[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

------------------------------------------------------------------------

1103 嘉泥 20190621 台北市中山北路二段 96 號嘉新大樓一樓

1109 信大 20190621 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6 基泰台北金融園區願景廳

1231 聯華食 20190621 桃園市龜山區文二一街六十八號 (福容大飯店)

1236 宏亞 20190621 桃園市八德區建國路 386 號 (本公司建國廠)

1305 華夏 20190621 苗栗縣竹南鎮公園路 106 號 (兆品酒店)

1418 東華 20190621 本公司新竹廠大禮堂（地址：新竹縣竹北市泰和里 125 號）

1435 中福 20190621 新北市中和區景平路 666 號 1 樓

1436 華友聯 20190621 高雄市三民區陽明路 201 號 5F 至真廳 (寒軒美饌會館)

1464 得力 20190621 台南市新市區三舍里 240 號 (本公司員工活動中心一樓)

1522 堤維西 20190621 國立台南生活美學館 2 樓 (台南市中華西路二段 34 號)

1531 高林股 20190621 桃園市桃園區國際路一段 246 號本公司桃園廠

1590 亞德客 - KY20190621 新北市三峽區大學路 63 號 (福容大飯店)

1593 祺驊 20190621 新竹縣湖口鄉德興路 231 號 (本公司員工餐廳)

1713 國化 20190621 台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1(集思台大會議中心 - 達文西廳)

1737 台鹽 20190621 台南市南區健康路一段 297 號臺鹽實業股份有限公司大禮堂

1788 杏昌 20190621 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 10 號 2 樓之 2(湯城工業園區)

1905 華紙 20190621 台北市杭州南路一段 24 號交通部集思國際會議中心國際會議廳 3 樓

2010 春源 20190621 桃園市龍潭區聖亭路八德段二三六號 (本公司龍潭廠區鋼構廠辦公大樓)

2066 世德 20190621 高雄市大寮區華中路 1 號 3 樓 (大發工業區服務中心 3F 大禮堂)

2069 運錩 20190621 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐國際商銀南區員工訓練中心)

2109 華豐 20190621 彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段 20 號 (本公司花壇廠)

2201 裕隆 20190621 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

2245 詠勝昌 20190621 台南市仁德區中正路三段 209 號 (本公司會議室)

2248 華勝 - KY 20190621 台北市中山區南京東路三段 225 號 4 樓 (大同大樓 4 樓會議室)

2301 光寶科 20190621 光寶科技大樓國際會議中心 (台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)

2302 麗正 20190621 新北市土城區中山路 71 號 (本公司三樓禮堂)

2317 鴻海 20190621 新北市土城區土城工業區自由街 2 號

2324 仁寶 20190621 台北市內湖區瑞光路 581 號本公司地下 1 樓

2332 友訊 20190621 自由廣場會議中心－國際演藝廳 (台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓)

2351 順德 20190621 本公司會議室 (彰化市彰南路 2 段 260 號)

2352 佳世達 20190621 桃園市桃園區莊敬路一段 300 號尊爵大飯店三樓國際廳

2354 鴻準 20190621 新北市土城區土城工業區中山路 66-1 號

2358 廷鑫 20190621 台中市西屯區市政路 386 號 3 樓 (301 會議室)

2363 矽統 20190621 新竹市公道五路二段 180 號 (矽統科技大樓)

2365 昆盈 20190621 新北市三重區光復路一段 67 號 3 樓 (珍豪大飯店國際宴會廳)

2382 廣達 20190621 本公司視聽教室 (桃園市龜山區文化二路一八八號地下一樓)

2388 威盛 20190621 新北市新店區北新路三段 205 號 (豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳)

2412 中華電 20190621 新北市板橋區民族路 168 號中華電信學院

2428 興勤 20190621 高雄市楠梓區加昌路 600 之 7 號楠梓加工出口區管理處第二會議室

2462 良得電 20190621 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 (深坑假日飯店)

2468 華經 20190621 華經大樓 2 樓會議室 (台北市內湖區行愛路 78 巷 25 號 2 樓)

2471 資通 20190621 台北市中山北路二段 111 號雙連大樓 8 樓 807 室

2498 宏達電 20190621 桃園住都大飯店金龍廳 (地址: 桃園市桃鶯路 398 號)

2511 太子 20190621 台南市南門路 261 號勞工育樂中心一樓第 1 會議室

2515 中工 20190621 台北市八德路四段 138 號 11 樓 (京華城 11 樓會議室)

2534 宏盛 20190621 台北市敦化北路 100 號 2 樓貴賓軒 11 室

2596 綠意 20190621 台北市市民大道五段 99 號 4 樓 (台北偶戲館研習教室)

2603 長榮 20190621 桃園市蘆竹區新南路 1 段 163 號 15 樓會議廳

2636 台驊投控 20190621 國泰金融會議廳 G 廳 (台北市信義區松仁路 9 號)

2886 兆豐金 20190621 台北市吉林路 100 號兆豐國際商業銀行吉林大樓頂樓

2892 第一金 20190621 台北市重慶南路 1 段 30 號 (第一銀行總行 22 樓大禮堂)

3036 文曄 20190621 新北市中和區中正路 738 號 18 樓

3037 欣興 20190621 桃園市桃鶯路 398 號 - 住都大飯店

3044 健鼎 20190621 桃園市平鎮區南豐路 261 號 (平鎮工業區管理中心會議室)

3062 建漢 20190621 建漢科技股份有限公司 (新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉園區三路 99 號)

3114 好德 20190621 台北市敦化南路一段 25 號 6 樓 (本公司會議室)

3205 佰研 20190621 臺北市南港區園區街 3 號 3 樓 (南港軟體園區 F 棟 3 樓視聽教室)

3228 金麗科 20190621 新竹科學工業園區新竹市展業一路 2 號 (園區同業公會 203 會議室)

3266 昇陽 20190621 台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓

3268 海德威 20190621 台中市西屯區天保街 60 號 (財團法人台中世界貿易中心)

3276 宇環 20190621 源友咖啡廳一樓會議室 (桃園市平鎮區工業五路 8 號)

3313 斐成 20190621 台南市東區中華東路三段 336 巷 1 號 (台糖長榮酒店三樓天鵝廳)

3452 益通 20190621 台南市安南區工業二路 31 號舉行 (經濟部南台灣創新園區服務館)

3491 昇達科 20190621 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵站)

3521 鴻翊 20190621 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (瓏山林台北中和飯店)

3526 凡甲 20190621 新北市中和區中山路三段 102 號 3 樓 (本公司會議室)

3550 聯穎 20190621 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (瓏山林台北中和飯店（原福朋喜來登飯店))

3631 晟楠 20190621 福容大飯店 (桃園縣龜山鄉文二一街 68 號)

3633 云光 20190621 新竹縣竹北市新泰路 35 號 9 樓 (聯合科技大樓會議室)

3645 達邁 20190621 新竹縣新埔鎮文德路 3 段 127 號二樓會議室

3652 精聯 20190621 台北市中山北路 4 段 16 號 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 1 樓集賢廳)

3661 世芯 - KY 20190621 台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 1 樓 (學學文創志業大樓)

3712 永崴投控 20190621 新北市土城區中央路四段 49 號 (2 樓會議室)

4102 永日 20190621 台中市大甲區成功路 315 號 (鐵砧山鄉野莊)

4119 旭富 20190621 桃園市蘆竹區長榮路 55 號 (富立登國際大飯店)

4163 鐿鈦 20190621 台中市南屯區精科路 9 號 (本公司會議室)

4180 安成藥 20190621 臺北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓

4186 尖端醫 20190621 新北市汐止區康寧街 169 巷 21 號 (活動中心)

4402 福大 20190621 台中港關連工業區服務中心會議室 (台中市梧棲區自強路 280 號)

