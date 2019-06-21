〈中華電股東會〉員工要求加薪 謝繼茂允諾：將向交通部爭取

中華電 (2412-TW) 股東會，開會已進入近 6 個小時，有股東認為，因公司積極籌備 5G 設備導致 4G 訊號不良，對中華電的 5G 建設信心不足，董事長謝繼茂指出，應是偏鄉地區未涵蓋 4G 訊號，將會進行了解；也有員工針對加薪提出看法，認為每名員工應至少加薪 1500 元以上，謝繼茂表示，調薪可行的，將向大股東交通部爭取。

工會員工表示，由於目前中華電正積極籌備 5G 建設，近來接到不少客訴電話，內容不外乎是 4G 頻寬不夠用，訊號不良，由於過去中華電砸 390 億元參與 4G 競標，至今仍需攤提，對公司未來經營 5G 憂心忡忡。

謝繼茂回應，目前根據國際測速單位的資料顯示，中華電信的訊號速度全台最快，推測是偏鄉地區未涵蓋 4G 訊號，導致訊號不良，將根據內部投訴內容進行了解，並與當地洽談改善。

另外，交通部曾喊出，只要公司有盈餘就會分給員工，因此交通部持股的企業，陸續宣布加薪，包括郵局調薪 3%、華航調薪 2%、中鋼調薪 3.5%，有股東喊話，謝繼茂是電信業出身應照顧電信員工，每名員工每月應至少加薪 1500 元。

對此，謝紀茂回應，調薪是可行，將向大股東交通部爭取，至於加薪幅度得經計算後才能公布，會為員工做最大的爭取。