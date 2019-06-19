川普急要求Fed降息 真降息 他可能反而慌了

川普總統要求降息的心願，或許可以成真。但若聯準會 (Fed) 於今年稍後真的降息，這可能並非川普想要的政治禮物。

川普近來屢屢抨擊 Fed 主席鮑爾，因為正當共和黨以降稅支撑經濟的同時，Fed 去年却連番升息，抑制了經濟成長。

週二，川普甚至拒絕排除將鮑爾降職的可能性。他在前往選前造勢大會前，在白宮告訴記者說：「我只要公平的競爭環境，却一直求之不得。」

過去幾個月，提到利率政策，鮑爾總是說要保持耐心。但本週，央行官員在華盛頓舉行為期二天的政策會議，他們却面臨著系列的挑戰，包括與北京的貿易戰可能曠日持久，及美國經濟近來有減緩跡象。

這些擔憂讓 Fed 陷入了兩難：該何時降息？降幅又該多少？

大多經濟學家不認為 Fed 在本週的政策會議中，會變動利率，基準利率仍將維持於 2.25% 至 2.5% 範圍。Fed 可能要等到美國經濟方向更為明朗，及川普與中國國家主席習近平本月稍後會晤後，才會做出定奪。

巴克萊銀行首席經濟學家蓋朋 (Michael Gapen) 在提供給客戶的報告中寫道：「我們預期，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 6 月會議傳出的主要訊息，將是 " 委員會將採取適當行動，持續經濟擴張。在評估即將公布的訊息方面，我們預期委員會將改用彈性措辭，而非耐心。」

中美貿易發展如何演變，並未明朗。川普在週二發布的推文中說，他與習近平在電話中，相談甚歡，還說本月稍後，在日本大阪舉行的 G20 高峰會上，兩人會有較長時間的會晤。

Fed 本週可能維持利率不變，但根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，下個月及今年內，降息的可能性已大幅上升。本月初，鮑爾的談話曾推升股市走高，他說決策官員將採取適當行動，支撑經濟擴張。華爾街將該談話解讀為，若有必要，Fed 將會降息。

若未來幾個月，決策官員採取降息行動，專家警告這可能代表美國經濟不太健康。

Peterson 國際經濟機構研究員蓋格南 (Joseph Gagnon) 說：「Fed 採取降息行動，代表經濟較他們幾個月前預估的更為疲弱，這實在不是好消息。」