4506 崇友 20190621 桃園市楊梅區梅獅路二段 688 號 (崇友實業股份有限公司楊梅廠)

4934 太極 20190621 桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路 5 號

4938 和碩 20190621 沃田旅店大會堂 (台北市中山北路七段 127 號)

4946 辣椒 20190621 台北市松山區東興路 8 號地下一樓 (統一期貨多媒體中心)

4958 臻鼎 - KY 20190621 桃園市大園區三石里三和路 5 號 2 樓 (大園區三石里社區發展協會)

4967 十銓 20190621 新北市中和區中正路 726 號地下 2 樓會議室 (遠東世紀廣場 A 棟 B2)

5210 寶碩 20190621 台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓 (全球科技廣場會議室)

5228 鈺鎧 20190621 台中市南屯區精科東路 15 號 (本公司)

5285 界霖 20190621 高雄市楠梓加工出口區中央路 58 號 (界霖科技營運總部 7 樓會議室)

5286 育駿 20190621 台北市復興北路 99 號 15 樓

5312 寶島科 20190621 新北市汐止區新台五路一段 97 號 17 樓

5340 建榮 20190621 桃園巿楊梅區大模街九號三樓 (楊梅區農會三樓)

5381 合正 20190621 桃園市中壢區東園路 57 號 (中壢工業區服務中心)

5439 高技 20190621 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (住都大飯店)

5515 建國 20190621 台北市羅斯福路 4 段 85 號地下 1 樓 (集思會議中心 / 台大館洛克廳)

5520 力泰 20190621 新北市汐止區樟樹二路 43 號

5880 合庫金 20190621 臺北市松山區長安東路二段 225 號 B 棟 1 樓 (合庫銀行總行文康中心)

5903 全家 20190621 新北市淡水區中正東路二段 29 號 4 樓本公司研修中心

6021 大慶證 20190621 臺北市松江路一六八號十三樓 (臺灣省商業會之會議廳)

6118 建達 20190621 本公司會議室 (新北市新店區中正路 531 號 5 樓)

6142 友勁 20190621 麗嬰房大樓 (台北市內湖區陽光街 321 巷 60 號 B1)

6150 撼訊 20190621 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN)

6161 捷波 20190621 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)

6171 亞銳士 20190621 台中世界貿易中心 / 台中市西屯區天保街 60 號 202 會議室

6183 關貿 20190621 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓

6237 驊訊 20190621 台北市敦化南路一段一號十樓 (土地改革紀念館)

6246 臺龍 20190621 新北市五股區五工六路九號 (五股工業區新北市五股勞工活動中心)

6271 同欣電 20190621 桃園市桃鶯路 398 號 (住都大飯店住祥廳)

6289 華上 20190621 新北市鶯歌區鶯桃路 658 巷 16 號

6419 京晨科 20190621 台大育成中心 B 棟 1 樓簡報室 (台北市中正區思源街 18 號)

6497 亞獅康 - KY20190621 臺北市信義區信義路五段 1 號 4 樓雅軒 (臺北國際會議中心)

6512 啟發電 20190621 新竹縣竹北巿復興一街 251 號 5 樓 (寰宇廳)

6553 豐華 20190621 台北市南港區園區街 3-2 號 7 樓 (南港軟體園區 H 棟)

6564 安特羅 20190621 台中市潭子區潭興路 1 段 3 號

6593 台灣銘板 20190621 桃園市龜山區華亞一路 36 號

6664 群翊 20190621 桃園市楊梅區和平路 188 號 (本公司四樓訓練教室)

6668 中揚光 20190621 台中市西屯區天保街 60 號 (台中世界貿易中心 201 會議室)

6690 安碁資訊 20190621 光鹽會議中心 (台北市復興北路 369 號 7 樓)

6695 芯鼎 20190621 新竹科學工業園區工業東二路一號 (科學園區科技生活館) 伽利略廳

8064 東捷 20190621 台南市台南科學工業園區南科六路 9 號 101 會議室

8076 伍豐 20190621 新北市汐止區大同路一段 308 號 6 樓 (本公司汐止工廠)

8085 福華 20190621 本公司 (新北市三峽區中正路一段 393 號)

8096 擎亞 20190621 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 (莉蓮會館)

8104 錸寶 20190621 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 12 號地下一樓 (國際會議廳)

8433 弘帆 20190621 自由廣場會議中心 1 樓東側 (臺北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓)

8479 台灣藝術 20190621 高雄市苓雅區中山二路 483 號

8481 政伸 20190621 台中市西屯區工業區十二路 6 號 (本公司二樓會議室)

8488 吉源 - KY 20190621 台南市東區裕學路 90 號 (塔木德台南會館會議室)

8932 宏大 20190621 桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室

8933 愛地雅 20190621 台中市梧棲區港埠路一段 497 號 (本公司二樓員工餐廳)

9921 巨大 20190621 台中市大甲區順帆路 19 號 (巨大公司)

9924 福興 20190621 本洲工業區服務中心二樓集會堂 (高雄市岡山區本工路十七號)

9930 中聯資源 20190621 高雄市前鎮區成功二路 88 號 16 樓 1607 會議室

9937 全國 20190621 台北市大安區長興街 75 號 (中華經濟研究院 1 樓蔣碩傑會議廳)

9944 新麗 20190621 桃園市大興路 269 號 1 樓 (晶悅國際飯店)

9960 邁達康 20190621 高雄市苓雅區海邊路二十九號二樓之一

1102 亞泥 20190624 台北市長沙街一段 20 號 (台北國軍英雄館一樓宴會廳)

1234 黑松 20190624 本公司中壢廠 (桃園市中壢區中園路 178 號)

1235 興泰 20190624 本公司三樓會議室 (高雄市仁武區高楠公路 10 號)

1308 亞聚 20190624 高雄市鳥松區圓山路 2 號高雄圓山大飯店 5 樓柏壽廳

1309 臺達化 20190624 高雄市鳥松區圓山路 2 號高雄圓山大飯店 5 樓松鶴廳

1316 上曜 20190624 台南市中西區和緯路五段 77 號 (本公司帝凡內建案接待中心)

1321 大洋 20190624 本公司桃園廠員工活動中心 (桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號)

1439 中和 20190624 台北市復興北路 99 號 15 樓 (牛牛牛) 亞國際會議中心

1455 集盛 20190624 本公司觀音廠員工活動中心 (桃園市觀音區樹林村安和街 307 號)

1473 台南 20190624 台南市歸仁區中山路三段 320 號 (總公司會議室)

1506 正道 20190624 台南市仁德區大甲里中正西路 1015 號

1532 勤美 20190624 新竹縣新豐鄉上坑村 488 號 2 樓大會議室 (勤美股份有限公司新竹廠)

1618 合機 20190624 本公司觀音二廠. 桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號

1795 美時 20190624 南投市南崗三路 21 號 (南崗會堂)

1903 士紙 20190624 台北市中山北路四段 16 號 (劍潭青年活動中心經國紀念堂 1F 集賢廳)

2070 精湛 20190624 高雄市湖內區忠孝街 110 巷 58 號 (本公司一樓視聽室)

2239 英利 - KY 20190624 彰化福泰商務飯店 B1 望愛廳 (彰化市建寶街 20 號 B1)

2312 金寶 20190624 新北市深坑區北深路 3 段 147 號

2426 鼎元 20190624 苗栗縣竹南鎮科中路 15 號 3 樓

2440 太空梭 20190624 本公司新竹廠禮堂 - 新竹縣芎林鄉五龍村五和街 226 號

2472 立隆電 20190624 立隆電子工業股份有限公司一樓會議室 (台中市大里區國光路一段 147 號)

2475 華映 20190624 桃園市龍潭區三和里華映路 1 號

2488 漢平 20190624 本公司生產大樓 6 樓 (台南市仁德區中正路三段 256 號)

