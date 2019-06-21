長榮空服罷工衝擊營運 股價跌幅航運股中最弱

長榮航 (2618-TW) 空服員自昨 (20) 日下午 4 點起開始罷工行動，長榮航 (2618-TW) 表示，今 (21) 日共取消 71 班往返台灣的航班，影響約 1.5 萬名旅客，法人初估，航班取消加上執勤津貼，每罷工一天恐損失約上億元，也衝擊長榮航股價今以下跌 2.5% 開出，在航運股中表現最弱勢。

法人分析，由於長榮航的罷工時間會拉多長無法確定，難以評估會對長榮航造成多大的損失，但營運肯定會受影響，根據過去華航兩次罷工的經驗，不排除接下來 1-2 個月左右股價都會呈現相對弱勢。

長榮航說明，今日共有 96 個航班由台灣出發，預計取消 45 班，維持約 5 成的運能，分別為桃園機場出發取消 37 航班、松山機場出發取消 1 班、台中機場出發取消 2 班、高雄小港機場出發取消 5 班，影響約 1 萬名旅客。

而回台灣共有 95 個航班，預計取消 26 班，分別為返回桃園機場共計取消 18 班、返回台中取消 2 班、返回高雄小港機場取消 6 班，影響近 5000 名旅客。

長榮航表示，因應桃園市空服員職業工會發起突襲式罷工行動，在確保飛航安全的前提下以降低旅客的不便為優先考量，會盡一切所能全力疏運旅客，經過人力盤點後，規劃出可以飛航的最大運能。