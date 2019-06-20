[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/19 108/06/18 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.22300 10.19890 0.02410 0.23630 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.08190 10.05810 0.02380 0.23663 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.32460 10.30500 0.01960 0.19020 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.18660 10.16730 0.01930 0.18982 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.08270 10.05440 0.02830 0.28147 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.09230 10.06350 0.02880 0.28618 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.09230 10.06350 0.02880 0.28618 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.13130 10.10420 0.02710 0.26821 大華銀多元特別收益平衡基金 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.55800 10.52470 0.03330 0.31640 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.36100 10.32830 0.03270 0.31661 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.48310 10.44940 0.03370 0.32251 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.37400 10.34070 0.03330 0.32203 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.49000 22.13000 0.36000 1.62675 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.72000 22.36000 0.36000 1.61002 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.97020 41.87990 0.09030 0.21562 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.30050 40.26460 0.03590 0.08916 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.76180 9.73510 0.02670 0.27427 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.25690 10.22810 0.02880 0.28158 中國信託台灣活力基金 12.86000 12.74000 0.12000 0.94192 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.01070 10.03890 -0.02820 -0.28091 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.22480 10.21150 0.01330 0.13025 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.17750 9.16550 0.01200 0.13093 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.39460 10.38370 0.01090 0.10497 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.29450 9.28460 0.00990 0.10663 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.42700 11.41360 0.01340 0.11740 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.70480 9.69350 0.01130 0.11657 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.25800 11.21540 0.04260 0.37983 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.84030 9.80310 0.03720 0.37947 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.73330 43.52190 0.21140 0.48573 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.16410 44.80020 0.36390 0.81227 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.59390 45.27930 0.31460 0.69480 中國信託智能運動基金-台幣 10.80000 10.72000 0.08000 0.74627 中國信託智能運動基金-美元 10.27000 10.20000 0.07000 0.68627 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.15000 10.06000 0.09000 0.89463 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.78000 9.70000 0.08000 0.82474 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03150 11.03140 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.19040 10.15440 0.03600 0.35453 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.41070 9.37750 0.03320 0.35404 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.32500 10.28930 0.03570 0.34696 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.53010 9.49720 0.03290 0.34642 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.50000 11.40000 0.10000 0.87719 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.93000 10.84000 0.09000 0.83026 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.41000 11.32000 0.09000 0.79505 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.91000 10.82000 0.09000 0.83179 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.05310 41.80190 0.25120 0.60093 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 42.82490 42.60430 0.22060 0.51779 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.60360 42.34940 0.25420 0.60024 元大2001基金 59.64000 58.08000 1.56000 2.68595 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.76020 45.36480 0.39540 0.87160 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.45190 42.98770 0.46420 1.07984 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.38000 20.32000 0.06000 0.29528 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.68420 11.68350 0.00070 0.00599 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.97090 10.92290 0.04800 0.43944 元大上證50基金 32.78000 32.32000 0.46000 1.42327 元大大中華TMT基金-人民幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 元大大中華TMT基金-新台幣 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.16000 13.12000 0.04000 0.30488 元大大中華價值指數基金-美元 12.28900 12.20200 0.08700 0.71300 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.95900 16.83500 0.12400 0.73656 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.48000 10.45900 0.02100 0.20078 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.27100 10.20600 0.06500 0.63688 元大中國平衡基金-人民幣 2.95000 2.94000 0.01000 0.34014 元大中國平衡基金-新台幣 13.44000 13.33000 0.11000 0.82521 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.26520 47.24280 0.02240 0.04741 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.93520 10.94490 -0.00970 -0.08863 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96980 9.97860 -0.00880 -0.08819 元大中國機會債券基金-新台幣 10.24990 10.21470 0.03520 0.34460 元大巴西指數基金 7.15900 6.98000 0.17900 2.56447 元大巴菲特基金 25.75000 25.22000 0.53000 2.10151 元大日經225基金 27.10000 26.64000 0.46000 1.72673 元大台商收成基金 22.15000 21.72000 0.43000 1.97974 元大台灣50單日反向1倍基金 11.76000 12.04000 -0.28000 -2.32558 元大台灣50單日正向2倍基金 38.79000 37.08000 1.71000 4.61165 元大台灣中型100基金 31.95000 31.29000 0.66000 2.10930 元大台灣加權股價指數基金 25.37700 24.86700 0.51000 2.05091 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.19000 9.97000 0.22000 2.20662 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.19000 9.97000 0.22000 2.20662 元大台灣卓越50基金 80.81000 79.01000 1.80000 2.27819 元大台灣金融基金 18.23000 17.98000 0.25000 1.39043 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.21000 10.02000 0.19000 1.89621 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.21000 10.02000 0.19000 1.89621 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.18000 30.77000 0.41000 1.33247 元大台灣高股息基金 26.60000 26.10000 0.50000 1.91571 元大台灣電子科技基金 34.14000 33.20000 0.94000 2.83133 元大全球ETF成長組合基金 10.69000 10.61000 0.08000 0.75401 元大全球ETF穩健組合基金 15.08000 14.98000 0.10000 0.66756 元大全球人工智慧ETF基金 22.63000 22.08000 0.55000 2.49094 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.22000 13.27000 -0.05000 -0.37679 元大全球不動產證券化基金-美元 12.37000 12.36700 0.00300 0.02426 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.58000 8.52000 0.06000 0.70423 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.46000 6.42000 0.04000 0.62305 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.99000 6.99000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 8.43700 8.34800 0.08900 1.06612 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.94000 9.83000 0.11000 1.11902 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.54000 8.45000 0.09000 1.06509 元大全球新興市場精選組合基金 13.52000 13.37000 0.15000 1.12191 元大全球農業商機基金 18.11000 17.92000 0.19000 1.06027 元大印尼指數基金 9.74700 9.52300 0.22400 2.35220 元大印度指數基金 10.29100 10.22700 0.06400 0.62579 元大印度基金 13.08000 12.98000 0.10000 0.77042 元大多多基金 16.65000 16.15000 0.50000 3.09598 元大多福基金 50.83000 49.66000 1.17000 2.35602 元大亞太成長基金 8.55000 8.50000 0.05000 0.58824 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.26980 9.21230 0.05750 0.62417 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.43380 7.38770 0.04610 0.62401 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.08800 9.05700 0.03100 0.34228 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.17200 10.17200 0.00000 0.00000 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.14820 10.14400 0.00420 0.04140 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.31800 10.30890 0.00910 0.08827 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.14260 10.13370 0.00890 0.08783 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.53420 10.52220 0.01200 0.11404 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.35560 10.34390 0.01170 0.11311 元大卓越基金 43.36000 42.47000 0.89000 2.09560 元大店頭基金 7.98000 7.77000 0.21000 2.70270 元大美元貨幣市場基金-美元 10.45940 10.45870 0.00070 0.00669 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.92920 9.98520 -0.05600 -0.56083 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.26770 33.24970 0.01800 0.05414 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.83500 42.62110 0.21390 0.50186 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.01210 17.08870 -0.07660 -0.44825 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.79960 22.59690 0.20270 0.89703 元大美國政府7至10年期債券基金 42.88540 42.78010 0.10530 0.24614 元大高科技基金 18.47000 17.99000 0.48000 2.66815 元大得利貨幣市場基金 16.32260 16.32240 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.03020 12.03010 0.00010 0.00083 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.26000 10.01000 0.25000 2.49750 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.26000 10.01000 0.25000 2.49750 元大富櫃50基金 12.22000 11.92000 0.30000 2.51678 元大華夏中小基金 7.07000 7.01000 0.06000 0.85592 元大新中國基金-人民幣 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 元大新中國基金-美元 8.72800 8.66800 0.06000 0.69220 元大新中國基金-新台幣 8.89000 8.82000 0.07000 0.79365 元大新主流基金 23.05000 22.38000 0.67000 2.99374 元大新東協平衡基金-美元 9.42700 9.33600 0.09100 0.97472 元大新東協平衡基金-新台幣 9.39000 9.30000 0.09000 0.96774 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.61840 10.61210 0.00630 0.05937 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.77330 9.73140 0.04190 0.43056 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.24940 11.14710 0.10230 0.91773 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.31300 9.27290 0.04010 0.43244 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.45070 10.43860 0.01210 0.11592 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.72780 9.71660 0.01120 0.11527 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.85150 10.83620 0.01530 0.14119 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.10950 10.09520 0.01430 0.14165 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.02970 10.01800 0.01170 0.11679 元大新興亞洲基金 10.87000 10.73000 0.14000 1.30475 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.63280 9.57200 0.06080 0.63519 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.03640 8.97940 0.05700 0.63479 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.12000 10.05360 0.06640 0.66046 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.50400 9.44160 0.06240 0.66090 元大萬泰貨幣市場基金 15.16120 15.16100 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.60000 34.78000 0.82000 2.35768 元大實質多重資產基金-人民幣 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377 元大實質多重資產基金-美元 8.07300 8.02400 0.04900 0.61067 元大實質多重資產基金-新台幣 8.70000 8.65000 0.05000 0.57803 元大滬深300單日反向1倍基金 12.78000 13.10000 -0.32000 -2.44275 元大滬深300單日正向2倍基金 17.12000 16.45000 0.67000 4.07295 元大摩臺基金 37.77000 36.91000 0.86000 2.32999 元大標普500基金 27.86000 27.58000 0.28000 1.01523 元大標普500單日反向1倍基金 12.40000 12.53000 -0.13000 -1.03751 元大標普500單日正向2倍基金 35.96000 35.23000 0.73000 2.07210 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.70000 20.61000 0.09000 0.43668 元大標智滬深300基金 17.85000 17.58000 0.27000 1.53584 元大歐洲50基金 25.30000 24.78000 0.52000 2.09847 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.25890 9.25840 0.00050 0.00540 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28890 10.28860 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.13000 14.82000 0.31000 2.09177 日盛上選基金 33.19000 32.32000 0.87000 2.69183 日盛小而美基金 17.17000 16.86000 0.31000 1.83867 日盛中國內需動力基金 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.36910 12.36950 -0.00040 -0.00323 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89770 9.94380 -0.04610 -0.46361 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.55290 12.55810 -0.00520 -0.04141 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03970 10.09030 -0.05060 -0.50147 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.45130 11.45460 -0.00330 -0.02881 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.14110 9.18580 -0.04470 -0.48662 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895 