2491 吉祥全 20190624 桃園市龜山區科技三路 80 號

2547 日勝生 20190624 臺北市信義路五段 1 號 4 樓 (臺北國際會議中心貴賓廳)

2618 長榮航 20190624 桃園市蘆竹區新南路一段 376 號長榮航空運航大樓 17 樓會議廳

2706 第一店 20190624 臺北市南京東路 2 段 63 號本公司

2724 富驛 - KY 20190624 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓

2745 五福 20190624 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐國際商銀南區員工訓練中心)

2809 京城銀 20190624 台南市中西區西門路一段 506 號 14 樓大禮堂

3014 聯陽 20190624 新竹科學工業園區創新一路 9 號本公司會議室

3052 夆典 20190624 新北市中和區新民街 112 號 4 樓 (本公司會議室)

3064 泰偉 20190624 新北市三重區興德路 111 號 R 樓

3149 正達 20190624 苗栗縣銅鑼鄉中平村 29 鄰中興路 99 號 (本公司二樓會議室)

3207 耀勝 20190624 新北市土城區忠承路 99 號 R 樓 (新北市永寧科技園區)

3230 錦明 20190624 廣春成大樓 R1 會議室 (地址: 桃園市蘆竹區南崁里 17 鄰經國路 890 號)

3234 光環 20190624 新竹科學工業園區新竹市展業一路 21 號地下一樓 (本公司會議室)

3252 海灣 20190624 台中市北區中清路一段 521 號 6 樓

3259 鑫創 20190624 新竹縣竹北市台元街二十六號 (園區會館二樓劇場式會議廳)

3518 柏騰 20190624 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店二樓芙蓉廳)

3528 安馳 20190624 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店)

3536 誠創 20190624 台北市內湖區洲子街 12 號 2 樓

3570 大塚 20190624 新北市板橋區縣民大道 2 段 68 號 6 樓 (本公司訓練教室)

3580 友威科 20190624 台中市大雅區中科路六號七樓 701 會議室

3624 光頡 20190624 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路二十二號二樓

3632 研勤 20190624 自由廣場會議中心 1 樓東側會議室 (台北市內湖區瑞光路 399 號)

3646 艾恩特 20190624 台北市內湖區瑞光路 399 號自由廣場會議中心

3678 聯享 20190624 竹北市縣政八街 77 號 1 樓 (新竹縣工業會: 會議室)

3710 連展投控 20190624 新北市深坑區北深路三段 265 號 (海灣假日酒店)

4123 晟德 20190624 台北市南港區園區街 3 號 3 樓視聽教室 (南港軟體工業園區 F 棟)

4128 中天 20190624 桃園市龍潭區九龍村 39 號。(悅華大酒店)

4132 國鼎 20190624 新北市淡水區中正東路二段 27-6 號 17 樓會議中心

4135 天賜爾 20190624 宜蘭縣羅東鎮純精路一段 109 號 5 樓 (羅東鎮農會第一會議廳)

4139 馬光 - KY 20190624 高雄市鼓山區博愛二路 99 號 (林皇宮)

4168 醣聯 20190624 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄購物中心 4 樓展覽館 1)

4193 喬本 20190624 屏東縣長治鄉德和村神農東路 9 號

4195 基米 20190624 新北市汐止區大同路三段 611 號

4429 聚紡 20190624 桃園市觀音區工業六路 3 號

4538 大詠城 20190624 大詠城機械股份有限公司 2 樓會議室

4568 科際精密 20190624 新北市中和區中正路 716 號 (地下二樓會議室)

4609 唐鋒 20190624 本公司大會議室 (桃園市中壢區南園路 2-20 號)

4720 德淵 20190624 本公司四樓會議室 (新北市五股區五權六路 9 號 4 樓)

4919 新唐 20190624 新竹科學工業園區研新三路 4 號 (102 會議室)

4935 茂林 - KY 20190624 桃園市平鎮區延平路一段 168 號 (救國團桃園市南區青少年活動中心四樓會議室)

4942 嘉彰 20190624 尊爵天際大飯店 (桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 B1)

4953 緯軟 20190624 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓多功能集會廳

4987 科誠 20190624 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店)

5245 智晶 20190624 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 (竹南科學園區行政服務中心 201 會議室)

6005 群益證 20190624 台北市長興街 75 號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳

6020 大展證 20190624 台北市承德路一段 17 號 13 樓大會議室

6122 擎邦 20190624 台北市濟南路一段 2 之 1 號 (臺大校友聯誼社)4 樓會議室

6140 訊達 20190624 台北市建國北路二段 147 號 B1(訊達電腦 B102 大會議室)

6144 得利影 20190624 台北市民權西路 53 號 B1(巴赫廳)

6230 超眾 20190624 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店會議廳)

6261 久元 20190624 新竹市科學園區科技路 5 號 4 樓 (本公司餐廳)

6451 訊芯 - KY 20190624 新北市土城區三民路４號 3F

6473 好玩家 * 20190624 台北矽谷國際會議中心 (新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓)

6492 生華科 20190624 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (國際會議中心)

6508 惠光 20190624 台南市麻豆區苓子林 17-10 號 (本公司三樓會議室)

6565 物聯 20190624 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心 447 會議室)

6572 博錸 20190624 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN, 展覽館一館)

6584 南俊國際 20190624 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (桃園市住都大飯店住祥廳)

6595 光禹國際 20190624 台北市復興北路 99 號 6 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

6665 康聯生醫 20190624 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓

6697 東捷資訊 20190624 南港軟體園區會議中心 (台北市三重路 19-10 號 A 棟 2 樓)

7516 清淨海 20190624 桃園市龍潭區渴望路 428 號 (渴望會館)

8059 凱碩 20190624 新北市深坑區北深路三段 147 號

8080 奧斯特 20190624 台北市南港區園區街 3 號 17 樓 (南港生技育成中心大會議室)

8088 品安 20190624 基隆市六堵工業區工建北路 1-2 號召開 (管理中心)

8284 三竹 20190624 台北市新生北路二段 39 號 4 樓 (本公司會議室)

8298 威睿 20190624 台北市內湖區內湖路一段 516 號 6 樓 (國鼎科技廣場)

8367 建新國際 20190624 梧棲區農會產業綜合文化大樓 3 樓 (地址: 台中市梧棲區文化路 2 段 85 號)

8390 金益鼎 20190624 新竹市鹽水里集會所 (新竹市香山區長興街 262 巷 38 號)

8411 福貞 - KY 20190624 台中市西區館前路 57 號 B1 樓 (全國大飯店)

8444 綠河 - KY 20190624 台北福華大飯店 (台北市仁愛路三段 160 號 B2 福華三區)

8497 格威傳媒 20190624 洛碁大飯店南港館一樓洛碁盎然廳 (台北市南港區忠孝東路七段 528 號)

8917 欣泰 20190624 新北市五股區五工二路 134 號 4 樓會議室

8929 富堡 20190624 桃園市蘆竹區南山路二段 205 巷 14 號 (本公司桃園廠 3 樓)

8934 衡平 20190624 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓

9911 櫻花 20190624 台中市大雅區雅潭路四段 436 號 (本公司大雅廠)

9946 三發地產 20190624 台北市八德路三段 2 號 5 樓 501 室 (台北市電腦商業同業公會)

9957 燁聯 20190624 高雄市岡山區本工路 17 號 (高雄市岡山區本洲產業園區服務中心 2F 集會堂)

9958 世紀鋼 20190624 桃園市觀音區中山路 1 段 1119 號 (本公司 4F 會議室)

1220 台榮 20190625 台北市大安區忠孝東路三段一號三樓 (台北科技大學億光大樓)

1229 聯華 20190625 桃園市楊梅區富豐南路 12 號 1 樓

1269 乾杯 20190625 台北市中正區忠孝東路 2 段 88 號地下一樓台北金融中心

1432 大魯閣 20190625 台大校友聯誼社 (台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓 B 室)

