換地勤爭罷工支援津貼？長榮航質疑工會操弄「一批人馬，兩塊招牌」

長榮航 (2618-TW) 企業工會 (簡稱長榮企工) 發表聲明，若罷工發生，將要求公司應給予地勤人員「支援津貼」，長榮航今 (12) 日最新回應，長榮企工有高達 80% 的幹部同時身兼桃空職工的主要幹部，質疑是否在操弄「一批人馬，兩塊招牌」。

長榮航指出，長榮企工理事長廖以勤同時兼本次向長榮航發動罷工投票的桃園市空服員職業工會 (簡稱桃空職工) 的理事，且長榮企工和桃空職工會所登記地址相同、連絡人和電話均相同，也曾多次使用桃空職工文號行文公司，甚至聯絡人也經常相同。

長榮企工有高達 80% 的幹部身兼桃空職工的主要幹部，長榮航質疑，是否在操弄「一批人馬，兩塊招牌」，即左手扮黑臉，右手扮白臉的手法。

長榮航進一步表示，有員工反映，長榮企工是選擇性篩選會員，導致公司多數地勤和員工無法加入成為會員，此外，長榮企工還以「買一送一：加入桃空職工就『贈送』長榮企工會員資格」的手法吸收會員，對於長榮企工為何要以此有違常理的方式募集會員感到困惑，並質疑，以此種方式所組成的工會能否「代表」全體員工。

長榮航再次強調，民營公司需自負盈虧，公司有責任誠實告知員工未來如果罷工導致公司發生虧損，為維持公司正常營運所必須採取合法的因應措施，而長榮企工的發文才是「挑起空地對立」的元兇，希望長榮企工不要顛倒是非，公司的所有政策一直以來都是本於「所有員工一視同仁，一體適用」的精神在推動與執行。

長榮航也指出，遇有不可預期的突發事件需要延長工時，一定會依法給予相關酬勞和休息時間，必要時也會給予獎勵措施，並呼籲長榮企工主導幹部在關注出勤津貼之餘，應回歸思考其以桃空職工身份發起罷工對公司地勤人員和旅客所可能造成的不便、負擔和壓力，才是問題的根本，勿藉此糢糊焦點。