日盛日盛基金 11.04000 10.78000 0.26000 2.41187 日盛目標收益組合基金(美元) 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 日盛全球抗暖化基金 11.39000 11.27000 0.12000 1.06477 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.47750 10.44150 0.03600 0.34478 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.38830 9.35600 0.03230 0.34523 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.34420 10.30730 0.03690 0.35800 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.26920 9.23610 0.03310 0.35838 日盛全球智能車基金(美元) 10.26000 10.13000 0.13000 1.28332 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.48000 10.35000 0.13000 1.25604 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50950 2.50870 0.00080 0.03189 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65440 1.66250 -0.00810 -0.48722 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38600 0.38610 -0.00010 -0.02590 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25500 0.25640 -0.00140 -0.54602 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.85770 12.85690 0.00080 0.00622 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.36710 8.40940 -0.04230 -0.50301 日盛亞洲機會基金 6.88000 6.85000 0.03000 0.43796 日盛首選基金 16.71000 16.36000 0.35000 2.13936 日盛高科技基金 17.42000 16.99000 0.43000 2.53090 日盛貨幣市場基金 14.83170 14.83140 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 38.39000 37.49000 0.90000 2.40064 日盛精選五虎基金 35.13000 34.55000 0.58000 1.67873 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54330 13.54310 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 30.30000 29.39000 0.91000 3.09629 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.96000 9.53000 0.43000 4.51207 台新MSCI中國基金 19.81000 19.52000 0.29000 1.48566 台新大眾貨幣市場基金 14.22000 14.21980 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.47090 10.50310 -0.03220 -0.30658 台新中美貨幣市場基金-美元 10.52420 10.51370 0.01050 0.09987 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.33500 10.32210 0.01290 0.12497 台新中國通基金 43.45000 42.10000 1.35000 3.20665 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52640 0.52090 0.00550 1.05586 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.57100 16.39300 0.17800 1.08583 台新中國精選中小基金-美元 0.28800 0.28450 0.00350 1.23023 台新中國精選中小基金-新台幣 9.09000 8.97000 0.12000 1.33779 台新主流基金 23.40000 22.94000 0.46000 2.00523 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.80000 23.78000 0.02000 0.08410 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.75920 0.75860 0.00060 0.07909 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.93000 16.99000 -0.06000 -0.35315 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53920 0.54130 -0.00210 -0.38795 台新台灣中小基金 33.31000 32.37000 0.94000 2.90392 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.54730 10.52650 0.02080 0.19760 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.74530 9.69400 0.05130 0.52919 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.23430 11.13830 0.09600 0.86189 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.85000 10.75000 0.10000 0.93023 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.07250 10.06730 0.00520 0.05165 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.23920 11.19610 0.04310 0.38496 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704 台新印度基金 15.07000 14.95000 0.12000 0.80268 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.70200 8.73340 -0.03140 -0.35954 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28120 0.28240 -0.00120 -0.42493 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.71470 12.69680 0.01790 0.14098 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40580 0.40530 0.00050 0.12337 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.58000 40.23000 0.35000 0.87000 台新真吉利貨幣市場基金 11.12840 11.12830 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 31.52720 31.14670 0.38050 1.22164 台新智慧生活基金-美元 10.58160 10.48460 0.09700 0.92517 台新智慧生活基金-新台幣 11.12000 11.02000 0.10000 0.90744 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.16750 8.17270 -0.00520 -0.06363 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.53510 8.53830 -0.00320 -0.03748 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.22850 9.18840 0.04010 0.43642 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.65520 9.61080 0.04440 0.46198 台新新興市場債券基金(A類型) 11.57050 11.50240 0.06810 0.59205 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36150 0.35940 0.00210 0.58431 台新新興市場債券基金(B類型) 8.24220 8.23120 0.01100 0.13364 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27160 0.27130 0.00030 0.11058 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.56000 5.49000 0.07000 1.27505 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.55000 22.45000 0.10000 0.44543 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.20940 10.22160 -0.01220 -0.11936 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.96730 9.93910 0.02820 0.28373 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.15070 10.12020 0.03050 0.30138 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.20900 10.22160 -0.01260 -0.12327 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.96730 9.93910 0.02820 0.28373 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.15070 10.12020 0.03050 0.30138 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 41.67340 41.49920 0.17420 0.41977 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.39450 41.18260 0.21190 0.51454 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.96540 39.95100 0.01440 0.03604 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.34460 11.34390 0.00070 0.00617 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.24000 10.24100 -0.00100 -0.00976 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.24600 9.24170 0.00430 0.04653 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.82460 10.81950 0.00510 0.04714 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.89590 7.89360 0.00230 0.02914 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.31320 9.31040 0.00280 0.03007 永豐中小基金 52.22000 51.23000 0.99000 1.93246 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79490 1.79410 0.00080 0.04459 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48590 2.48480 0.00110 0.04427 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.27660 8.27430 0.00230 0.02780 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12120 11.11810 0.00310 0.02788 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.52000 4.47000 0.05000 1.11857 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.55000 20.33000 0.22000 1.08214 永豐主流品牌基金 19.56000 19.11000 0.45000 2.35479 永豐永豐基金 32.47000 32.01000 0.46000 1.43705 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.17050 9.12740 0.04310 0.47220 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.60600 9.56080 0.04520 0.47276 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.18430 9.13920 0.04510 0.49348 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.62320 9.57600 0.04720 0.49290 永豐亞洲民生消費基金 12.09000 12.01000 0.08000 0.66611 永豐南非幣2021保本基金 14.05930 14.04460 0.01470 0.10467 永豐高科技基金 22.69000 22.09000 0.60000 2.71616 永豐貨幣市場基金 13.93620 13.93600 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12370 2.12000 0.00370 0.17453 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.60550 2.60100 0.00450 0.17301 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.87490 7.86260 0.01230 0.15644 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.98160 10.96440 0.01720 0.15687 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.22770 7.20520 0.02250 0.31227 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.53810 11.50230 0.03580 0.31124 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.99000 7.97000 0.02000 0.25094 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.63000 18.58000 0.05000 0.26911 永豐臺灣加權ETF基金 53.35000 52.26000 1.09000 2.08573 永豐領航科技基金 36.79000 35.86000 0.93000 2.59342 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.82000 11.70000 0.12000 1.02564 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.35000 11.23000 0.12000 1.06857 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.22000 10.04000 0.18000 1.79283 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.10000 9.90000 0.20000 2.02020 永豐趨勢平衡基金 40.63000 40.03000 0.60000 1.49888 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.86800 11.86710 0.00090 0.00758 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.76580 9.76520 0.00060 0.00614 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.33470 10.33390 0.00080 0.00774 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.83790 9.83870 -0.00080 -0.00813 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.24660 10.24730 -0.00070 -0.00683 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.82010 9.82080 -0.00070 -0.00713 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.51940 10.52010 -0.00070 -0.00665 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.85040 9.85220 -0.00180 -0.01827 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.33830 10.34000 -0.00170 -0.01644 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.34000 14.27000 0.07000 0.49054 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.98000 18.83000 0.15000 0.79660 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.71000 18.56000 0.15000 0.80819 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05620 10.05290 0.00330 0.03283 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05620 10.05290 0.00330 0.03283 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.03130 10.02710 0.00420 0.04189 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.03130 10.02710 0.00420 0.04189 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.10370 10.11190 -0.00820 -0.08109 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.10370 10.11190 -0.00820 -0.08109 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06180 10.05830 0.00350 0.03480 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06180 10.05830 0.00350 0.03480 兆豐國際生命科學基金 15.38000 15.22000 0.16000 1.05125 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.45150 10.39750 0.05400 0.51936 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.57400 10.52140 0.05260 0.49993 兆豐國際全球基金 31.14000 30.88000 0.26000 0.84197 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.47150 10.47090 0.00060 0.00573 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.29260 10.34900 -0.05640 -0.54498 兆豐國際國民基金 21.90000 21.29000 0.61000 2.86519 兆豐國際第一基金 13.09000 12.77000 0.32000 2.50587 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.73750 10.72990 0.00760 0.07083 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.25200 8.24620 0.00580 0.07034 兆豐國際萬全基金 20.44000 20.08000 0.36000 1.79283 兆豐國際電子基金 25.59000 24.93000 0.66000 2.64741 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.96000 21.50000 0.46000 2.13953 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.81000 16.15000 -0.34000 -2.10526 兆豐國際豐台灣基金 33.96000 33.19000 0.77000 2.31998 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55280 12.55260 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.79000 9.66000 0.13000 1.34576 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.68000 9.55000 0.13000 1.36126 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.65370 10.61860 0.03510 0.33055 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.43170 10.39570 0.03600 0.34630 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.65560 10.61950 0.03610 0.33994 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.44560 10.41120 0.03440 0.33041 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.52770 10.49130 0.03640 0.34695 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.52400 10.48840 0.03560 0.33942 合庫台灣基金 10.79000 10.50000 0.29000 2.76190 合庫全球高收益債券基金A類型 11.71600 11.67420 0.04180 0.35805 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.58610 12.54340 0.04270 0.34042 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.23570 11.19720 0.03850 0.34384 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.02230 11.98070 0.04160 0.34723 合庫全球高收益債券基金B類型 8.18400 8.15480 0.02920 0.35807 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.39400 9.36210 0.03190 0.34074 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.08770 9.05660 0.03110 0.34340 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.82770 8.79750 