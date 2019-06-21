台股盤前－雙王為關鍵指標 續看季底作帳行情表演

台股昨 (20) 日因權值股熄火，靠季底作帳行情撐場，終場小漲 9 點，收在 10785 點，連兩日站穩季線之上。今晨美股四大指數全面上漲，而台股是否續強，要觀察鴻海股東會行情，以及台積電除息前最後交易日是押寶行情還是棄息賣壓。

昨日盤面強勢族群有被動元件、5G、散熱、印刷電路板（PCB）、功率放大器（PA）等，以及鴻家軍、華新集團，主要涵蓋投信認養及集團股，季底作帳行情扮演盤面多方指標。

外資買超 71.78 億元，投信買超 5.29 億元，自營商買超 36.15 億元，三大法人合計買超 113.22 億元。由於美國聯準會暗示可能降息，在國際利空因素減緩後，外資與自營商合計調節富邦 VIX 逾 16 萬張，市場避險氛圍逐漸淡化。

而且值得注意的是，台積電預計下周一（6 月 24 日）除息，每股配發 8 元，預計將影響台股約 68.35 點，已見到外資買盤連 2 天卡位，今天為除息前最後交易日，是為除息行情暖身還是棄息賣壓將是關鍵焦點。

鴻海今天召開股東會，可能是董事長郭台銘交棒前的告別秀，分析師多認為，郭台銘在股東會上一定會釋出「鴻海沒有他不會有影響」的訊息外，外資昨天轉為買超 3693 張，今天的股東會行情備受矚目。

整體來說，Fed 釋出寬鬆言論，國際資金再度湧向新興市場，新台幣連兩天勁揚，資金行情發燒之下，加上有雙王指標牽動行情，季底作帳行情添柴火，預期台股易漲難跌，台股突破季線壓力後，可望進一步向 10800 點至 11000 點靠攏。