1471 首利 20190625 新北市五股區五權路 1 號 (工商展覽中心二樓 A 廳)

1474 弘裕 20190625 本公司行政大樓 (彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路 60 號)

1512 瑞利 20190625 高雄市仁武區高楠公路 22 號 (本公司員工餐廳)

1517 利奇 20190625 南投市南崗三路 21 號南崗工業區管理中心南崗會館

1535 中宇 20190625 高雄市前鎮區成功二路 88 號 16 樓中鋼總部大樓 16 樓 1607 會議室

1569 濱川 20190625 高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓 (大發工業區活動中心禮堂)

1714 和桐 20190625 新北市五股區中興路一段六號八樓

1742 台蠟 20190625 嘉義縣民雄鄉福樂村中正路 68 號 (民雄工業區服務中心)

1786 科妍 20190625 高雄市前鎮區復興四路 12 號 (高雄軟體科技園區南區綜合大樓 A 棟中庭交誼廳)

1907 永豐餘 20190625 台北市杭州南路一段 24 號集思交通部國際會議中心 5 樓集會堂

2038 海光 20190625 高雄市小港區學府路 113 號 (亞柏會館)

2114 鑫永銓 20190625 南投市南崗工業區南崗三路 294 號本公司會議室

2406 國碩 20190625 新竹縣湖口鄉工業一路 3 號 (本公司會議室)

2460 建通 20190625 高雄市路竹區大同路 513 巷 138 號 (本公司三樓會議室)

2509 全坤建 20190625 台北市內湖區新湖二路 329 號地下一樓

2537 聯上發 20190625 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 3 樓 (集思北科大會議中心 - 西格瑪廳)

2609 陽明 20190625 基隆市中正區信一路 181 號 2 樓 (基隆市立文化中心第一會議室)

2610 華航 20190625 台北諾富特華航桃園機場飯店 (桃園市大園區航站南路 1-1 號)

2617 台航 20190625 天成大飯店 (地址：台北市中正區忠孝西路一段 43 號 1 樓天采廳)

2841 台開 20190625 三軍軍官俱樂部 (台北市中正區延平南路 142 號 1 樓勝利廳)

2903 遠百 20190625 台北國軍英雄館 (台北市長沙街一段 20 號)

2936 客思達 - KY20190625 台中市台灣大道四段 610 號 4 樓 (台中裕元花園酒店)

3018 同開 20190625 台北市松江路 306 號 2 樓 (康華大飯店九龍廳)

3025 星通 20190625 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (園區同業公會 201 會議室)

3086 華義 20190625 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 22 號 4 樓之 1(本公司會議室)

3117 年程 20190625 中華汽車人才培訓中心 (桃園市楊梅區幼獅工業區青年路 3 號)

3128 昇銳 20190625 桃園市八德區長興路六七三號地下一樓

3144 新揚科 20190625 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)

3150 鈺寶 20190625 新竹科學園區工業東二路 1 號 2 樓牛頓廳

3184 微邦 20190625 桃園市八德區茄苳路 756 號 (本公司會議室)

3357 臺慶科 20190625 桃園市楊梅區幼四路 1 號三樓大禮堂

3379 彬台 20190625 台北市濟南路一段 2-1 號 4 樓 (台大校友聯誼社)

3437 榮創 20190625 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路 22 號 2 樓 (新竹工業區服務中心會議室)

3438 類比科 20190625 台北市內湖區瑞光路 399 號一樓西側會議室

3444 利機 20190625 台中市西屯區天保街六十號 2 樓 (台中世貿會議廳)

3494 誠研 20190625 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓

3520 振維 20190625 南投縣草屯鎮中正路 1039 號 (寶島時代村)

3567 逸昌 20190625 新竹縣竹北市新泰路 35 號 9 樓會議室 (聯合科技大樓)

3596 智易 20190625 新竹市光復路二段 8 號 6 樓

3609 東林 20190625 台中市南屯區文山里精科七路 20 號

4105 東洋 20190625 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 (南港軟體工業園區 A 棟 2 樓國際會議中心)

4190 佐登 - KY 20190625 台中市北區中清路一段 816 號 (佐登妮絲國際股份有限公司 8F 會議室)

4304 勝昱 20190625 嘉義分公司三樓會議廳 (嘉義縣民雄鄉興南村工業二路 5 號)

4419 元勝 20190625 彰化縣北斗鎮拓農路 199 號 (本公司)

4431 敏成 20190625 桃園市桃園區經國路 168 號 (23 樓第一會議室)

4513 福裕 20190625 彰化縣伸港鄉興工路 34 號

4555 氣立 20190625 新北市泰山區貴鳳街 21 號 3 樓 (本公司 301 會議室)

4564 元翎 20190625 雲林縣虎尾鎮科虎三路 18 號 (本公司會議室)

4712 南璋 20190625 國立台灣科學教育館 - 台北市士林區士商路 189 號 B1(會議室 B 室)

4738 尚化 20190625 台北市中山北路三段 22 號

4950 牧東 20190625 台北市信義路四段 236 號 (宏遠證券七樓 703 會議室)

4961 天鈺 20190625 新竹科學園區篤行路 1 號 2 樓 (LivingOne 篤行館)

4976 佳凌 20190625 台中市潭子區台中加工出口區建國路 1 號『台中市加工出口區從業員工康樂室』

4999 鑫禾 20190625 新北市汐止區大同路一段 128 號 (富信大飯店 3 樓如意廳)

5203 訊連 20190625 新北市新店區中興路三段 219-2 號 2 樓 (仲信商務會館)

5220 萬達光電 20190625 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店)

5284 jpp-KY 20190625 台北市中山區松江路 350 號 8 樓 (台北市進出口商業同業公會大樓)

5314 世紀 20190625 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (科學園區同業公會 202 會議室)

5348 系通 20190625 苗栗縣竹南鎮科中路 31 號 1 樓大會議室

5443 均豪 20190625 新竹科學園區工業東二路 1 號愛因斯坦廳 (科技生活館)

5450 寶聯通 20190625 台北市內湖區內湖路一段 516 號 6 樓 (國鼎科技廣場)

5460 同協 20190625 新北市新莊區民安路 420 巷 28 號二樓

5531 鄉林 20190625 台中市博館路 88 號 13 樓國際會議廳

5607 遠雄港 20190625 桃園市大園區航翔路 101 號 (貨運站大樓五樓訓練教室)

5608 四維航 20190625 (牛牛牛) 亞會議中心 DD+EE 會議室 (台北市復興北路 99 號 15 樓)

5703 亞都 20190625 台北市民權東路二段四十一號宴會廳

6125 廣運 20190625 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路 69 號

6138 茂達 20190625 新竹科學工業園區篤行一路 6 號 (本公司)

6160 欣技 20190625 新北市汐止區大同路 3 段 196 號 R2 樓

6167 久正 20190625 台中市西屯區工業區六路八號 (本公司會議室)

6168 宏齊 20190625 新竹市明湖路 773 號 (新竹煙波大飯店湖濱本館香榭 A2 廳)

6175 立敦 20190625 苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號 (本公司三樓會議室)

6179 亞通 20190625 新北市汐止區大同路三段 611 號 (那米哥宴會廣場)

6182 合晶 20190625 桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路 100 號

6192 巨路 20190625 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心會議室)

6218 豪勉 20190625 台北市青島西路七號四樓基督教女青年會 401 會議室

6275 元山 20190625 高雄市蓮潭國際會館大型會議室 (高雄市左營區崇德路 801 號 4 樓)

6282 康舒 20190625 新北市淡水區淡金路三段 159 號

6284 佳邦 20190625 本公司地下一樓 (苗栗縣竹南鎮科義街 11 號)