0.03020 0.34328 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.24800 9.21630 0.03170 0.34396 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 合庫全球新興市場基金 9.45000 9.34000 0.11000 1.17773 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763 合庫貨幣市場基金 10.17010 10.17000 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.85530 9.82770 0.02760 0.28084 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.14130 10.11420 0.02710 0.26794 合庫新興多重收益基金A類型 10.50880 10.47970 0.02910 0.27768 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.95820 11.92640 0.03180 0.26664 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.04590 15.00480 0.04110 0.27391 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.66440 8.64060 0.02380 0.27544 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.47810 9.45260 0.02550 0.26977 合庫新興多重收益基金B類型 7.92560 7.90360 0.02200 0.27835 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.65290 8.62990 0.02300 0.26652 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.47650 10.44650 0.03000 0.28718 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.18000 11.12000 0.06000 0.53957 安本標準兩岸價值基金 美元 10.94000 10.84000 0.10000 0.92251 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.29000 11.18000 0.11000 0.98390 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.05890 10.03450 0.02440 0.24316 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.07050 10.04500 0.02550 0.25386 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.97280 9.91820 0.05460 0.55050 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.04920 10.02440 0.02480 0.24740 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.05890 10.03450 0.02440 0.24316 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.07050 10.04500 0.02550 0.25386 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.97280 9.91820 0.05460 0.55050 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.04920 10.02440 0.02480 0.24740 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20280 11.20220 0.00060 0.00536 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.98630 9.99150 -0.00520 -0.05204 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09020 10.09280 -0.00260 -0.02576 安聯中國東協基金 15.57000 15.37000 0.20000 1.30124 安聯中國策略基金-美元 11.32000 11.29000 0.03000 0.26572 安聯中國策略基金-新臺幣 15.04000 15.00000 0.04000 0.26667 安聯中華新思路基金-人民幣 14.17000 14.10000 0.07000 0.49645 安聯中華新思路基金-美元 13.07000 13.02000 0.05000 0.38402 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.54000 12.49000 0.05000 0.40032 安聯台灣大壩基金 28.88000 28.21000 0.67000 2.37504 安聯台灣科技基金 47.83000 46.88000 0.95000 2.02645 安聯台灣貨幣市場基金 12.54380 12.54360 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 32.21000 31.41000 0.80000 2.54696 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.67260 10.64400 0.02860 0.26870 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.80460 15.76100 0.04360 0.27663 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.87070 9.84350 0.02720 0.27632 安聯四季成長組合基金-美元 11.47000 11.38000 0.09000 0.79086 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.03000 11.93000 0.10000 0.83822 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.11820 13.08320 0.03500 0.26752 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.72960 10.69990 0.02970 0.27757 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.81580 12.77980 0.03600 0.28169 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56060 9.53500 0.02560 0.26848 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.49460 9.46840 0.02620 0.27671 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05740 9.03200 0.02540 0.28122 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.17040 10.14210 0.02830 0.27903 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.25600 10.22720 0.02880 0.28160 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.35000 11.28000 0.07000 0.62057 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.52000 11.45000 0.07000 0.61135 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.87000 10.80000 0.07000 0.64815 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.99000 10.93000 0.06000 0.54895 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.43350 12.41530 0.01820 0.14659 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.27990 11.26200 0.01790 0.15894 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.91310 10.89550 0.01760 0.16153 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.64890 8.63620 0.01270 0.14706 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.49980 8.48630 0.01350 0.15908 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.19680 8.18360 0.01320 0.16130 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.26370 10.24740 0.01630 0.15906 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.18900 10.17260 0.01640 0.16122 安聯全球人口趨勢基金 12.57000 12.46000 0.11000 0.88283 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.08000 8.98000 0.10000 1.11359 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.92000 34.53000 0.39000 1.12945 安聯全球油礦金趨勢基金 8.10000 8.00000 0.10000 1.25000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.47930 12.45580 0.02350 0.18867 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.58960 10.56970 0.01990 0.18827 安聯全球新興市場基金 17.43000 17.21000 0.22000 1.27833 安聯全球農金趨勢基金 9.21000 9.13000 0.08000 0.87623 安聯全球綠能趨勢基金 9.28000 9.17000 0.11000 1.19956 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.79000 10.70000 0.09000 0.84112 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.04000 10.95000 0.09000 0.82192 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.79000 10.70000 0.09000 0.84112 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.59000 0.08000 0.83420 安聯亞洲動態策略基金 22.13000 21.90000 0.23000 1.05023 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.05670 10.04690 0.00980 0.09754 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.06160 10.05240 0.00920 0.09152 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.05660 10.04680 0.00980 0.09754 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.06420 10.05500 0.00920 0.09150 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.05950 10.04980 0.00970 0.09652 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03840 10.02800 0.01040 0.10371 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03840 10.02800 0.01040 0.10371 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03840 10.02800 0.01040 0.10371 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.53280 10.53020 0.00260 0.02469 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.11890 10.11640 0.00250 0.02471 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.68590 89.91870 -0.23280 -0.25890 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.20720 13.24270 -0.03550 -0.26807 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.05290 68.22910 -0.17620 -0.25825 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.89560 9.92220 -0.02660 -0.26809 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.72490 2.72210 0.00280 0.10286 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.94430 10.93300 0.01130 0.10336 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28720 2.28420 0.00300 0.13134 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90420 8.89510 0.00910 0.10230 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.46860 10.42570 0.04290 0.41148 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.25980 10.22100 0.03880 0.37961 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.59860 10.56010 0.03850 0.36458 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.22180 10.18270 0.03910 0.38398 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.27640 10.23640 0.04000 0.39076 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.46770 10.42470 0.04300 0.41248 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.25700 10.21820 0.03880 0.37971 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.59740 10.55950 0.03790 0.35892 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.21900 10.18000 0.03900 0.38310 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.27530 10.23540 0.03990 0.38982 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.14050 10.11380 0.02670 0.26400 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.19070 10.16450 0.02620 0.25776 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.13280 10.10580 0.02700 0.26717 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.10260 10.07610 0.02650 0.26300 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.15230 10.12530 0.02700 0.26666 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.14830 10.12430 0.02400 0.23705 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.13280 10.10580 0.02700 0.26717 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.10350 10.07700 0.02650 0.26298 宏利台灣動力基金A類型 29.61000 28.89000 0.72000 2.49221 宏利台灣動力基金I類型 29.61000 28.89000 0.72000 2.49221 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.97260 9.89890 0.07370 0.74453 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99890 9.92210 0.07680 0.77403 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.56300 7.50710 0.05590 0.74463 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.61850 7.56090 0.05760 0.76181 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.60000 11.48000 0.12000 1.04530 宏利全球債券組合基金 13.70160 13.68790 0.01370 0.10009 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.96280 2.95910 0.00370 0.12504 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.37150 12.35540 0.01610 0.13031 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.92620 8.91450 0.01170 0.13125 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54880 2.54450 0.00430 0.16899 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.58520 11.56740 0.01780 0.15388 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.36970 3.33830 0.03140 0.94060 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54060 0.53560 0.00500 0.93353 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.34000 15.20000 0.14000 0.92105 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.25300 12.21410 0.03890 0.31848 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.84540 10.81050 0.03490 0.32283 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.47750 10.44320 0.03430 0.32844 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76130 8.73350 0.02780 0.31831 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.39310 8.36620 0.02690 0.32153 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.30980 8.28200 0.02780 0.33567 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.20840 8.18130 0.02710 0.33124 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.34000 10.22000 0.12000 1.17417 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.53000 10.39000 0.14000 1.34745 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.30000 10.17000 0.13000 1.27827 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.96580 2.95020 0.01560 0.52878 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42910 0.42690 0.00220 0.51534 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.00120 12.93140 0.06980 0.53977 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97860 0.97330 0.00530 0.54454 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.50770 7.46740 0.04030 0.53968 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07370 2.06270 0.01100 0.53328 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29940 0.29780 0.00160 0.53727 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.14470 9.09570 0.04900 0.53872 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33110 0.32930 0.00180 0.54661 宏利萬利貨幣市場基金 13.68460 13.68440 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.40000 2.37000 0.03000 1.26582 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.90000 10.75000 0.15000 1.39535 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.10000 24.65000 0.45000 1.82556 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.10000 24.65000 0.45000 1.82556 宏利澳幣保本基金 12.63720 12.63910 -0.00190 -0.01503 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.97000 10.91000 0.06000 0.54995 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.33000 11.27000 0.06000 0.53239 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.36000 11.25000 0.11000 0.97778 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.26000 