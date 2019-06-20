聯準會高鴿避險需求降 外資自營商聯手大砍富邦VIX逾16萬張

美國聯準會暗示可能降息，激勵股市走揚，台股今 (20) 日雖僅小漲 9 點，但三大法人仍持續站在買方，合計買超 113.22 億元，在國際利空因素消散後，外資與自營商同步調節富邦 VIX 逾 16 萬張，反映市場避險氛圍有逐漸淡化跡象。

台股今天受權值股熄火拖累，盤勢呈現平盤震盪整理，終場小漲 9 點收在 10785.01 點，在三大法人同步買超下，成交量仍有 1265 億元，其中外資買超 71.78 億元、自營商買超 36.15 億元，投信也小幅買超 5.29 億元。

外資買超前五大個股分別為：元大滬深 300 正 2(28708 張)、新光金 (17407 張)、富邦上証正 2(14249 張)、晶電 (10753 張) 與長榮航 (10479 張)；賣超前五大分別是：富邦 VIX(92790 張)、元大台灣 50 反 1(10328 張)、元大 S&P 原油正 2(7282 張)、中信金 (4560 張)、南電 (4547 張)。

自營商買超前五大個股為：元大滬深 300 正 2(56486 張)、國泰中國 A50 正 2(12323 張)、富邦上証正 2(6496 張)、鴻海 (2715 張)、國泰中國 A50(2363 張)；富邦 VIX(69668 張)、富邦上証反 1(2998 張)、元大滬深 300 反 1(2546 張)、國泰美國道瓊反 1(1433 張)、國泰中國 A50 反 1(1257 張)。

投信買超前五大個股為：兆豐金 (8167 張)、欣興 (3311 張)、遠銀 (2326 張)、永豐金 (2114 張)、元大金 (1770 張)；賣超前五大個股為：中信金 (4010 張)、元大寶滬深 (2176 張)、台中銀 (2021 張)、南亞 (1372 張)、遠東新 (1371 張)。

法人表示，聯準會暗示可能降息因應經濟放緩，強化市場信心，加上美中貿易談判有機會露出和談曙光，激勵台股隨美股同步走揚，台股雖然今天平盤震盪，但連續兩天成交量仍有 1200 億元以上，預期資金動能仍算充沛，但仍要留意消息面對大盤的影響。