新聞
0

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/06/19  108/06/18  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華恒生單日正向二倍基金                                         31.57000   30.09000   1.48000    4.91858
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.91000   34.30000   1.61000    4.69388
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.57000   14.88000   0.69000    4.63710
元大台灣50單日正向2倍基金                                        38.79000   37.08000   1.71000    4.61165
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.69000   13.09000   0.60000    4.58365
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                        9.96000    9.53000   0.43000    4.51207
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      32.00000   30.65000   1.35000    4.40457
國泰美國費城半導體基金                                           13.95000   13.39000   0.56000    4.18223
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            27.34000   26.27000   1.07000    4.07309
元大滬深300單日正向2倍基金                                       17.12000   16.45000   0.67000    4.07295
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 44.81000   43.07000   1.74000    4.03993
群益奧斯卡基金                                                   28.26000   27.25000   1.01000    3.70642
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.55000    9.21000   0.34000    3.69164
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  34.67000   33.44000   1.23000    3.67823
華頓中小型基金                                                   19.66000   19.00000   0.66000    3.47368
野村中小基金-累積類型                                            44.09000   42.66000   1.43000    3.35209
國泰中小成長基金-美元I                                            1.30220    1.26000   0.04220    3.34921
野村高科技基金                                                    9.59000    9.28000   0.31000    3.34052
野村ｅ科技基金                                                   18.25000   17.67000   0.58000    3.28240
台新中國通基金                                                   43.45000   42.10000   1.35000    3.20665
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     31.94000   30.95000   0.99000    3.19871
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                18.40000   17.83000   0.57000    3.19686
富邦台灣科技指數基金                                             52.28000   50.70000   1.58000    3.11637
國泰大中華基金                                                   18.91000   18.34000   0.57000    3.10796
台新2000高科技基金                                               30.30000   29.39000   0.91000    3.09629
元大多多基金                                                     16.65000   16.15000   0.50000    3.09598
國泰小龍基金-美元I                                                0.46140    0.44760   0.01380    3.08311
保德信中小型股基金                                               44.59000   43.29000   1.30000    3.00300
元大新主流基金                                                   23.05000   22.38000   0.67000    2.99374
統一統信基金                                                     28.58000   27.75000   0.83000    2.99099
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