11.15000 0.11000 0.98655 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.99000 10.91000 0.08000 0.73327 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.47000 10.40000 0.07000 0.67308 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.03000 11.95000 0.08000 0.66946 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.43690 10.48200 -0.04510 -0.43026 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.63540 9.63810 -0.00270 -0.02801 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.26840 9.26870 -0.00030 -0.00324 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.61970 11.61990 -0.00020 -0.00172 貝萊德亞美利加收益基金 9.45000 9.39000 0.06000 0.63898 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.12000 10.03000 0.09000 0.89731 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.86000 9.76000 0.10000 1.02459 貝萊德新台幣基金 12.96760 12.96750 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.56000 26.10000 0.46000 1.76245 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49150 11.48240 0.00910 0.07925 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23150 10.19480 0.03670 0.35999 保德信大中華基金-人民幣 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298 保德信大中華基金-美元 9.47000 9.36000 0.11000 1.17521 保德信大中華基金-新台幣 28.78000 28.45000 0.33000 1.15993 保德信中小型股基金 44.59000 43.29000 1.30000 3.00300 保德信中國中小基金-人民幣 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151 保德信中國中小基金-美元 7.90000 7.87000 0.03000 0.38119 保德信中國中小基金-新臺幣 7.80000 7.76000 0.04000 0.51546 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.80730 9.76530 0.04200 0.43009 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.91950 9.87710 0.04240 0.42928 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.92250 9.88090 0.04160 0.42101 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.95400 10.90800 0.04600 0.42171 保德信中國品牌基金-人民幣 9.83000 9.74000 0.09000 0.92402 保德信中國品牌基金-美元 9.79000 9.71000 0.08000 0.82389 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124 保德信台商全方位基金 35.01000 34.45000 0.56000 1.62554 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.26000 28.06000 0.20000 0.71276 保德信全球消費商機基金 19.38000 19.31000 0.07000 0.36251 保德信全球基礎建設基金 13.87000 13.75000 0.12000 0.87273 保德信全球資源基金 7.47000 7.38000 0.09000 1.21951 保德信全球醫療生化基金-美元 9.97000 9.87000 0.10000 1.01317 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.79000 33.45000 0.34000 1.01644 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.50450 10.46090 0.04360 0.41679 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.81200 10.76710 0.04490 0.41701 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.71120 10.66410 0.04710 0.44167 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.02400 10.97540 0.04860 0.44281 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.66630 9.60950 0.05680 0.59108 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.78580 10.72250 0.06330 0.59035 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.38620 9.32870 0.05750 0.61638 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.45220 10.38820 0.06400 0.61608 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.24200 8.20500 0.03700 0.45094 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.30370 11.25310 0.05060 0.44965 保德信亞太基金 20.44000 20.22000 0.22000 1.08803 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.78330 8.76940 0.01390 0.15851 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.07890 12.05970 0.01920 0.15921 保德信店頭市場基金 32.87000 32.25000 0.62000 1.92248 保德信拉丁美洲基金 7.52000 7.36000 0.16000 2.17391 保德信金平衡基金 29.84000 29.43000 0.41000 1.39314 保德信金滿意基金 41.40000 40.52000 0.88000 2.17177 保德信科技島基金 25.33000 24.67000 0.66000 2.67531 保德信高成長基金 92.45000 90.57000 1.88000 2.07574 保德信第一基金 25.62000 25.08000 0.54000 2.15311 保德信貨幣市場基金 15.83440 15.83410 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.58680 10.49080 0.09600 0.91509 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.00320 10.90070 0.10250 0.94031 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.95250 10.87830 0.07420 0.68209 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.65860 10.58370 0.07490 0.70769 保德信新世紀基金 10.43000 10.33000 0.10000 0.96805 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.22010 8.20330 0.01680 0.20480 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.28250 10.26160 0.02090 0.20367 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.61050 11.58680 0.02370 0.20454 保德信新興趨勢組合基金 11.05000 10.80000 0.25000 2.31481 保德信瑞騰基金 15.62920 15.62930 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 10.44000 10.29000 0.15000 1.45773 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.97000 9.95250 0.01750 0.17584 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.45070 10.43240 0.01830 0.17542 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.96490 9.94630 0.01860 0.18700 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.24010 10.22090 0.01920 0.18785 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03400 10.01570 0.01830 0.18271 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.42760 10.40780 0.01980 0.19024 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.90870 9.89150 0.01720 0.17389 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.20900 10.18910 0.01990 0.19531 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.58670 10.56700 0.01970 0.18643 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.37330 10.34690 0.02640 0.25515 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.64600 10.61820 0.02780 0.26181 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.27270 10.24560 0.02710 0.26450 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.50520 10.47800 0.02720 0.25959 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20830 10.18170 0.02660 0.26125 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.64370 10.61680 0.02690 0.25337 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.07540 10.05060 0.02480 0.24675 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.38250 10.35690 0.02560 0.24718 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.30360 10.27150 0.03210 0.31252 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.03170 10.00160 0.03010 0.30095 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.37240 10.33520 0.03720 0.35993 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.63630 10.59820 0.03810 0.35950 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.55730 10.53880 0.01850 0.17554 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.04080 11.02260 0.01820 0.16512 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.34140 10.30520 0.03620 0.35128 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.54980 10.51290 0.03690 0.35100 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35900 10.32190 0.03710 0.35943 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.39390 10.35730 0.03660 0.35337 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.58340 10.54340 0.04000 0.37938 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.37640 10.33750 0.03890 0.37630 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.27970 10.24120 0.03850 0.37593 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.54210 10.52890 0.01320 0.12537 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.53750 10.52540 0.01210 0.11496 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.17130 10.13460 0.03670 0.36213 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.16920 10.13260 0.03660 0.36121 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97580 1.97460 0.00120 0.06077 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.82130 2.81960 0.00170 0.06029 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29430 0.29420 0.00010 0.03399 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45530 0.45520 0.00010 0.02197 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.42870 8.42500 0.00370 0.04392 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.27130 12.26590 0.00540 0.04402 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.69260 9.68250 0.01010 0.10431 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.28590 12.27300 0.01290 0.10511 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.69660 8.68940 0.00720 0.08286 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.07270 11.06360 0.00910 0.08225 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.77450 10.74150 0.03300 0.30722 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.66900 10.63520 0.03380 0.31781 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.66000 18.37000 0.29000 1.57866 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4312.75000 4244.94000 67.81000 1.59743 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.32620 10.31840 0.00780 0.07559 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.14580 11.13790 0.00790 0.07093 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.27540 10.26740 0.00800 0.07792 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.92260 9.90770 0.01490 0.15039 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.47100 10.45530 0.01570 0.15016 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.99520 9.97880 0.01640 0.16435 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.29880 10.28240 0.01640 0.15950 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.34830 10.28750 0.06080 0.59101 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.12260 6.08770 0.03490 0.57329 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.15520 11.09160 0.06360 0.57341 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.60960 10.58140 0.02820 0.26651 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.48480 11.45700 0.02780 0.24265 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.70920 10.68260 0.02660 0.24900 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.16970 9.14540 0.02430 0.26571 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.39340 9.37060 0.02280 0.24331 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.26580 9.24280 0.02300 0.24884 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.52720 10.49920 0.02800 0.26669 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.87970 10.85330 0.02640 0.24324 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.85890 10.83200 0.02690 0.24834 柏瑞五國金勢力建設基金 7.29000 7.19000 0.10000 1.39082 柏瑞巨人基金 12.69000 12.50000 0.19000 1.52000 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69550 13.69540 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.85000 16.72000 0.13000 0.77751 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.31460 14.25220 0.06240 0.43783 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.54510 12.49090 0.05420 0.43392 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.12920 13.07390 0.05530 0.42298 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.69150 8.65360 0.03790 0.43797 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.83470 6.80490 0.02980 0.43792 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.68850 8.65100 0.03750 0.43348 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50890 8.47450 0.03440 0.40592 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.75280 10.70760 0.04520 0.42213 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.42180 8.37980 0.04200 0.50121 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.73130 12.67630 0.05500 0.43388 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.39910 12.34510 0.05400 0.43742 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.02600 12.97340 0.05260 0.40544 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.95190 11.90160 0.05030 0.42263 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.05820 9.01880 0.03940 0.43687 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71120 9.66930 0.04190 0.43333 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72350 9.68420 0.03930 0.40582 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.56030 9.52000 0.04030 0.42332 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.45830 9.41110 0.04720 0.50154 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.74200 10.69950 0.04250 0.39721 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.57260 10.53220 0.04040 0.38359 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.40530 10.36580 0.03950 0.38106 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.47810 10.43510 0.04300 