亞沃籌建太陽能電站資金 元大金旗下元大銀主辦七年期8億元聯貸案

唯一具官股金控背景的綠能投資事業亞沃國際開發公司，為籌投資及建置太陽能電站所需資金，由元大金 (2885) 旗下元大銀統籌主辦七年期 8 億元聯貸案，獲參貸銀行團超額認購。此聯貸案以台電公司購電收入為還款來源，還款來源明確且具備償債能力，由元大銀統籌主辦，彰銀 (2801)、合庫銀、凱基銀、臺企銀(2834) 及新光銀共同主辦，參貸銀行有北富銀、農業金庫、永豐銀、高雄銀 (2836) 與台新銀，合計有 11 家金融機構參與。



原為募集七年期 8 億元聯貸案，因參貸行庫踴躍認購，認購金額達 18.1 億元，超額認購比率為 226%，最終仍以 8 億元結案簽約。



亞沃主要從事太陽能電站的開發、投資及管理，目前實收資本額 3.26 億元，近年受營收及獲利持續成長，推升財務結構趨於穩健，主要股東為第一金 (2892) 旗下第一創投及華南金 (2880) 旗下華南金創投，合計持股達 75%，並由第一管顧負責經營管理。