6290 良維 20190625 台北市松山區八德路三段 2 號地下室 B102 室 (台北市電腦公會聯誼中心)

6409 旭隼 20190625 台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓 (莉蓮會館)

6488 環球晶 20190625 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科學工業園區科技生活館達爾文廳)

6498 久禾光 20190625 台中市西屯區工業區六路八號 (本公司會議室)

6514 芮特 - KY 20190625 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓

6536 碩豐 20190625 新北市汐止區大同路一段三○八號六樓

6592 和潤企業 20190625 新北市新莊區明中街 10 號，和泰汽車股份有限公司

6612 奈米醫材 20190625 本公司 (新竹縣竹北市生醫路 2 段 16 號 4 樓)

6669 緯穎 20190625 台北市中正區中山南路 11 號 (張榮發國際會議中心 1101 廳)

6683 雍智科技 20190625 新竹縣竹北市莊敬北路 431 號 1 樓 (本公司會議室)

6692 進能服 20190625 台北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓

8049 晶采 20190625 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓

8107 大億金茂 20190625 大億麗緻酒店 3 樓 (台南市西門路一段 660 號)

8110 華東 20190625 高雄市高雄加工出口區北一路 18 號本公司 5 樓會議室

8155 博智 20190625 桃園市龍潭區烏林里工二路 128 號本公司地下室一樓

8210 勤誠 20190625 新北市中和區中正路 726 號 A 棟地下二樓遠東世紀廣場第一期管理委員會管理服務中心

8222 寶一 20190625 台南市新營區新工路二十八號 (新營工業區服務中心地下一樓大會議室)

8234 新漢 20190625 新北市中和區中正路 920 號 9 樓 (本公司演講廳)

8249 菱光 20190625 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓 (多功能集會廳)

8289 泰藝 20190625 泰藝電子股份有限公司 (新北市樹林區樹潭街 5 號)

8329 台視 20190625 臺北市八德路三段十號本公司大會議廳

8374 羅昇 20190625 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店)

8410 森田 20190625 台南市安南區工業二路 31 號 (經濟部南台灣創新園區 (學習資源中心服務館二樓 SS201 會議室))

8431 匯鑽科 20190625 台大校友會館 (臺北市濟南路一段二之一號三樓)

8464 億豐 20190625 臺中市西屯區惠中路一段 111 號 (僑園飯店麗景廳)

8496 台霖 20190625 台南市新營區太南里舊部八十號

9110 越南控 - DR20190625 香港灣仔皇后大道東 248 號陽光中心 40 樓會議室

9905 大華 20190625 新北市泰山區明志路 3 段 533 號中國製罐大樓五樓

9914 美利達 20190625 本公司美利達大樓四樓 R02 會議室 (地址: 彰化縣大村鄉美港村美港路 116 號)

9941 裕融 20190625 新北市新店區中興路三段三號一樓

1203 味王 20190626 台北市中山北路 2 段 63 號國賓大飯店二樓國際廳

1215 卜蜂 20190626 本公司南投廠會議室 (南投市南崗工業區工業東路 17 號)

1416 廣豐 20190626 桃園市八德區介壽路一段七二八號 (廣豐新天地彭園會館)

1717 長興 20190626 本公司路竹廠長興藝文中心 (高雄市路竹區後鄉里長興路 22 號)

1783 和康生 20190626 本公司會議室 (桃園市龜山區科技一路 88 號三樓)

2014 中鴻 20190626 高雄市楠梓區宏毅一路 12 巷 2 號 (中油宏南訓練教室，捷運 R17 世運站出口)

2059 川湖 20190626 高雄市路竹區後鄉里順安路 299 號 (本公司辦公大樓地下室)

2067 嘉鋼 20190626 嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街 21 號 (本公司會議室)

2204 中華 20190626 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

2208 台船 20190626 高雄市小港區中鋼路 3 號 (台船公司行政大樓大禮堂)

2613 中櫃 20190626 台中巿梧棲區文化路二段 85 號 (梧棲區農會產業文化大樓)

2938 床的世界 20190626 台北市內湖區舊宗路一段 78 號 4 樓 (水源麗緻會館)

3055 蔚華科 20190626 新竹市公道五路 2 段 415 號 11 樓 (昌益事業群大樓 11 樓會議室)

3293 鈊象 20190626 新北市勞工活動中心演藝廳 (新北市五股區五工六路九號)

3349 寶德 20190626 新北市中和區連城路 258 號 14 樓之 8

3383 新世紀 20190626 南科育成中心國際會議廳 (台南市新市區南科二路 12 號)

3406 玉晶光 20190626 台中市北屯區后庄路 306 號 (兆品酒店)

3455 由田 20190626 新北市中和區連城路 268 號 10 樓之 1(本公司訓練教室)

3564 其陽 20190626 新北市汐止區大同路一段 128 號 (富信大飯店 4 樓富美廳)

3593 力銘 20190626 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭會館會議中心 103 教室)

3693 營邦 20190626 桃園市大園區橫峰里 26 鄰領航北路 4 段 152 號

4133 亞諾法 20190626 台北市內湖區堤頂大道 2 段 207 號 1 樓 (學學文化創意基金會大樓)

4134 台欣生 20190626 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號竹南科學園區行政服務中心二樓訓練教室

4141 龍燈 - KY 20190626 台北市中山北路二段 63 號台北國賓大飯店 2 樓四香廳

4303 信立 20190626 台南市學甲區民族路 56 號「國民黨台南市學甲區黨部」二樓會議室

4415 台原藥 20190626 台北市中山北路四段 16 號會議室 (劍潭活動中心)

4534 慶騰 20190626 苗栗縣頭份市田寮里 13 鄰 134 號 (永貞宮活動中心)

4561 健椿 20190626 彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號一樓大會議室

4764 雙鍵 20190626 新北市中和區中正路 959 號 4 樓會議室

4803 VHQ-KY 20190626 晶華酒店 (台北市中山北路 2 段 41 號 4 樓第五貴賓室)

4908 前鼎 20190626 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號 (員工餐廳)

4980 佐臻 20190626 本公司 (台灣科學園區 T2 棟 R2 樓會議室)

5233 有量 20190626 桃園市龜山區茶專路六號

5254 欣訊科技 20190626 新北市汐止區大同路二段 173 號 10 樓

5301 寶得利 20190626 台北市重慶南路一段 10 號 6 樓 612 教室

5452 佶優 20190626 新北市土城區三民路 4 號 3 樓 (經濟部工業局土城工業區服務中心)

5457 宣德 20190626 桃園市龜山區民生北路一段 568 號 (本公司會議室)

5493 三聯 20190626 台北市大安區復興南路一段 390 號 11 樓

6103 合邦 20190626 新竹科學工業園區新竹巿園區二路 11 號 8 樓 (本公司會議室)

6115 鎰勝 20190626 桃園市龜山區大華里頂湖路 50 號 (本公司教育訓練中心)

6128 上福 20190626 台中市梧棲區自強路 280 號 (關連工業區管理中心)

6169 昱泉 20190626 台北市內湖區瑞光路 399 號一樓西側多用途會議室 (內湖自由廣場)

6198 凌泰 20190626 臺北市內湖科技園區服務大樓會議廳 B 廳

6229 研通 20190626 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光會議中心月星廳)

6240 松崗 20190626 台北市中正區忠孝西路一段 50 號 10 樓 (會議室)

6446 藥華藥 20190626 南港展覽館 504a 會議室 (台北市南港區經貿二路 1 號 5F)

6468 棒辣椒 20190626 臺北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓 (自由廣場會議中心)

6469 大樹 20190626 桃園市中壢區成章四街 143 號

6518 康科特 20190626 新北市板橋區文化路一段 268 號 12 樓

6558 興能高 20190626 新竹市東區工業東二路一號二樓 (科技生活館)

6712 長聖 20190626 台中市西屯區中科路 2 號 (中部科學園區行政大樓 401 階梯教室)