0.41207 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.95920 9.91980 0.03940 0.39719 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.59130 9.55460 0.03670 0.38411 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.63100 10.59080 0.04020 0.37957 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.63190 9.59520 0.03670 0.38248 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.70560 9.66570 0.03990 0.41280 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.72200 10.67960 0.04240 0.39702 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.57290 10.53250 0.04040 0.38357 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.40560 10.36610 0.03950 0.38105 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.47900 10.43600 0.04300 0.41204 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.95900 9.91960 0.03940 0.39719 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.59140 9.55480 0.03660 0.38305 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.80950 10.76870 0.04080 0.37888 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.63180 9.59520 0.03660 0.38144 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.70580 9.66600 0.03980 0.41175 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.41340 11.40160 0.01180 0.10349 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.72060 12.70820 0.01240 0.09757 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.02230 12.01140 0.01090 0.09075 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.14320 9.13370 0.00950 0.10401 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77490 9.76540 0.00950 0.09728 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.69140 9.68250 0.00890 0.09192 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.10610 11.09460 0.01150 0.10365 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.84490 11.83340 0.01150 0.09718 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.61460 11.60400 0.01060 0.09135 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.14340 9.13400 0.00940 0.10291 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77540 9.76590 0.00950 0.09728 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.69180 9.68300 0.00880 0.09088 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.30000 13.19000 0.11000 0.83397 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.87000 13.76000 0.11000 0.79942 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.09000 9.02000 0.07000 0.77605 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.56000 8.49000 0.07000 0.82450 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.16000 9.09000 0.07000 0.77008 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.30000 11.21000 0.09000 0.80285 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.97000 10.89000 0.08000 0.73462 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.25000 11.16000 0.09000 0.80645 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.66000 12.61000 0.05000 0.39651 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.15000 13.10000 0.05000 0.38168 柏瑞拉丁美洲基金 10.55000 10.33000 0.22000 2.12972 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.08640 12.05850 0.02790 0.23137 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.20010 10.17800 0.02210 0.21713 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.71420 7.69640 0.01780 0.23128 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.14350 10.12140 0.02210 0.21835 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.03000 11.00000 0.03000 0.27273 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.25460 12.22220 0.03240 0.26509 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.85220 11.82220 0.03000 0.25376 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.87020 10.84290 0.02730 0.25178 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.58920 8.56650 0.02270 0.26499 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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.12620 9.08470 0.04150 0.45681 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.68920 9.64640 0.04280 0.44369 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.02200 12.00010 0.02190 0.18250 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.67980 12.65780 0.02200 0.17381 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.56650 11.54680 0.01970 0.17061 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.40810 9.39100 0.01710 0.18209 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.95250 9.93520 0.01730 0.17413 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.95110 9.93420 0.01690 0.17012 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.95140 11.93070 0.02070 0.17350 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.72600 10.70650 0.01950 0.18213 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.02080 11.00200 0.01880 0.17088 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.97100 9.95290 0.01810 0.18186 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.57320 9.55580 0.01740 0.18209 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.18990 10.17220 0.01770 0.17400 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.69530 9.67880 0.01650 0.17048 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.19000 19.03000 0.16000 0.84078 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.00000 17.80000 0.20000 1.12360 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.34720 13.32060 0.02660 0.19969 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.42950 10.34060 0.08890 0.85972 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.37630 11.28220 0.09410 0.83406 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.35170 12.25400 0.09770 0.79729 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.88390 10.79350 0.09040 0.83754 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.10290 9.02530 0.07760 0.85981 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.59190 9.51250 0.07940 0.83469 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.53280 9.45740 0.07540 0.79726 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.54150 9.46230 0.07920 0.83701 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.23810 9.15940 0.07870 0.85923 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.39350 9.31580 0.07770 0.83407 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.39470 11.30450 0.09020 0.79791 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.48420 9.40550 0.07870 0.83674 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 42.87980 42.57360 0.30620 0.71923 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.62000 11.90000 -0.28000 -2.35294 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.00000 30.65000 1.35000 4.40457 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.78010 11.77930 0.00080 0.00679 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.70200 1.69500 0.00700 0.41298 國泰大中華基金 18.91000 18.34000 0.57000 3.10796 國泰小龍基金-美元I 0.46140 0.44760 0.01380 3.08311 國泰小龍基金-新台幣 14.46000 14.11000 0.35000 2.48051 國泰中小成長基金-美元I 1.30220 1.26000 0.04220 3.34921 國泰中小成長基金-新台幣 40.81000 39.72000 1.09000 2.74421 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.04140 4.00850 0.03290 0.82076 國泰中國內需增長基金-美元A 0.63970 0.63190 0.00780 1.23437 國泰中國內需增長基金-美元I 0.68370 0.67530 0.00840 1.24389 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.46000 18.23000 0.23000 1.26166 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.15020 41.98560 0.16460 0.39204 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.28760 2.29640 -0.00880 -0.38321 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32690 0.32680 0.00010 0.03060 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.14490 10.14100 0.00390 0.03846 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.19610 8.19300 0.00310 0.03784 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.29030 2.28670 0.00360 0.15743 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.32960 0.32770 0.00190 0.57980 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.42140 10.36020 0.06120 0.59072 國泰中國新興債券基金-美元 0.33990 0.33890 0.00100 0.29507 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.53960 10.50420 0.03540 0.33701 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.91260 3.87290 0.03970 1.02507 國泰中國新興戰略基金-美元 0.56200 0.55400 0.00800 1.44404 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.86000 17.61000 0.25000 1.41965 國泰中港台基金-人民幣 2.92830 2.90270 0.02560 0.88194 國泰中港台基金-美元 0.42580 0.42040 0.00540 1.28449 國泰中港台基金-新台幣 13.38000 13.20000 0.18000 1.36364 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.88120 9.89180 -0.01060 -0.10716 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.06130 10.03840 0.02290 0.22812 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.26300 10.23710 0.02590 0.25300 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.41000 25.95000 0.46000 1.77264 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.57000 12.78000 -0.21000 -1.64319 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.94000 30.95000 0.99000 3.19871 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35010 0.34930 0.00080 0.22903 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33160 0.33080 0.00080 0.24184 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33240 0.33150 0.00090 0.27149 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.04860 11.01840 0.03020 0.27409 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.47130 10.44270 0.02860 0.27388 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.50010 10.47140 0.02870 0.27408 國泰台灣貨幣市場基金 12.45540 12.45520 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41640 0.41360 0.00280 0.67698 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36920 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國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36000 0.35780 0.00220 0.61487 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31050 0.30870 0.00180 0.58309 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.28800 11.21660 0.07140 0.63656 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.73700 9.67540 0.06160 0.63667 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52280 0.52130 0.00150 0.28774 國泰亞洲成長基金-美元 0.39330 0.39140 0.00190 0.48544 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.00000 11.94000 0.06000 0.50251 國泰科技生化基金 31.61000 30.78000 0.83000 2.69656 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.52000 29.12000 0.40000 1.37363 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.52000 12.70000 -0.18000 -1.41732 國泰美國費城半導體基金 13.95000 13.39000 0.56000 4.18223 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.68230 44.47170 0.21060 0.47356 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.39600 17.47560 -0.07960 -0.45549 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 23.22310 23.02010 0.20300 0.88184 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.14270 43.77710 0.36560 0.83514 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.30110 45.00800 0.29310 0.65122 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.88020 43.79670 0.08350 0.19065 國泰紐幣2021保本基金 12.78770 12.78550 0.00220 0.01721 國泰紐幣八年期保本基金 13.15080 13.14830 0.00250 0.01901 國泰紐幣保本基金 12.72930 12.72870 0.00060 0.00471 國泰國泰基金-新台幣A 22.10000 21.59000 0.51000 2.36220 國泰國泰基金-新台幣I 22.10000 21.59000 0.51000 2.36220 國泰富時中國A50基金 21.46000 21.18000 0.28000 1.32200 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.64830 46.27850 0.36980 0.79908 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34430 0.34350 0.00080 0.23290 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.51060 0.51120 -0.00060 -0.11737 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37290 0.37240 0.00050 0.13426 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24250 0.24220 0.00030 0.12386 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.23800 11.22130 0.01670 0.14882 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.64560 7.63430 0.01130 0.14802 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.64830 42.64190 0.00640 0.01501 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.51000 20.26000 0.25000 1.23396 國泰新興市場基金-美元 0.38540 0.38150 0.00390 1.02228 國泰新興市場基金-新台幣 12.15000 12.02000 0.13000 1.08153 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.40210 2.40420 -0.00210 -0.08735 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49170 