感謝臉書？比特幣衝破9600美元關卡 今年以來漲幅高達160%

自社群龍頭 Facebook 宣布創建自己的加密貨幣及支付網路之後，讓比特幣重新成為市場關注的一個焦點，週四 (20 日) 再持續攀高，飆破 9600 美元，逐漸駛向 1 萬美元心理關卡。

台北時間週五 (21 日) 上午 9:00，比特幣價格穩於 9620 美元附近，24 小時漲幅接近 4%，過去 7 日漲幅已經接近 17%。其他主要貨幣雖然也大多上漲，但 7 日漲幅最多只在 8% 左右，不足比特幣的一半。

(圖表取自 investing.com)

自 2019 年以來，比特幣累計漲幅也已來到驚人的 160%。

那些因素帶動近期漲勢？

近期比特幣的上漲因素，外界雖有多種說法，但多數都提及了 Facebook 的 Libra 加密貨幣公告，促使媒體及市場主流重啟對比特幣的關注。Google 搜尋顯示，在 5 月早些時候，對比特幣的搜索來到 1 年高點，當時已有不少 Facebook 將推出加密幣的傳聞。

DCG 執行長 Barry Silbert 認為，Facebook 推出的加密貨幣將成為重要的催化劑，推動數位資產在全球的大規模採用，其重要性可能就像網路時代裡 Netscape 瀏覽器的推出。

與此同時，有紐約證交所支持的加密貨幣平台 Bakkt，正加緊測試的腳步，世界上最大的資產管理公司之一富達，也在 2018 年的加密貨幣慘劇之後，準備開始交易比特幣。

此外，美國聯準會帶頭，全球央行採取了寬鬆的主基調，加密貨幣相對可擺脫央行的主導。比特幣多頭更為興奮的，是礦工正在大減新加密貨幣的供應，包括今年 8 月萊特幣及明年 5 月比特幣的減半計畫。