瞄準加密貨幣投資熱 新創交易平台推量化交易模式

加密貨幣崛起帶動投資風潮，但對投資人來說，投資加密貨幣波動風險不小，新創業者 Bincentive 推出智能交易平台，以量化交易方式，標榜小資族也可由此介入加密貨幣投資，且具備停損機制降低投資風險。

加密貨幣波動度高，比特幣去年一度跌破 4000 美元，今年情勢翻轉價格重啟漲勢飆漲至 9000 美元，重新站上波段高點，加密貨幣價格大起大落，劇烈波動讓有意投資者難免卻步。

Bincentive 執行長卓昭明表示，Bincentive 智能投資平台結合區塊鏈技術，將數據資料程式化由專業經理人負責操盤，投資人可透過平台委由經理人代操在各大交易所進行加密貨幣投資。

傳統金融交易經常透過量化交易的大數據找出市場規律性挑選出有投資潛力的標的，藉由紀律化交易追求穩定報酬，而加密貨幣波動雖大，但可透過量化投資方式從波動中找出絕對報酬，抵禦市場波動可能產生的風險。

根據 PwC 與投資公司 Elwood 資產管理公司共同發布報告指出，彼特幣去年大跌逾 7 成，但同一時期對沖基金績效跌幅約 46%，而採取量化策略的基金投資績效卻逆勢繳出 8% 的正報酬率。

卓昭明表示，目前多數量化基金、加密貨幣幾乎都不接受小資散戶投資，但交易平台可由經理人代操，加上區塊鏈建立資訊透明、不可竄改的智能合約，打造去中心化資產管理中心，投資人可在自己的帳戶中隨時調整資產配置，可隨時終止投資。至於交易費用部分，有別於一般基金手續費收取方式，Bincentive 在投資績效為正報酬時，才會依約收取手續費。