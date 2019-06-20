〈廣明股東會〉下半年迎旺季營收將優去年同期 上半年機器人出貨已超越去年

廣明 (6188-TW) 今 (20) 日召開股東會，總經理何世池表示，今年上半年營收已較去年成長 5 成，其中機器人出貨量已超越去年全年 2000 台，下半年動能將持續看俏，今年機器人營收佔比將從 18% 提升至 20%；法人估，廣明積極搶攻機器人市場，加上與日本大廠歐姆龍合作，下半年營收表現看俏，可望優於去年同期。

何世池表示，目前營收分 4 部分，分別為外接式儲存媒體、擴充式基座、SSD 及機器人。其中外接式儲存媒體，去年營收比重 65%，不過受到美中貿易戰影響，中國產線轉移至東南亞、成本增加，今年整體營收預期將降至 40%，其他 三部分營收，今年上半年較去年同期都略成長。

展望下半年，何世池認為，除外接式儲存媒體，其他營收都可望成長，尤其機器人產品，已銷至亞洲各國，並打入歐洲市場，近 2 季開始獲利，上半年機器人出貨量多於去年一整年 2000 台，下半年出貨動能將持續加溫，全年營收占比，也從 18% 提升至 20%。法人分析，廣明上半年營運亮眼，迎接下半年旺季，營收動能可期。

機器人部分，廣明以「達明」為旗下機器人自由品牌，2 成內銷、8 成外銷，目前出貨主要國家包括美國、歐洲、日本及中國等，其中日本機器人大廠多，因此出貨量較低；中國則因受貿易戰影響，出貨量下滑，反觀美國市場轉強，出貨表現不錯；而台灣則供應集團內部使用。

近幾年，廣明也積極與日本大廠歐姆龍合作，聯名 4 項機器人，去年底已開始出貨，何世池表示，歐姆龍在全球有 3000 個業務、300 多個據點，可藉此提升品牌知名度，廣明表示，目前為止成績都不錯。