獨董意見鬧分歧 天蔥強調無經營權生變疑慮

連鎖餐飲業者天蔥 (2740-TW) 獨立董事吳佳蓉提案，將在 8 月 8 日召開股東臨時會，全面改選包含 3 席獨董在內的 5 席董事，而天蔥昨 (21) 日董事會通過，公司擬提前全面改選董事 (含獨立董事) 案後，鄭秀惠、游慈卿 2 位獨立董事也表達反對意見，市場擔憂公司經營權恐生變，天蔥今 (21) 日聲明指出，股東結構和經營權穩固，非外界所稱有生變疑慮。

天蔥說明，小股東在 5 月 29 日的股東常會中，以臨時動議提案，建請公司董事會應盡速召集臨時股東會討論全面改選董事的必要性，此是以經濟部相關函令以及高等法院判決為據，該股東的意見，經公司徵詢專業法律意見，屬合法也給予尊重，按照董事長和執行董事於股東會上的承諾回應股東訴求。

天蔥表示，董事長盧俊賢是品牌創始人，自公司創立以來親力親為參與公司營運，近年為提升品牌精神和經營績效，積極對門店去蕪存菁，今年起更全力提升產品品質，使用多款美國 USDA Prime 和 Choice 等級牛肉，使消費者立即有感，並引進全新港點品牌「點 8 號」，致力改善營業狀況， 5 月營收月增 36.35%，營運可望逐漸改善，點 8 號因採穩健策略發展，去年僅開設 1 家據點，目前營收穩定，是天蔥全台門店之冠。

天蔥說明，點 8 號去年裝潢與設備投入額約數百萬元，有相關資料與財務報告可稽，但獨董游慈卿卻稱去年裝潢及設備支出達 7000 萬元，與實情不符。

天蔥也強調，公司股東結構和經營權穩固，並非外界所稱有經營權生變疑慮，獨董吳佳蓉鑒於公司現正面臨淨值偏低，董事意見分歧無法達成共識，認為有儘速改組董事會暨改變資本結構的必要，公司表示尊重。

不過，鄭秀惠、游慈卿認為，天蔥營運虧損主因，是經營高層經營管理能力不佳、營運策略混亂，且原具餐飲經驗的專業經理人陸續於首季離職，導致董事長盧俊賢自 3 月起兼任總經理，全面改選董事對天蔥現況沒有幫助，應考慮撤換經營團隊，天蔥當務之急是儘速找到具備西餐品牌經營管理相關經驗人才，挽救營運危機。

天蔥已連虧 3 年，至今年第一季累計虧損超過 2 億元，共虧掉超過 1 個股本，上月股東會中，小股東對公司的經營績效不滿，臨時動議提出全面改選董事，當時成建議案，盧俊賢也承諾，會依照此方向去辦理。