6717 智慧光 20190626 台北市敦化南路二段 97 號 11 樓 (台北元富證券會議室)

6723 傑智環境 20190626 渴望會館（桃園市龍潭區渴望路 428 號會議室 R210）

6731 啟坤 20190626 嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路 3 號 (啟坤科技公司會議室)

7402 邑錡 20190626 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由時報廣場)

8016 矽創 20190626 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期多功能會議室)

8033 雷虎 20190626 台中市工業區六路 7 號 (本公司 3 樓會議室)

8105 凌巨 20190626 苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十五號

8291 尚茂 20190626 桃園市大園區濱海路二段 208 號

8354 冠好 20190626 南投市成功三路 239 號 (總公司研發大樓 4 樓會議室)

8359 錢櫃 20190626 台北市內湖區瑞湖街 39 號 11 樓

8409 商之器 20190626 台北市內湖路一段 516 號 5 樓 (本公司會議室)

8455 大拓 - KY 20190626 尚茂電子會議室 (地址: 桃園市大園區濱海路二段 208 號)

9943 好樂迪 20190626 迪廣國際股份有限公司 (台北市林森北路 312 號 2 樓)

1201 味全 20190627 本公司台中廠 2 樓人文餐廳 (台中市霧峰區萬豐里中正路 266 號)

1217 愛之味 20190627 耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳 (嘉義市忠孝路 600 號 5F)

1219 福壽 20190627 台中市沙鹿區中山路 658 號 (台中市沙鹿勞工育樂中心)

1225 福懋油 20190627 台中市大肚區沙田路一段 453 號 (本公司辦公大樓會議室)

1323 永裕 20190627 臺南市東區裕文路 286 號 (臺南市東區裕聖里活動中心一樓大禮堂)

1325 恆大 20190627 台北市林森北路 369 號華泰王子大飯店地下室一樓 (B1) 如意廳

1333 恩得利 20190627 新北市新莊區自由街 1 號 2 樓

1449 佳和 20190627 台南市官田區工業路 11 號

1470 大統新創 20190627 桃園市蘆竹區內厝里榮安路 9 號。(本公司桃園廠)

1475 本盟 20190627 中壢工業區服務中心 (桃園市中壢區東園路 57 號訓練教室 2 樓)

1513 中興電 20190627 桃園市龜山區文德路 25 號 (本公司林口廠大禮堂)

1527 鑽全 20190627 台中市工業區 36 路 24 號 4 樓會議室

1599 宏佳騰 20190627 台南科學工業園區南科三路 26 號 2F 之 1

1603 華電 20190627 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號 (本公司新屋廠)

1735 日勝化 20190627 南投市南崗三路 21 號 (南崗工業區服務中心南崗會堂)

1784 訊聯 20190627 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 6 樓之 5

1789 神隆 20190627 南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號 (行政大樓一樓)

1799 易威 20190627 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科技生活館愛迪生廳)

1819 豐鼎 20190627 屏東縣枋寮鄉太源村東海路 49 號 (豐鼎屏東廠)

2022 聚亨 20190627 高雄市岡山區新樂街 79-1 號 (本公司 1 廠會議室)

2061 風青 20190627 高雄市大寮區華中路 1 號 (大發工業區服務中心 3 樓會議室)

2243 宏旭 - KY 20190627 新北市林口區仁愛路一段 378 號 (林口區公所 4 樓會議室)

2355 敬鵬 20190627 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路 99 號 3 樓 (錦中里活動中心)

2405 浩鑫 20190627 台北市內湖區瑞光路 76 巷 30 號 (浩鑫股份有限公司會議室)

2414 精技 20190627 台北市中山北路 4 段 16 號 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2 樓群英堂)

2429 銘旺科 20190627 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號 (本公司會議室)

2434 統懋 20190627 台南市新市區中山路 76 號 (本公司福利中心一樓)

2438 翔耀 20190627 桃園市龜山區舊路里東舊路街 118 巷 11 號

2477 美隆電 20190627 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店)

2514 龍邦 20190627 台北市中正區徐州路 2 號 4 樓 (臺大醫院國際會議中心 402C 廳)

2524 京城 20190627 高雄市鼓山區明華路 366 號，H2O_HOTEL 水京棧國際酒店 2 樓

2527 宏璟 20190627 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光國際家飾展覽館)

2607 榮運 20190627 桃園市蘆竹區新南路二段 100 號 6 樓會議室

2608 嘉里大榮 20190627 台北市大安區敦化南路二段 201 號 (香格里拉台北遠東國際大飯店)

2616 山隆 20190627 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓 (正隆麗池國際會議廳)

2852 第一保 20190627 台北市忠孝東路二段 88 號地下 1 樓 - 金融中心大樓第一會議廳

2904 匯僑 20190627 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館)

2911 麗嬰房 20190627 台北市內湖區陽光街 321 巷 60 號 B1 教育訓練中心

3024 憶聲 20190627 桃園市中壢區中園路 198 號 (本公司三樓國際會議廳)

3078 僑威 20190627 桃園巿蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店紫雲廳)

3219 倚強 20190627 台北市松山區南京東路五段 188 號 6 樓 (藍帝斯國際數位商務中心)

3229 晟鈦 20190627 新北市新店區安興路 77 號 1 樓 (白金花園酒店悅廳)

3287 廣寰科 20190627 新北市中和區建二路 113 號 3F

3294 英濟 20190627 新北市中和區建八路 16 號 14 樓 (英錡科技股份有限公司會議室)

3308 聯德 20190627 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路 69 號 1 樓

3325 旭品 20190627 新北市五股區五工六路 9 號 (新北市勞工活動中心 3 樓會議室)

3431 長天 20190627 新竹科學工業園區新竹縣創新一路 1-1 號 6 樓

3485 敘豐 20190627 桃園市八德區茄苳路 760 巷 16 號

3490 單井 20190627 新北市中和區中正路 778 號 15 樓

3516 亞帝歐 20190627 晶悅國際飯店會議廳桃園市桃園區大興路 269 號

3519 綠能 20190627 桃園市觀音區觀音工業區工業五路 3 號 (經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)

3523 迎輝 20190627 台南市安南區工業二路 31 號 (南台灣創新園區國際會議廳)

3537 堡達 20190627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓 334 教室 (台北市中山北路四段 16 號)

3546 宇峻 20190627 新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓 (遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)

3551 世禾 20190627 新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號 5 樓 (本公司會議室)

3552 同致 20190627 桃園市蘆竹區南山路一段 200 號 (萬翔餐廳)

3588 通嘉 20190627 新竹縣竹北市台元一街 3 號 (三期多功能會議室 2 樓)

3686 達能 20190627 桃園市觀音區大潭三路 12 巷 2 號 (桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心 2 樓)

3711 日月光投控 20190627 高雄市楠梓區加昌路 600 號楠梓加工出口區莊敬堂

4109 穆拉德加捷 20190627 高雄市美濃區泰安路 351 號 2 樓 (本公司研訓中心 2 樓)

4113 聯上 20190627 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館)

4154 康樂 - KY 20190627 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓 (太平洋商旅)

4174 浩鼎 20190627 元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓)

4191 法德藥 20190627 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店 3 樓北廳)

4207 環泰 20190627 桃園市蘆竹區南青路 1156 巷 75 號 (南崁廠行政大樓)

4537 旭東 20190627 台中市后里區后科南路 30 號 (本公司總公司)

4540 全球傳動 20190627 新北市樹林區三多路 123 號 (本公司樹林廠)

4559 久裕興 20190627 台中市大雅區西寶里昌平路 4 段 462 巷 9 號 (本公司會議室)

4572 駐龍 20190627 高雄市楠梓區朝仁路 55 號 3 樓 (傳統產業創新加值中心 Q317 會議室)