1.49300 -0.00130 -0.08707 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35900 0.35790 0.00110 0.30735 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22520 0.22440 0.00080 0.35651 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34710 0.34600 0.00110 0.31792 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.94280 10.90700 0.03580 0.32823 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.66720 6.64540 0.02180 0.32805 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.25710 44.02300 0.23410 0.53177 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.44000 44.07340 0.36660 0.83179 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.92700 42.78810 0.13890 0.32462 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.34000 13.66000 -0.32000 -2.34261 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.91000 34.30000 1.61000 4.69388 國泰價值卓越基金 13.95000 13.65000 0.30000 2.19780 國泰標普北美科技ETF基金 23.73000 23.38000 0.35000 1.49701 國泰歐洲精選基金-美元 0.34920 0.34540 0.00380 1.10017 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.47000 10.35000 0.12000 1.15942 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.12530 40.10310 0.02220 0.05536 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.57000 22.26000 0.31000 1.39263 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.89000 19.64000 0.25000 1.27291 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.54000 17.10000 0.44000 2.57310 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41180 0.41090 0.00090 0.21903 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.50880 12.48090 0.02790 0.22354 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55250 10.55780 -0.00530 -0.05020 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.45740 10.46790 -0.01050 -0.10031 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.72940 10.73740 -0.00800 -0.07451 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.33510 10.34020 -0.00510 -0.04932 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.27610 10.28640 -0.01030 -0.10013 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.47040 10.47830 -0.00790 -0.07539 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.98390 9.98320 0.00070 0.00701 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.78150 9.78300 -0.00150 -0.01533 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.96570 9.96910 -0.00340 -0.03411 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.93990 9.94080 -0.00090 -0.00905 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.98380 9.98310 0.00070 0.00701 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.77680 9.77830 -0.00150 -0.01534 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.96570 9.96910 -0.00340 -0.03411 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.93990 9.94080 -0.00090 -0.00905 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42140 11.42070 0.00070 0.00613 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14800 10.15080 -0.00280 -0.02758 第一金大中華基金 25.70000 25.29000 0.41000 1.62119 第一金小型精選基金 31.46000 30.81000 0.65000 2.10970 第一金中國世紀基金-人民幣 12.61000 12.52000 0.09000 0.71885 第一金中國世紀基金-美元 7.84280 7.75850 0.08430 1.08655 第一金中國世紀基金-美元-N 7.84310 7.75880 0.08430 1.08651 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.43000 9.32000 0.11000 1.18026 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.43000 9.32000 0.11000 1.18026 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.75510 9.76280 -0.00770 -0.07887 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.44290 8.42590 0.01700 0.20176 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.24940 11.25830 -0.00890 -0.07905 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.90190 9.88200 0.01990 0.20138 第一金中概平衡基金 26.24000 25.70000 0.54000 2.10117 第一金台灣貨幣市場基金 15.31750 15.31730 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.59900 178.59600 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.53040 15.38920 0.14120 0.91753 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.53010 15.38880 0.14130 0.91820 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.25000 15.10000 0.15000 0.99338 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.25000 15.11000 0.14000 0.92654 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.59740 10.47070 0.12670 1.21004 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.59560 10.46900 0.12660 1.20928 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.81000 10.68000 0.13000 1.21723 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.81000 10.68000 0.13000 1.21723 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.12170 10.00590 0.11580 1.15732 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.12170 10.00590 0.11580 1.15732 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.54000 10.41000 0.13000 1.24880 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.53000 10.41000 0.12000 1.15274 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.33840 13.19860 0.13980 1.05920 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.35630 13.21640 0.13990 1.05853 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.87000 12.73000 0.14000 1.09976 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.89000 12.75000 0.14000 1.09804 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.86510 9.80630 0.05880 0.59961 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.86200 9.80320 0.05880 0.59980 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.56650 9.50900 0.05750 0.60469 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.59110 9.53350 0.05760 0.60419 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.70670 10.64290 0.06380 0.59946 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.41530 10.35270 0.06260 0.60467 第一金全球大趨勢基金 25.36000 25.05000 0.31000 1.23752 第一金全球不動產證券化基金A 9.46520 9.41970 0.04550 0.48303 第一金全球不動產證券化基金B 6.58300 6.55140 0.03160 0.48234 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.15090 10.04640 0.10450 1.04017 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.15120 10.04660 0.10460 1.04115 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.75000 9.65000 0.10000 1.03627 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.75000 9.65000 0.10000 1.03627 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.98700 10.87380 0.11320 1.04103 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.98900 10.87570 0.11330 1.04177 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.55000 10.45000 0.10000 0.95694 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.56000 10.45000 0.11000 1.05263 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.60650 8.54840 0.05810 0.67966 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.51770 10.44670 0.07100 0.67964 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.31800 9.30170 0.01630 0.17524 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.31740 9.30010 0.01730 0.18602 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.73740 7.71230 0.02510 0.32545 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.73180 7.70680 0.02500 0.32439 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.57260 8.54440 0.02820 0.33004 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.57330 8.54510 0.02820 0.33001 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.54960 11.52810 0.02150 0.18650 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.55050 11.52900 0.02150 0.18649 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.20750 10.17440 0.03310 0.32533 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.20840 10.17530 0.03310 0.32530 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.07900 15.02940 0.04960 0.33002 第一金亞洲科技基金 17.35000 17.30000 0.05000 0.28902 第一金亞洲新興市場基金 13.31000 13.19000 0.12000 0.90978 第一金店頭市場基金 7.74000 7.57000 0.17000 2.24571 第一金創新趨勢基金 21.17000 20.73000 0.44000 2.12253 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.14040 41.82520 0.31520 0.75361 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.17290 41.83990 0.33300 0.79589 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 43.07770 42.88020 0.19750 0.46059 第一金電子基金 32.16000 31.39000 0.77000 2.45301 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.62000 18.24000 0.38000 2.08333 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.31000 18.72000 -0.41000 -2.19017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.00000 19.68000 0.32000 1.62602 統一大中華中小基金(人民幣) 7.16000 7.12000 0.04000 0.56180 統一大中華中小基金(美元) 6.50000 6.46000 0.04000 0.61920 統一大中華中小基金(新台幣) 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808 統一大東協高股息基金(美元) 9.21000 9.13000 0.08000 0.87623 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247 統一大滿貫基金-A類型 32.54000 31.70000 0.84000 2.64984 統一大滿貫基金-I類型 32.54000 31.70000 0.84000 2.64984 統一大龍印基金 14.22000 14.14000 0.08000 0.56577 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.71000 8.64000 0.07000 0.81019 統一大龍騰中國基金(美元) 7.91000 7.85000 0.06000 0.76433 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816 統一中小基金 22.59000 22.05000 0.54000 2.44898 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.93900 9.93300 0.00600 0.06040 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.17040 9.16880 0.00160 0.01745 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.01980 9.01620 0.00360 0.03993 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.39080 12.38330 0.00750 0.06057 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.38320 11.38130 0.00190 0.01669 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.15930 11.15490 0.00440 0.03944 統一台灣動力基金 17.06000 16.57000 0.49000 2.95715 統一全天候基金-A類型 102.60000 100.54000 2.06000 2.04894 統一全天候基金-I類型 103.11000 101.04000 2.07000 2.04869 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.18020 8.12730 0.05290 0.65089 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.83080 7.78350 0.04730 0.60770 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.98340 7.93330 0.05010 0.63152 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.78560 8.72880 0.05680 0.65072 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.41810 8.36730 0.05080 0.60713 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.57490 8.52100 0.05390 0.63255 統一全球債券組合基金 12.36530 12.33010 0.03520 0.28548 統一全球新科技基金(人民幣) 15.46000 15.30000 0.16000 1.04575 統一全球新科技基金(美元) 14.44000 14.29000 0.15000 1.04969 統一全球新科技基金(新台幣) 14.15000 14.00000 0.15000 1.07143 統一亞太基金 24.27000 24.14000 0.13000 0.53853 統一亞洲大金磚基金 12.28000 12.17000 0.11000 0.90386 統一奔騰基金 55.18000 53.98000 1.20000 2.22305 統一強棒貨幣市場基金 16.72760 16.72740 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.26000 10.15000 0.11000 1.08374 統一強漢基金(美元) 9.17000 9.08000 0.09000 0.99119 統一強漢基金(新台幣) 24.66000 24.40000 0.26000 1.06557 統一統信基金 28.58000 27.75000 0.83000 2.99099 統一黑馬基金 56.21000 55.05000 1.16000 2.10718 統一新亞洲科技能源基金 15.83000 15.77000 0.06000 0.38047 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.12890 8.10480 0.02410 0.29735 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.76960 10.73770 0.03190 0.29708 統一經建基金 43.38000 42.58000 0.80000 1.87882 統一龍馬基金 62.78000 61.08000 1.70000 2.78324 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.25000 17.67000 0.58000 3.28240 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.09000 42.66000 1.43000 3.35209 野村中國機會基金 13.47000 13.33000 0.14000 1.05026 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.27020 10.25810 0.01210 0.11796 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.25220 10.23980 0.01240 0.12110 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.44500 10.42900 0.01600 0.15342 野村巴西基金 6.87000 6.70000 0.17000 2.53731 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 野村台灣高股息基金 24.36000 24.01000 0.35000 1.45773 野村台灣運籌基金 34.78000 33.82000 0.96000 2.83856 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.86740 9.86300 0.00440 0.04461 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.78330 9.77910 0.00420 0.04295 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.85230 9.84880 0.00350 0.03554 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.39790 10.39330 0.00460 0.04426 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.20850 10.20420 0.00430 0.04214 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03240 10.02890 0.00350 0.03490 野村平衡基金 18.92000 18.52000 0.40000 2.15983 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.92000 