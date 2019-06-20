芝商所：比特幣期貨合約未平倉量創新高漸受機構投資者關注

根據芝加哥商業交易所（CME）在 6 月 18 日發布的資料顯示，比特幣期貨的未平倉合約量正在上升，並且創下新高。

根據芝商所的資料，比特幣期貨未平倉合約量在 6 月 17 日達到 5,311 口合約，創下新高，這些合約內容總計為 26,555 枚比特幣，在截至發稿時的市價約 2.46 億美元。

期貨是標準化的合約，約束一方在預先設定的日期買進或賣出某種資產。值得注意的是，芝商所集團在推特貼文中指出，比特幣期貨顯然愈來愈受到機構投資者的歡迎。

美國大型銀行摩根大通執行長 Nikolaos Panigirtzoglou 近期也在一份有關比特幣情勢的報告中表示，比特幣市場顯然日益受到機構投資者影響。

在芝商易所注意到比特幣期貨的持倉量與部位增加的同時，芝加哥選擇權交易所（CBOE）全球市場則在芝加哥時間 6 月 19 日下午 3 時結算最後一批比特幣期貨合約，不再掛出新的比特幣期貨合約。

許多人已推測，Facebook 近期宣布的加密貨幣計畫將帶動市場進一步熱絡，金融分析師 Tom Lee 則表示這是主流市場對加密貨幣產生興趣的證據。

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: cmegroup

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