4576 大銀微系統 20190627 台中市西屯區安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)

4721 美琪瑪 20190627 桃園市觀音區大同一路 1 號 4 樓 (本公司辦公大樓)

4746 台耀 20190627 台北福華大飯店金龍廳 (台北市仁愛路三段 160 號 3 樓)

4909 新復興 20190627 新屋區望間社區活動中心 (桃園市新屋區望間里 4 鄰 25 號)

4931 新盛力 20190627 高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街ㄧ號 (本公司)

5277 葳天 20190627 桃園市中壢區西園路 89 號 1 樓

5278 尚凡 20190627 台北市羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心達文西廳)

5344 立衛 20190627 新竹市科學工業園區科技生活館 2 樓牛頓廳 (新竹科學工業園區工業東二路一號 2 樓)

5383 金利 20190627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號

5468 凱鈺 20190627 新竹科學工業園區科技五路 6 號五樓會議室

5483 中美晶 20190627 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (科技生活館達爾文廳)

5488 松普 20190627 桃園市龜山區大華里頂湖五街三號 (松普科技股份有限公司)

5521 工信 20190627 新北市林口區下福村 20 鄰下福 2 號旁 (工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)

5907 大洋 - KY 20190627 台北市大安區建國南路二段 231 號 (文化大學推廣建國本部國際會議廳)

6101 寬魚國際 20190627 台北市松山區南京東路五段 188 號 8 樓 801 室

6174 安碁 20190627 台中市潭子區台中加工出口區建國路 1 號 (台中加工出口區從業員工康樂室)

6216 居易 20190627 新竹縣湖口鄉鳳山村復興路 26 號 (本公司視聽室)

6217 中探針 20190627 新北市板橋區和平路 24 巷 8 號 6 樓

6247 淇譽電 20190627 新北市中和區員山路 512 號 2 樓

6259 百徽 20190627 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖運動中心 - 台北創新實驗室 B 廳)

6404 通訊 - KY 20190627 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (台大集思會館拉斐爾廳)

6509 聚和 20190627 本公司 B1F 會議室 (高雄市大寮區潮寮里華東路 28 號)

6511 綠晁 20190627 屏東縣屏東市加工出口區園東街 6 號 (本公司會議室)

6535 順藥 20190627 台北市南港區園區街 3 號 3 樓視聽教室 (南港軟體工業園區 F 棟)

6562 聯亞藥 20190627 新竹縣湖口鄉光復北路 45-1 號 1 樓多功能會議廳

6566 創益 20190627 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓

6616 特昇 - KY 20190627 PCBC 會議中心 - HH 會議室 (台北市松山區復興北路 99 號 15 樓)

6634 欣耀 20190627 台北市南港區三重路 19 之 10 號 A 棟 2 樓 (南港軟體園區一期 A 棟 2 樓視訊會議中心)

6670 復盛應用 20190627 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (桃園住都大飯店 A 棟 3 樓吉祥廳)

6703 軒郁 20190627 台北市松山區民生東路 3 段 111 號 (西華飯店 3 樓 - 元明廳)

8038 長園科 20190627 中部科學工業園區管理局 4 樓 401 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號 4 樓)

8071 能率網通 20190627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路 5 段 420 巷 28 號」

8403 盛弘 20190627 桃園市桃園區經國路 168 號 23 樓

8418 捷必勝 - KY20190627 台大醫院國際會議中心 203 廳 (台北市徐州路 2 號 2 樓)

8429 金麗 - KY 20190627 台灣台北市大安區忠孝東路三段 1 號 (集思北科大會議中心噶瑪廳 202 會議室)

8465 德河 20190627 台南市安平區育平九街 195 號 2 樓 (華平里活動中心 2 樓)

8492 兔將 20190627 自由廣場會議中心 (台北市內湖區瑞光路 399 號 1F 東側多用途會議室)

9902 台火 20190627 台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳

9928 中視 20190627 台北市南港區重陽路 118 號本公司第二大廈地下二樓 A 棚

9949 琉園 20190627 新北市永和區成功路一段 80 號三樓

1310 台苯 20190628 高雄市林園區工業一路七號 (本公司高雄廠)

1402 遠東新 20190628 台北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館)

1456 怡華 20190628 宜蘭市農權路三段、民族路口，本公司「怡華法吉歐里接待會館」

1459 聯發 20190628 本公司竹北廠行政大樓六樓 (新竹縣竹北市十興路 291 號)

1466 聚隆 20190628 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號

1468 昶和 20190628 公司會議室 (台北市忠孝東路四段 270 號 9 樓)

1526 日馳 20190628 新北市林口區下福里東華路 99 號

1540 喬福 20190628 本公司 (台中市神岡區中山路 1056 號)

1541 錩泰 20190628 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心

1566 捷邦 20190628 新竹縣關西鎮深坑子 3-1 號 (本公司會議室)

1585 鎧鉅 20190628 新北市三峽區介壽路 1 段 412 巷 19 號

1726 永記 20190628 高雄市小港區沿海三路 26 號

1785 光洋科 20190628 經濟部南台灣創新園區國際會議廳 (台南市安南區工業二路 31 號 1 樓)

1805 寶徠 20190628 台北市內湖區新湖一路 218 號 1 樓 (初心園 - 1 樓展演廳)

1810 和成 20190628 桃園市八德區大發里後庄街 135 號 (三廠禮堂)

2049 上銀 20190628 台中市安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)

2206 三陽工業 20190628 新竹縣湖口鄉三民路十九號 (本公司活動中心)

2227 裕日車 20190628 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

2230 泰茂 20190628 台南市官田工業區實踐街 10 號 (本公司二樓會議室)

2236 百達 - KY 20190628 (牛牛牛) 亞會議中心 (台北市松山區復興北路 99 號 6 樓)

2444 兆勁 20190628 苗栗縣竹南鎮友義路 77 號 (本公司竹南分公司地下一樓會議室)

2540 愛山林 20190628 台北市市民大道一段 209 號 12 樓 (會議廳)

2601 益航 20190628 台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳

2605 新興 20190628 台北市仁愛路三段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳

2718 晶悅 20190628 晶悅國際飯店 - 桃園市桃園區大興路 269 號一樓 (鴻運廳)

2733 維格 20190628 新北市五股區成泰路一段 87 號 (本公司 M 樓)

2734 易飛網 20190628 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)

2750 桃禧 20190628 桃園市大園區大觀路 777 號

2812 台中銀 20190628 台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂

2849 安泰銀 20190628 新北市新莊區中正路 80 號 4 樓新莊農會大會堂

2910 統領 20190628 桃園市桃園區中正路 61 號 B2 樓

2923 鼎固 - KY 20190628 台北市信義路五段 5 號

2924 東凌 - KY 20190628 台北市中山區中山北路二段 37-1 號台北老爺大酒店 B1 會議室

2942 京站 20190628 台北市基隆路一段 333 號 33 樓 (台北世界貿易中心)

3043 科風 20190628 新北市中和區中山路二段 311 號 2 樓 (景麗婚宴會館)

3073 凱柏實業 20190628 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 - 自由廣場會議中心

3085 新零售 20190628 本公司之子公司久新新物流股份有限公司 (嘉義市東區保忠二街 123 號)

3089 元炬 20190628 台南市南區新建路 47 號 9 樓 (南瀛美術館)

3164 景岳 20190628 台南市南部科學工業園區南科二路 12 號南科育成中心 B101 會議室

3202 樺晟 20190628 新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓 (福容大飯店茉莉廳)

3297 杭特 20190628 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵分站多媒體室)

3332 幸康 20190628 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路 99 號 (秀水老人文康中心)

3346 麗清 20190628 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店西北廳)

3430 奇鈦科 20190628 台北市大安區新生南路三段 30 號 2 樓 (公務人力發展中心福華國際文教會館)

