貳樓將開複合店並揮軍上海 2年後店數上看50家

連鎖餐飲集團貳樓今 (14) 日正式宣告，進軍上海開出第 1 家據點，同時，在國內也開出首家結合旗下貳樓和包果的雙品牌概念店，落腳台北南西商圈，貳樓董事長黃寶世表示，今年總營業額上看 7 億元，成長約 7%，未來三年將持續在兩岸開新據點、甚至要揮軍美國，預計 2 年後總店數將倍增至 50 家。黃寶世透露，有 IPO 的想法，但沒有時間表。

貳樓旗下有 3 個品牌，包括貳樓餐廳、右手餐廳和包果，貳樓為早午餐連鎖輕食品牌店，客單價約 400 元；右手餐廳定位為一個人的泰式餐廳，提供泰菜套餐，客單價約 300 元；而包果是外帶型三明治品牌，客單價約 100 元。

其中，貳樓餐廳共有台灣 12 家、上海 1 家，今年預計台灣再開 2 家；右手餐廳 2 家，今年將在台中、台北再各開 1 家；而包果現有 2 家，無獨立展店計畫，希望是與既有的貳樓陸續調整成雙品牌店，藉由補足外帶市場拉高貳樓單店營業額。

展望明後年，黃寶世已訂出中期計畫，明年目標總店數將從今年的 20 家擴增至 31 家 (台灣增 7 家、中國增 4 家)，2021 年則要上看 51 家 (台灣再增 12 家、中國再增 8 家)，並持續評估到美國開店。

黃寶世說，雖因展店產生龐大後台需求，但因自有中央工廠成本過高，是採取與外包廠合作的方式來降低成本，原物料到店後再完成最後的料理步驟。

全新亮相的「貳樓 × 包果雙品牌概念店」1 樓為包果外帶區，2-4 樓為貳樓餐廳座位區，結合貳樓內用和包果外帶特性，以全時段菜單打破餐期限制，目標開幕首月來客數達 1.2-1.3 萬人次，複合店也將成為既有品牌的成長動能。