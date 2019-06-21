〈宏達電股東會〉王雪紅拋兩大變革 已從手機廠轉型VIVE生態系

宏達電（2498-TW）今（21）日舉行股東會，由董事長暨執行長王雪紅親自主持，她表示經過 2018 年，宏達電變得更強壯，已經從手機廠商轉型為完整 VIVE 生態系統企業，推動了兩項重要改變。

第一、讓所有部門聚焦「VIVE Reality」願景，也就是將虛擬實境 （VR） 、擴增實境 （AR） 、人工智慧 （AI） 、 5G 及區塊鏈 （blockchain） 等關鍵科技，融合應用以創造出豐富的沉浸式體驗，這將徹底改變人類的生活方式，宏達電也會積極投入科技的研發與相關人才的養成。

第二、將宏達電重新定位為一家完整生態系統企業，不再只是專注軟硬體整合，更加擴展到內容的創作及平台的建立，將具有高附加價值服務的企業虛擬實境整合方案，提供給重要的合作夥伴，並加速技術普及化，期盼創造出能在中長期增加營收與利潤的全新模式與機會。

王雪紅表示，宏達電已成立企業虛擬實境解決方案部門，提供服務給製造、設計、零售、汽車、航太、教育、健康照護及娛樂體驗等企業客戶，這些都是宏達電過去未曾深入跨足的龐大市場。

在智慧手機產品策略上，王雪紅指出，宏達電持續創新，推出第一款區塊鏈智慧型手機 HTC EXODUS 1 ，這是一個重要的里程碑，透過創新科技與設計研發，讓消費者能夠重新掌控自己的數位身分、資料和資產。

王雪紅表示，不久的將來， 5G 的高傳輸效率與低延遲特性，將會徹底改變現在的產業、企業以及家庭應用設備。因此，宏達電在去年發表第一個 5G 產品 HTC 5G Hub ，已和美國 Sprint 、澳洲 Telstra 、德國 Deutsche Telecom 等世界各地重要電信商，建立了合作夥伴關係， 5G 起飛後，宏達電在台灣及全世界也會有策略性的發展與布局。

今年宏達電股東會也有不少資深股東參加，有股東質問「自己身家性命都壓在宏達電，經營團隊究竟要如何起死回生」，也有股東表示「去年宏達電已經轉虧為盈，每股發放 0.38 元現金股利實在太少」。

針對股利方面，財務長沈道邦指出，宏達電正處於成長市場，今年決議發放 0.38 元現金股利，確實是股東分配最大利益的方式，希望保留資金，持續投入創新。

沈道邦表示，去年內部營運做了相當大改變，在成本部分，過去三、四年來已經砍了六成，去年至今年的成本費用也砍了逾二成，不管是智慧手機、 VR 業務，整個團隊效能、效率已經做了整合，展望未來，宏達電對市場爆發力深具信心。