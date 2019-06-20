網絡安全服務公司 Cloudflare 6 月 19 日宣布，將在其分佈式網絡閘道器工具包中引入新推出的「以太坊閘道器（Ethereum Gateway）」，目的是允許用戶在「無需安裝任何軟體的情況下，直接到瀏覽器上輸入閘道名稱，即可與以太坊網絡和智能合約進行交互」。

Cloudflare 表示，這項新工具也可配合去年 9 月所推出的 IPFS 閘道器作使用，如此一來，用戶便能以分散式託管網站和資源，且還附帶 Cloudflare 邊緣網絡所提供的高效速度、安全性和可靠性。

除了探索以太坊區塊鏈以外，用戶也可以向 Cloudflare 的以太坊閘道器提交已簽名的交易，而後該工具則會將這筆交易推送到網絡，以允許礦工將其添加到區塊鏈中。這意味著，用戶可以在無需運行節點的情況下發送以太幣，甚至可以在區塊鏈上添加新合約。

然而，Cloudflare 也曾因此遭受質疑：「提供一個閘道器，這不就讓 Cloudflare 成為一家集權機構了嗎？」

Cloudflare 回應道，「我們不是孤軍奮戰的，我們正與 Infura 等組織一起擴展既有的閘道器。我們希望通過提供快速、可靠的服務，可以讓從未接觸過區塊鏈的人們開始使用智能合約，而且這麼做還可以為數十億網路使用者帶來好處，最終使分佈式網絡成為互聯網的基本組成要素。」

為了實踐此願景，Cloudflare 表示新推出的服務將不會收取任何費用，密碼學負責人 Nick Sullivan 解釋道，「該項目主要利用 Cloudflare 現有的網絡，而該網絡過去已經提供了許多免費服務」，且坦承「這個系統還太稚嫩，實在談不上收費」。

但就目前而言，該公司的運作方式就是將智能合約的應用和效能擴展到區塊鏈產業之外。從某種意義上說，Sullivan 表示 Cloudflare 是為了向整體生態系統和開發人員證明，「即使是運算也可以採用不一樣的方式」。

這篇文章 不運行節點也能發送 ETH？ Cloudflare 宣布以太坊閘道器問世 最早出現於 區塊客。

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