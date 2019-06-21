〈仁寶股東會〉蘋果要求評估遷廠？總座：確實有廠商積極詢問

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2019年6月21號13點32分

仁寶 (2324-TW) 今 (21) 日舉行股東會，由總經理翁宗斌代為主持，面對外傳蘋果 (AAPL-US) 要求供應鏈移動產線，他對此不願評論，僅強調，近期確實有高單價消費性電子產品客戶，確實與仁寶積極詢問遷移產線相關事宜。

近期市場傳，蘋果要求相關供應鏈遷移產能，對此，翁宗斌表示，無法評論單一客戶，但像筆電等高單價消費性電子產品，受美國課徵關稅事件影響大，近期已與相關廠商積極討論，有關產線調整的問題。

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今股東會後也證實，確實與許多客戶商討產線調整，但不如外傳的 3 成比重。

面對美中貿易戰，翁宗斌表示，出口到美國的產品，約占仁寶整體產品比重 2-3 成，因此若有需要調整產線、擴廠，勢必會增加營運成本，將持續調整因應，然而美國跟中國的貿易戰，就像老大跟老二的戰爭，仍希望趕快落幕，未來雙方在經濟上的角力戰恐將持續，可能只是形式上不同。

翁宗斌表示，大環境仍充滿變數，將持續關注月底的 G20 峰會，美中兩國領導人會晤後，關稅貿易戰的後續變化。

另外，仁寶今日股東會，董事長許勝雄因母殤未出席，副董事長陳瑞聰也因公無法出席，故由總經理翁宗斌代為主持會議。