14.92000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.19000 12.18000 0.01000 0.08210 野村全球生技醫療基金 17.22000 17.04000 0.18000 1.05634 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.09270 10.07190 0.02080 0.20652 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.09420 10.07310 0.02110 0.20947 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.09470 10.07270 0.02200 0.21841 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.33610 10.31480 0.02130 0.20650 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.30530 10.28390 0.02140 0.20809 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.30900 10.28620 0.02280 0.22166 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.09470 10.07270 0.02200 0.21841 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.64730 10.62530 0.02200 0.20705 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.57710 10.55510 0.02200 0.20843 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.58330 10.56000 0.02330 0.22064 野村全球品牌基金 29.63000 29.12000 0.51000 1.75137 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.66000 10.52000 0.14000 1.33080 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.00000 12.83000 0.17000 1.32502 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.73000 10.59000 0.14000 1.32200 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.70000 19.45000 0.25000 1.28535 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.07000 11.91000 0.16000 1.34341 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.84610 10.83670 0.00940 0.08674 野村全球短期收益基金-美元計價 10.88050 10.87110 0.00940 0.08647 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.71380 10.70430 0.00950 0.08875 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.63810 8.61100 0.02710 0.31471 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.45200 8.42470 0.02730 0.32405 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.09750 8.07080 0.02670 0.33082 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.94420 10.90990 0.03430 0.31439 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.43120 10.39760 0.03360 0.32315 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08410 10.05090 0.03320 0.33032 野村成長基金 29.37000 28.58000 0.79000 2.76417 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.27730 8.23780 0.03950 0.47950 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.29040 8.25030 0.04010 0.48604 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.59820 8.55520 0.04300 0.50262 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.44030 9.39520 0.04510 0.48003 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.31270 9.26760 0.04510 0.48664 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.64540 9.59710 0.04830 0.50328 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.85000 8.77000 0.08000 0.91220 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.81000 12.69000 0.12000 0.94563 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.06850 10.06200 0.00650 0.06460 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.07070 10.06310 0.00760 0.07552 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.07210 10.06330 0.00880 0.08745 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.51170 9.50520 0.00650 0.06838 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.59740 9.59010 0.00730 0.07612 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.80500 9.79650 0.00850 0.08677 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.07210 10.06330 0.00880 0.08745 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.57500 10.56840 0.00660 0.06245 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.53230 10.52440 0.00790 0.07506 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.76150 10.75220 0.00930 0.08649 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.05590 10.05440 0.00150 0.01492 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.05170 10.04850 0.00320 0.03185 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.06230 10.05430 0.00800 0.07957 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.56510 8.55940 0.00570 0.06659 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.12130 9.11980 0.00150 0.01645 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.98950 8.98770 0.00180 0.02003 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.06230 10.05430 0.00800 0.07957 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.78630 13.77710 0.00920 0.06678 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.83440 12.83230 0.00210 0.01636 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.39440 10.39240 0.00200 0.01924 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.47480 10.46420 0.01060 0.10130 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45160 10.44080 0.01080 0.10344 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50270 10.49230 0.01040 0.09912 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.66570 10.65490 0.01080 0.10136 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.62430 10.61330 0.01100 0.10364 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.64570 10.63510 0.01060 0.09967 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.56650 10.55400 0.01250 0.11844 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.51640 10.50360 0.01280 0.12186 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.78900 10.77300 0.01600 0.14852 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.24210 10.21160 0.03050 0.29868 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88880 9.86020 0.02860 0.29005 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.52180 9.49420 0.02760 0.29070 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.07520 9.04840 0.02680 0.29618 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.47570 11.44180 0.03390 0.29628 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.27670 10.23630 0.04040 0.39467 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.33330 11.29010 0.04320 0.38264 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.76660 10.72510 0.04150 0.38694 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.60960 10.56790 0.04170 0.39459 野村泰國基金 43.83000 43.32000 0.51000 1.17729 野村高科技基金 9.59000 9.28000 0.31000 3.34052 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.52840 10.44870 0.07970 0.76277 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.08690 10.01270 0.07420 0.74106 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.68270 10.62820 0.05450 0.51279 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.49760 9.42750 0.07010 0.74357 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.57900 9.50670 0.07230 0.76052 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.90920 9.80090 0.10830 1.10500 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.00770 11.91930 0.08840 0.74165 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.99000 13.93680 0.05320 0.38172 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.92900 10.84830 0.08070 0.74390 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.03050 10.94730 0.08320 0.76000 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.58960 11.46290 0.12670 1.10530 野村貨幣市場基金 16.33300 16.33270 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.33000 15.21000 0.12000 0.78895 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.32340 10.30900 0.01440 0.13968 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.14780 10.13780 0.01000 0.09864 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.41490 10.40190 0.01300 0.12498 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.30480 10.29590 0.00890 0.08644 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25050 10.24140 0.00910 0.08886 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.27950 10.27060 0.00890 0.08666 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.61280 10.60370 0.00910 0.08582 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.52620 10.51710 0.00910 0.08653 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.60710 10.59790 0.00920 0.08681 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.96030 9.86540 0.09490 0.96195 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.96560 9.87020 0.09540 0.96655 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.93890 9.84330 0.09560 0.97122 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.47430 10.37450 0.09980 0.96197 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.43060 10.33080 0.09980 0.96604 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.40690 10.30670 0.10020 0.97218 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.56720 10.53850 0.02870 0.27233 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.98510 7.96360 0.02150 0.26998 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.28960 12.25650 0.03310 0.27006 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.05000 8.95000 0.10000 1.11732 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.22260 10.20930 0.01330 0.13027 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.40060 10.39850 0.00210 0.02020 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.19490 10.18140 0.01350 0.13259 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.42030 10.40390 0.01640 0.15763 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.26310 10.24700 0.01610 0.15712 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.22310 10.20970 0.01340 0.13125 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.40120 10.39870 0.00250 0.02404 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.19590 10.18240 0.01350 0.13258 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.42370 10.40700 0.01670 0.16047 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.26310 10.24700 0.01610 0.15712 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.25360 10.24330 0.01030 0.10055 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.43510 10.43750 -0.00240 -0.02299 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.22560 10.21520 0.01040 0.10181 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.45130 10.43800 0.01330 0.12742 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.29700 10.28360 0.01340 0.13030 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.25360 10.24330 0.01030 0.10055 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.43520 10.43770 -0.00250 -0.02395 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.22720 10.21650 0.01070 0.10473 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.45610 10.44280 0.01330 0.12736 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.29760 10.28420 0.01340 0.13030 野村精選貨幣市場基金 12.11110 12.11100 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.77000 11.61000 0.16000 1.37812 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.03000 10.87000 0.16000 1.47194 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.46000 10.33000 0.13000 1.25847 野村歐洲高股息基金季配型 7.87000 7.76000 0.11000 1.41753 野村歐洲高股息基金累積型 11.23000 11.08000 0.15000 1.35379 野村積極成長基金 12.43000 12.10000 0.33000 2.72727 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.55000 9.21000 0.34000 3.69164 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.67000 33.44000 1.23000 3.67823 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.63930 10.61570 0.02360 0.22231 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.51380 8.49580 0.01800 0.21187 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.84990 7.83300 0.01690 0.21575 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.73360 7.71660 0.01700 0.22030 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.15920 12.13340 0.02580 0.21264 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.88320 10.85980 0.02340 0.21547 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.76170 10.73810 0.02360 0.21978 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.66000 11.55000 0.11000 0.95238 野村環球基金-人民幣計價 17.41000 17.25000 0.16000 0.92754 野村環球基金-美元計價 13.51000 13.39000 0.12000 0.89619 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.34000 19.16000 0.18000 0.93946 野村鴻利基金 22.74000 22.23000 0.51000 2.29420 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89900 16.89880 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 18.80000 18.29000 0.51000 2.78841 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.42000 10.26000 0.16000 1.55945 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.11000 14.05000 0.06000 