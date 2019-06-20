四大國際會計師事務所之一的資誠（PwC）6 月 19 日宣布，已順利在其既有的電腦審計系統「Halo」中添加「加密貨幣審計解決方案」。

根據 PwC 介紹，Halo 將在審計過程中「協助用戶細分加密貨幣的財務資訊」。此外，該解決方案還具備以下功能：

PwC 全球審計服務總監 James Chalmers 表示，「隨著越來越多的公司持續轉型數位化，我們作為審計師的本分就是追上市場的技術演進，不斷開發審計工具以滿足新興技術的需求、滿足利益相關者正在變化和發展的需求。」

消息指出，該解決方案目前支援比特幣、比特幣現金、比特幣黃金、比特幣鑽石、萊特幣、以太幣和瑞波幣。然而 PwC 並未明確表示，這項新功能是否將在其服務範圍所涵蓋的 157 個國家上線。

今年 4 月，同為四大國際會計師事務所之一的安永會計師事務所（Ernst & Young，EY）宣佈推出多功能平台解決方案「二代 EY 區塊鏈分析器」，可依照客戶在加密貨幣方面的需求，為其提供審計、稅務計算、交易監控、取證調查等多項服務。

值得注意的是，該分析器的「加密資產稅收計算」功能主要利用 Andy Crypto-Asset Accounting and Tax（AndyCAAT）技術，連接多家加密貨幣錢包供應商和交易所，藉此深入洞察加密貨幣交易記錄及庫存，而後再依據美國稅法自動計算用戶的資本收益和損失。

這篇文章 因應各大產業數位轉型 PwC 審計系統「Halo」新添加密貨幣解決方案 最早出現於 區塊客。

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