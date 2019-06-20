[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/06/19 108/06/18 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華恒生單日正向二倍基金 31.57000 30.09000 1.48000 4.91858 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.91000 34.30000 1.61000 4.69388 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.57000 14.88000 0.69000 4.63710 元大台灣50單日正向2倍基金 38.79000 37.08000 1.71000 4.61165 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.69000 13.09000 0.60000 4.58365 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.96000 9.53000 0.43000 4.51207 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.00000 30.65000 1.35000 4.40457 國泰美國費城半導體基金 13.95000 13.39000 0.56000 4.18223 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.34000 26.27000 1.07000 4.07309 元大滬深300單日正向2倍基金 17.12000 16.45000 0.67000 4.07295 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.81000 43.07000 1.74000 4.03993 群益奧斯卡基金 28.26000 27.25000 1.01000 3.70642 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.55000 9.21000 0.34000 3.69164 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.67000 33.44000 1.23000 3.67823 華頓中小型基金 19.66000 19.00000 0.66000 3.47368 野村中小基金-累積類型 44.09000 42.66000 1.43000 3.35209 國泰中小成長基金-美元I 1.30220 1.26000 0.04220 3.34921 野村高科技基金 9.59000 9.28000 0.31000 3.34052 野村ｅ科技基金 18.25000 17.67000 0.58000 3.28240 台新中國通基金 43.45000 42.10000 1.35000 3.20665 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.94000 30.95000 0.99000 3.19871 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.40000 17.83000 0.57000 3.19686 富邦台灣科技指數基金 52.28000 50.70000 1.58000 3.11637 國泰大中華基金 18.91000 18.34000 0.57000 3.10796 台新2000高科技基金 30.30000 29.39000 0.91000 3.09629 元大多多基金 16.65000 16.15000 0.50000 3.09598 國泰小龍基金-美元I 0.46140 0.44760 0.01380 3.08311 保德信中小型股基金 44.59000 43.29000 1.30000 3.00300 元大新主流基金 23.05000 22.38000 0.67000 2.99374 統一統信基金 28.58000 27.75000 0.83000 2.99099 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------