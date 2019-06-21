〈兆豐金股東會〉兆豐金調整獲利結構 搭海外資金回流潮衝刺消金

兆豐金今 (21) 日召開股東會，董事長張兆順表示，受美中貿易戰影響，下半年景氣可能不太好，今年將繼續調整獲結構，積極衝刺消金，把握海外資金回流趨勢，將存款引導到財富管理。

兆豐金今天股東會也通過股利，每股將發 1.7 元，董事長張兆順會後受訪時，針對今年景氣與未來業務展望作上述表示。

張兆順表示，我國在中國設廠的台商，主要銷往當地，美國對中國提高關稅勢必影響企業接與獲利，企業今年上半年獲利，多靠去年底搶單效應維持的榮景，但隨著貿易戰延燒，勢必會影響經濟表現。

張兆順指出，經濟不好可能導致銀行呆帳提高、放款減少，尤其是企金業務這一塊已經殺成一片紅海，現在目標不是追求提高淨利差，能維持淨利差就很不錯，以放款來說，今年放款餘額與去年同期相比頂多持平，「光是維持持平就很辛苦」。

然而，美中貿易戰也非全是負面影響，張兆順指出，貿易戰促使台商資金回流，加上新台匯率貶值，帶動存款餘額增加，目前存款餘額已從去年底的 2 兆 3000 億元，增加至 2 兆 5000 億元，希望能從存款戶中挖掘財管客戶，做大消金「這才是正辦」。

兆豐銀為發展消金事業，去年 6 月成立消金事業群，改變過去靠分行推廣消金客戶的做法，消金業務只是企金的附屬，但現在靠消金事業群開發更多新客源，以信用卡來說有 5 成來自網路進件，而非行員推廣，他認為要發展消金必須要有自己的商品，只有好的商品才能讓客戶賺到錢銀行也賺到佣金，創造雙贏。