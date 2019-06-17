G20川習是否握手言和？瑞銀：美中談判如果破局 中國明年GDP難保6

美中貿易戰能否出現轉機，市場將聚焦在月底的 G20 峰會上川習是否有正面互動。瑞銀認為，美中在 G20 雙方無法達成共識機率約 35%，達成協議的機率 15%，而美中貿易僵局至少讓中國下降 1 個百分點，明年經濟成長率破 6 機率大，人民幣兌美元匯率也將失守 7 字頭，估計約在 6.7 元到 6.8 元區間震盪。

瑞銀今 (17) 日舉行 2019 下半年投資展望記者會，亞太區投資總監暨首席中國策略師鄧體順認為，針對 G20 峰會川普是否能達成和談，作上述表示，他認為，明年美國總統大選前，美中貿易達成和談的可能性不高。

鄧體順分析，貿易戰可能出現三種情況，包括：一、G20 峰會結束，雙方局勢和緩，美國停止對中加徵關稅，二、雙方談判破局，美國對其餘 3500 億美元自中國出口的商品加徵關稅，三、雙方沒有達成協議，但也沒有談判破裂，也就是維持現狀，

鄧體順表示，雙方在 G20 結束後情勢和緩，美國停止加徵關稅，雙方之後再繼續談判一直到達成協議的機率約 15%；另有 35% 的機率是雙方談判破裂，美國啟動對中國加徵關稅，但這對美中經濟都有不利影響，尤其中國更可能因關稅導致明年經濟下跌 1 個百分點，明年 GDP 恐難保 6。

至於第三種可能性則是無法達成和談，但也沒有談判破裂，也就是維持現狀，這種情況機率最大約 50% 的可能性。

由於市場普遍認為，美中貿易戰將削弱經濟成長動能，美國聯準會可能啟動降息刺激救市，但瑞銀執行董事陳彥甫認為，美國目前經濟數據表現都還算理想，研判降息空間不大。

陳彥甫指出，瑞銀目前仍維持美國今年不會降息的預期，而明年也不太可能如市場預期，可能一連降息 4 次。



