成，且主要考量丹麥母公司全額擔保、自有資金占比也達 3 成、此融資案只有 5 年期，風險相對可控，此案也有助於公股銀行了解、學習離岸風電融資。