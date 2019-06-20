【富蘭克林投顧】2019年第三季投資策略

◆關鍵時刻，投資穩健前行

第二季金融市場忽多忽空，四月還沉浸在美中協商進展順利與聯準會轉偏鴿派的樂觀氣氛當中，全球股債齊揚，但五月卻因美中緊張情勢升溫且有擴及至科技等領域，美國更多天期公債殖利率倒掛加劇景氣衰退擔憂，壓抑風險性資產回檔，所幸美歐央行釋出更鴿派訊號，美中領導人預計於 G20 會晤，發揮撐盤效果。累計第二季以來史坦普 500 指數上漲 3.72%，引領全球股市上漲 2.80%，新興股市下跌 1.17%，債市當中，歐美公債殖利率下滑推升全球債市上漲 2.43%，布蘭特油價下跌 9.61%，金價則上漲 4.32%。 (彭博資訊，取 MSCI 股價指數及彭博巴克萊債券指數，美元計價，截至 2019/6/19)。

◆富蘭克林看法：中美情勢說變就變，DIY 策略穩中求進

富蘭克林證券投顧表示，第三季全球市場正值貿易情勢與政策主導景氣週期的關鍵時刻，隨著景氣循環接近末期與減稅效應遞減，美國經濟動能放緩、但不至於陷入衰退，若再因為中美貿易情勢不確定性引發中國與海外的經濟動能放緩，恐讓全球景氣面臨較大的下行風險。所幸美歐央行均已釋出鴿派訊號，聯準會最新利率會議聲明暗示可能降息，許多新興國家央行也跟進寬鬆，中美領導人近期也釋出善意強調希望透過協商解決分歧，可望避免最悲觀的情境出現，惟協商過程中的消息面紛擾仍將牽動市場敏感神經，而中東地緣政治情勢、英國政局與脫歐進展、義大利預算爭議及阿根廷選舉，則是第三季需留意的新聞頭條風險和機會。

富蘭克林證券投顧認為，政治盤主導的金融市場氣氛說變就變、難以掌握，第三季投資需強調均衡、靈活與彈性，建議靠攏 DIY 三大攻略，以『收息攻略』為核心，首選環球債券型基金、新興國家當地債券型基金與美國平衡型基金，穩健參與景氣與央行寬鬆行情，並因應貿易協商進展與景氣展望，靈活搭配『防禦攻略』的伊斯蘭債與公用事業類股，以及『積極攻略』的亞洲小型股、美國成長型股票與科技產業型基金，搭配生技、天然資源與黃金類股，建構攻守兼備的投資組合。

◆『防禦攻略』：看好伊斯蘭債三低優勢，股票首選公用事業

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，伊斯蘭債市提供投資人配置於低債信風險，低波動，以及與其他資產低相關性的投資管道，可豐富投資組合多樣性，並跟隨伊斯蘭社會經濟成長的機會。莫海迪．柯弗指出，通常投資伊斯蘭債的獲利來自於特定標的資產之投資利潤或租金收入等，比傳統債券的融資風險低，於不同景氣循環階段仍能有穩健的表現。

富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人約翰．柯利認為，電力、瓦斯、自來水均為生活必需品，需求較不受景氣變化牽動，且公用事業類股營運表現平穩、股利配發穩定性高，且無中國營收曝險、不受美中貿易戰的直接影響，在高波動環境下有望吸引穩健資金流入。

◆『收息攻略』：精選新興國家當地債當地政經改革機會，美國平衡策略抗波動

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可．哈森泰博指出，相較於美歐公債殖利率來到近年低檔，更凸顯許多新興國家公債的高息優勢，我們持續留意具在地題材與高息優勢的新興國家公債機會，例如大選連任的印度、印尼執政黨有政策改革可期待，印尼選後更有信評被升等利多，而巴西新政府所提出退休金改革法案於國會的審議亦有所進展。

同時也擔任富蘭克林坦伯頓全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人的麥可．哈森泰博認為，美國或全球經濟成長趨緩，但並非景氣循環的結束，美國公債殖利率急速下滑後仍有彈升壓力，目前策略持續靠攏具備高實質利率且具備投資級債信評等的新興國家當地債，並透過放空美國公債及放空歐元的策略，降低投資組合的波動度。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克認為，美國經濟基本面仍舊穩健，但貿易情勢不確定性讓市場避險情緒驅動債市勁揚，後續也可能出現逆轉。因應市場波動環境，採取動態調整股債配置的彈性策略相當重要，目前配置債券略高於股票 (含可轉換證券)，股票配置兼具防禦(公用事業、醫療) 與循環類股(能源、金融)，債券部分則以美國高收益債市為主軸，同時納入公債及投資級債，避開較低評級的高收益債以及浮動利率貸款(截至 2019 年 4 月底)。

◆『積極攻略』：若中美緊張情勢和緩，美國成長股與亞洲小型股將扮演多頭先鋒

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾表示，著眼投資人對於中國總體經濟環境的過度擔憂，導致許多小型股股價受到壓抑，但實際上許多高品質的企業，其營運前景是較不受到貿易緊張情勢所影響，而能持續創造穩定獲利表現的，現階段看好中國新經濟題材的品牌電子商務、食品飲料、太陽能、製藥等產業，並精選水泥等基礎建設受惠股。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，我們對科技產業持正面看法，企業的 IT 支出仍強勁，不過，消費 IT 支出錯綜，智慧型手機和消費個人電腦等硬體需求較為溫吞，所幸被服務、新媒體等支出的成長所抵消。現階段看好圍繞數位轉型趨勢的投資主軸，這些數位工具包括人工智慧 (AI) 和機器學習(ML)、5G、軟體即服務(SaaS)、雲端運算、電子商務、金融科技、網路安全、自駕車、機器人和物聯網等，具備長期的成長題材。

◆區間操作：美國生技、天然資源與黃金產業

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，生技製藥產業基本面依然穩健，主要利基包括：生技產業創新已到達前所未有的水平，輔以人口老化推升醫療需求、併購動能強勁，從近期的併購趨勢來看，以抗癌藥及基因療法公司、有藥物處於臨床後期開發階段的中小型生技公司最受青睞。

富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里．弗朗認為，油價在未來數年可能呈現區間震盪，但能源及原物料企業仍可藉由調整現金流量及控制資本開支，以強化資產負債表，基金目前側重上游能源公司，掌握股價具爆發力的能源生產及油田服務企業，並搭配股利率具吸引力的綜合能源商，多元掌握能源股投資契機。

富蘭克林黃金基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人史蒂芬 ‧ 蘭德表示，主要央行購買黃金需求強勁，中美貿易紛爭讓全球景氣面臨不確定性，加上第三季進入印度黃金旺季需求，將可望對金價帶來支撐，著眼許多金礦商維持成本持續優化，今年獲利能力可望改善，股票評價面具吸引力。

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