3522 御頂 20190628 臺北市中山區民權東路三段 2 號 16 樓 (晶宴會館民權會館)

3605 宏致 20190628 桃園市中壢區過嶺路二段 530-6 號 (本公司精工中心)

3702 大聯大 20190628 台北市南港區成功路一段 76 號 B1F(會議廳)

4161 聿新科 20190628 本公司一樓視聽室 (苗栗縣竹南鎮公館里中華南路 188 號)

4197 暐世 20190628 新竹市中華路六段 335 號 (本公司 5 樓活動中心)

4406 新昕纖 20190628 桃園市龜山區大同路 268 號 (本公司龜山工廠 2 樓會議廳)

4413 飛寶企業 20190628 台北市中山區南京東路二段 2 號 6 樓

4503 金雨 20190628 彰化市延和里埔內街 411 巷 101 號

4566 時碩工業 20190628 桃園市中壢區樹籽路 8 號 (南方莊園渡假飯店亞維農 - B 廳)

4575 銓寶 20190628 台中市烏日區中山路三段 688-1 號 (本公司 1380 會議室)

4580 捷流閥業 20190628 新北市土城工業區服務中心 (新北市土城區三民路 4 號 3 樓)

4728 雙美 20190628 中部科學工業園區台中市大雅區科雅二路 8 號 2 樓 (永勝光學股份)

4763 材料 - KY 20190628 台北市信義區基隆路一段 176 號 B2 樓會議室

4767 誠泰科技 20190628 南科管理局高雄園區國際會議廳舉行 (地址：高雄市路竹區路科五路 23 號 1 樓)

4804 大略 - KY 20190628 台北市復興北路 99 樓 15 樓會議室

4807 日成 - KY 20190628 集思北科大會議中心奧米伽廳 (台北科技大學億光大樓)

4924 欣厚 - KY 20190628 奔亞國際會議中心 (台北市復興北路 99 號 15 樓)

4960 誠美材 20190628 台南市新市區中心東路 12 號 (樹谷生活科學館多媒體視聽室)

4971 IET-KY 20190628 台北市大安區忠孝東路 3 段 193 巷旁億光大樓三樓 (北科大集思會議中心 303 室)

5102 富強 20190628 彰化縣員林市中央里柳橋路 2 段 285 號 (本公司簡報室)

5259 清惠 20190628 新竹縣湖口鄉湖中路 212 號 1 樓餐廳

5294 捷音特 20190628 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市桃園區婦女館 101 會議室)

5304 鼎創達 20190628 新北市土城區中央路 4 段 51 號 1F 會議室

5321 友銓 20190628 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市婦女館 303 室)

5398 慕康生醫 20190628 新北市汐止區大同路 1 段 239 號 17 樓上之頂樓會議室

5859 遠壽 20190628 台北市信義區松高路 1 號 32 樓會議中心 (遠雄金融中心)

6133 金橋 20190628 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 3 樓 (海灣假日酒店)

6163 華電網 20190628 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店富美廳)

6165 捷泰 20190628 新北市五股區五工六路 9 號 (五股勞工中心 402 教室)

6186 新潤 20190628 台北市民生東路三段 111 號三樓 (台北西華飯店－元明廳)

6236 康呈 20190628 台中市西區忠明南路 303 號 27 樓

6248 沛波 20190628 台北市大同區民權西路 108 號 14 樓之 3(台北商務交流中心)

6264 富裔 20190628 本公司 1 樓會議室 (台北市士林區中山北路五段 455 號 1 樓)

6407 相互 20190628 新北市新莊區頭前路 2 巷 5 號 1 樓 (新莊安國宮活動中心)

6414 樺漢 20190628 新北市中和區建康路 10 號 4 樓 (樺漢會議室)

6431 光麗 - KY 20190628 社團法人台南市建築師公會會議室 (台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)

6452 康友 - KY 20190628 台北市信義區信義路五段 1 號 105 室

6474 華豫寧 20190628 本公司會議室 (台中市北區進化北路 238 號 5F)

6490 凌昇科 20190628 新北市林口區文化二路一段 266 號 (世貿新都 B1 會議室)

6555 榮炭 20190628 台北市大安區信義路四段 236 號 7 樓

6576 逸達 20190628 台北市南港區經貿二路 1 號 (外貿協會南港國際展覽中心)

6578 達邦蛋白 20190628 台南市安南區工業二路 31 號 (南臺灣創新園區 S207 會議室)

6582 申豐 20190628 屏東縣東港鎮大鵬路 100 號 3 樓 (福灣莊園 3 樓會議廳)

6618 永虹先進 20190628 桃園市中壢區東園路 57 號 (桃園市中壢工業區服務中心)

6620 漢達 20190628 台南市新市區南科三路 22 號 1 樓 (台南園區行政服務大樓演藝廳)

6651 全宇昕 20190628 新北市中和區中正路 716 號 B2 會議室

6674 鋐寶科技 20190628 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期會館宴會廳)

6684 安格 20190628 台北市南港區三重路 66 號 9 樓第一會議室

6696 仁新 20190628 台北市信義區松仁路 9 號 1 樓 (國泰金融會議廳 G 廳)

6706 惠特 20190628 台中市西屯區協和里工業區 35 路 3 號 B1(本公司地下室)

6724 創王 20190628 臺北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓

7443 凡事康 20190628 屏東市前進里屏加路 1 號 1 樓 102 室

8068 全達 20190628 天下一家共融廣場 (新北市新店區中興路三段 219 號 204 室)

8077 洛碁 20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (會議室)

8097 常珵 20190628 新北市樹林區博愛街 236 號 2 樓 (本公司會議室)

8112 至上 20190628 駿宇飯店 (台北市內湖區民權東路六段 123 巷 34 弄 1 號 2 樓)

8115 帝聞 20190628 新北市新店區寶高路 5 號

8423 保綠 - KY 20190628 桃園市新屋區永福路 800 號

8480 泰昇 - KY 20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓 13 樓會議室)

8491 真好玩 20190628 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

8495 經緯航 20190628 臺中市大雅區科雅路 43 號 3 樓

9918 欣天然 20190628 新北市中和區錦和路 388 號 3 樓 (狀元樓晶豪宴會館)

9927 泰銘 20190628 高雄市大寮區華中路一號 (大發工業區管理中心多媒體演講廳)

9935 慶豐富 20190628 彰化縣福興鄉沿海路四段 373 號

*2101 南港 20190710 本公司新豐廠 (新竹縣新豐鄉員山村新興路 399 號)

*4171 瑞基 20190725 台中市西屯區科園二路 19 號 (本公司一廠一樓視聽室)

*4502 健信 20190730 彰化縣線西鄉慶福路 300 號

*3688 華立捷 20190731 新竹縣湖口鄉光復南路 2 號 (本公司會議室)

*2913 農林 20190801 苗栗縣三義鄉勝興村水美 307 巷 155 號 (苗栗分公司)

*6112 聚碩 20190801 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖科技園區服務大樓 2 樓會議場地)

*6556 勝品 20190801 桃園市桃園區大誠路 10 號 B1

*2881 富邦金 20190806 台北市中山北路二段 50 號 14 樓 (台北富邦銀行中山大樓十 4 樓大禮堂)

*1787 福盈科 20190807 桃園市大園區大園工業區民生路 101 號 (大園工業區服務中心 2 樓會議室)

5487 通泰 20190809 新北市中和區建一路 166 號 6 樓 (遠東世紀廣場Ｆ棟)

*6656 宬世環宇 20190809 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓 (大議室)

*8041 東精電 20190812 桃園市中壢區安東路 11 號東元電機員工餐廳會議室

6131 悠克 20190813 臺北市松山區復興北路一號 3 樓之 2(藍色藝文空間 TP301 室)

*6637 醫影 20190822 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 2 樓 (億光大樓 - 噶瑪廳 202 會議室)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。

