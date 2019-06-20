長榮航勞資協商再度破局 工會確定下午4點罷工

長榮航空 (2618-TW) 勞資雙方今 (20) 日下午 1 點展開空服員取得合法罷工權後的首次協商，雙方繼續針對改善過勞航班、禁搭便車條款和拒絕權威管理等議題談判，但雙方才談 1 個小時就宣告破局，桃園市空服員職業工會也旋即宣布，下午 4 點開始罷工。

桃空職工要求，全體長榮會員即刻前往長榮航公司前集結，下午 4 點後的航班一律不准服勤、提供勞務，也表示，開始罷工後，若公司有誠意仍願意繼續展開談判。

桃空職工說明，今天有這麼寶貴協商平台，但很遺憾資方提出來的方案還是與過去兩年來一樣，讓工會感覺無法進行。

在今日的協商中，工會提出訴求包括長榮航連 3 年獲利且逐年增加，但年終獎金都是 4 個月，未合理分配；工會認為外站津貼 (日支費) 應比照華航，以及禁搭便車、爭取勞工董事、勞工參與人評會等。

長榮航總經理孫嘉明強調，長榮員工都有薪資和加給，並非只有日支費，而公司獲利是全體員工一起努力，過去 4 年每年都發 4 個月年終獎金，而禁搭便車訴求，由於不管員工有沒有加入工會人評會都是一視同仁，因此很難同意。

本次長榮航勞資協商首度開放媒體進場直播，由勞動部政務次長劉士豪主持，而專精航空法的律師柯莉娟以及台大社會系副教授范雲，協同主持，然而，雙方對於爭論議題無果，工會旋即宣布罷工。