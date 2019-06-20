伊朗稱擊落美軍無人偵察機 油價應聲漲逾2.5%

鉅亨網編譯林信男 綜合外電報導 2019年6月20號15點47分

根據《彭博社》報導，伊朗今 (20) 日宣稱，週三於霍爾木茲甘省 (Hormozgan)，擊落一架美軍 RQ-4 無人偵察機；該消息使美伊緊張關係進一步升溫，國際油價應聲大漲逾 2.5%。

台北時間週四下午 3 點 38 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 2.57%，至每桶 63.41 美元；西德州中級原油期貨上漲 2.87%，至每桶 55.52 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

《彭博社》引述伊朗媒體報導，稱伊朗最高國家安全委員會主席 Ali Shamkhani 表示，「我們致力捍衛伊朗領空及海域，至於飛越我國領空的飛機，屬於哪個國家，並不重要。」

報導稱，不具名美國官員透露，隸屬美國海軍的無人偵察機，在霍爾木茲海峽上空，被伊朗的地對空導彈擊落，當時該無人機處於國際領空。

上週發生在阿曼灣的油輪襲擊事件，已使美伊緊張關係加劇，如今伊朗又宣稱擊落美軍無人機，情勢恐更加惡化。

遇襲油輪分別為挪威 Frontline 公司的 Front Altair，以及日本國華產業 (Kokuka Sangyo Ltd) 營運的 Kokuka Courageous；前者由中油承租，原定運送石油腦至台灣；後者原定運送甲醇至新加坡。

美軍上週公布一段影片，稱伊朗的伊斯蘭革命衛隊，在油輪襲擊事件發生後，從 Kokuka Courageous 船體上，移除未爆水雷；五角大廈日前再度公布新證據，出示數張照片，指控油輪襲擊事件是伊朗所為。

今年 5 月 12 日，亦有 4 艘油輪在阿曼灣遭到襲擊，美國軍事小組在進行初步調查後指出，伊朗可能是幕後主謀。