0.42705 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.32000 15.25000 0.07000 0.45902 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.68380 10.65100 0.03280 0.30795 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.99430 13.95140 0.04290 0.30750 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.66590 10.65720 0.00870 0.08163 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.56310 10.51390 0.04920 0.46795 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.45470 10.45910 -0.00440 -0.04207 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.32560 10.29040 0.03520 0.34207 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 9.95310 9.98090 -0.02780 -0.27853 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.01090 9.99930 0.01160 0.11601 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.03700 10.02280 0.01420 0.14168 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.17420 10.15160 0.02260 0.22263 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.28300 10.26020 0.02280 0.22222 凱基台商天下基金 12.66000 12.62000 0.04000 0.31696 凱基台灣精五門基金 20.56000 20.07000 0.49000 2.44145 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.19810 43.86360 0.33450 0.76259 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.73040 45.35210 0.37830 0.83414 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.72910 42.78720 -0.05810 -0.13579 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.48950 10.43030 0.05920 0.56758 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.36810 44.00880 0.35930 0.81643 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.13340 44.78320 0.35020 0.78199 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 45.19370 44.96350 0.23020 0.51197 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.05000 12.06000 -0.01000 -0.08292 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.84110 10.80600 0.03510 0.32482 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59090 11.59070 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.47000 26.77000 0.70000 2.61487 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.87000 22.60000 0.27000 1.19469 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.65820 21.40800 0.25020 1.16872 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.95000 16.82000 0.13000 0.77289 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.82710 15.70700 0.12010 0.76463 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.64000 7.52000 0.12000 1.59574 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.47730 40.20220 0.27510 0.68429 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.72410 40.44960 0.27450 0.67862 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.56680 40.29100 0.27580 0.68452 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.51000 11.44000 0.07000 0.61189 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.16700 11.04960 0.11740 1.06248 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.94000 10.82000 0.12000 1.10906 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.18420 12.06870 0.11550 0.95702 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.78000 12.65000 0.13000 1.02767 凱基護城河基金-台幣計價A 13.07000 12.93000 0.14000 1.08275 凱基護城河基金-美元計價B 12.51260 12.38550 0.12710 1.02620 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.06880 9.99060 0.07820 0.78274 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.79840 9.68310 0.11530 1.19073 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.04370 9.92310 0.12060 1.21535 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.06870 9.99050 0.07820 0.78274 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.79840 9.68310 0.11530 1.19073 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.04370 9.92310 0.12060 1.21535 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.65000 12.84000 -0.19000 -1.47975 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.04000 34.04000 1.00000 2.93772 富邦NASDAQ-100基金 32.65000 32.17000 0.48000 1.49207 富邦上証180基金 31.29000 30.89000 0.40000 1.29492 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18470 0.18360 0.00110 0.59913 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.83000 5.79000 0.04000 0.69085 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.32000 6.48000 -0.16000 -2.46914 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.81000 43.07000 1.74000 4.03993 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.79030 11.76070 0.02960 0.25169 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.89030 10.85070 0.03960 0.36495 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.66400 10.59480 0.06920 0.65315 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.01870 9.99360 0.02510 0.25116 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.17620 9.14280 0.03340 0.36531 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.99470 8.93630 0.05840 0.65351 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.77230 20.79840 -0.02610 -0.12549 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.62140 11.62050 0.00090 0.00774 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.81990 10.77300 0.04690 0.43535 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.71410 13.73130 -0.01720 -0.12526 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00540 2.00600 -0.00060 -0.02991 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43180 9.44370 -0.01190 -0.12601 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42870 1.42910 -0.00040 -0.02799 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.29570 12.29180 0.00390 0.03173 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.79130 1.78950 0.00180 0.10059 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.31430 10.31100 0.00330 0.03200 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52340 1.52190 0.00150 0.09856 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.79130 10.76810 0.02320 0.21545 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.74040 10.71700 0.02340 0.21834 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.43000 15.68000 -0.25000 -1.59439 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.40000 17.83000 0.57000 3.19686 富邦日本東証基金 20.04000 19.72000 0.32000 1.62272 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.44000 45.84000 0.60000 1.30890 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.87000 46.07000 0.80000 1.73649 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.27000 50.10000 1.17000 2.33533 富邦台灣心基金 21.03000 20.47000 0.56000 2.73571 富邦台灣釆吉50基金 45.92000 44.90000 1.02000 2.27171 富邦台灣科技指數基金 52.28000 50.70000 1.58000 3.11637 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 46.81730 46.37850 0.43880 0.94613 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.51220 42.39830 0.11390 0.26864 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31350 0.31240 0.00110 0.35211 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.60630 2.60520 0.00110 0.04222 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35410 0.35340 0.00070 0.19808 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.06190 11.01920 0.04270 0.38751 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.22970 2.22880 0.00090 0.04038 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33430 0.33360 0.00070 0.20983 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.39960 9.36330 0.03630 0.38768 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.85000 24.81000 0.04000 0.16123 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.89000 13.90000 -0.01000 -0.07194 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.13000 31.05000 0.08000 0.25765 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70200 15.70180 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.68000 17.48000 0.20000 1.14416 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.68570 41.62870 0.05700 0.13692 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.19070 42.87710 0.31360 0.73139 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.27120 41.33100 -0.05980 -0.14469 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.04850 44.71190 0.33660 0.75282 富邦長紅基金 58.72000 57.17000 1.55000 2.71121 富邦科技基金 23.03000 22.45000 0.58000 2.58352 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 42.13310 42.10900 0.02410 0.05723 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 45.03010 44.80580 0.22430 0.50060 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.48250 40.38240 0.10010 0.24788 富邦恒生國企ETF基金 20.84000 20.46000 0.38000 1.85728 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.66000 14.02000 -0.36000 -2.56776 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.34000 26.27000 1.07000 4.07309 富邦高成長基金 22.68000 22.08000 0.60000 2.71739 富邦基金A類型 13.02000 12.69000 0.33000 2.60047 富邦基金I類型 13.02000 12.69000 0.33000 2.60047 富邦深証100基金 9.99000 9.88000 0.11000 1.11336 富邦富時歐洲ETF基金 21.15000 20.79000 0.36000 1.73160 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42790 0.42650 0.00140 0.32825 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.44760 12.41090 0.03670 0.29571 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.29480 9.26740 0.02740 0.29566 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30380 0.30290 0.00090 0.29713 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.50780 8.48270 0.02510 0.29590 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.11940 10.06640 0.05300 0.52650 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.92460 10.86460 0.06000 0.55225 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.44700 9.39750 0.04950 0.52674 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.19380 10.13780 0.05600 0.55239 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.69000 18.46000 0.23000 1.24594 富邦精準基金 43.14000 42.08000 1.06000 2.51901 富邦精銳中小基金 10.86000 10.60000 0.26000 2.45283 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.24000 16.80000 0.44000 2.61905 富邦臺灣公司治理100基金 21.29000 20.87000 0.42000 2.01246 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.23000 7.40000 -0.17000 -2.29730 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.57000 14.88000 0.69000 4.63710 富邦標普美國特別股ETF基金 20.22000 20.15000 0.07000 0.34739 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.51330 10.52480 -0.01150 -0.10927 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.21990 10.16930 0.05060 0.49758 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.62990 10.57420 0.05570 0.52675 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.00320 10.01420 -0.01100 -0.10984 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.67890 9.63100 0.04790 0.49735 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.05230 9.99960 0.05270 0.52702 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.82000 30.29000 0.53000 1.74975 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.98600 9.93040 0.05560 0.55990 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.97480 9.91600 0.05880 0.59298 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.81170 9.75350 0.05820 0.59671 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.26770 10.21130 0.05640 0.55233 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.26930 10.20890 0.06040 0.59164 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.10580 10.04580 0.06000 0.59726 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.53460 8.53550 -0.00090 -0.01054 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.23600 9.23580 0.00020 0.00217 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.80380 8.80320 0.00060 0.00682 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.25400 10.25460 -0.00060 -0.00585 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.33870 10.33860 0.00010 0.00097 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.87940 9.87870 0.00070 0.00709 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.02580 10.02480 0.00100 0.00998 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.62800 8.62200 0.00600 0.06959 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.91310 9.90500 0.00810 0.08178 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.20040 9.19240 0.00800 0.08703 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.39260 11.38520 0.00740 0.06500 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.22600 11.21680 0.00920 0.08202 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.53710 10.52800 0.00910 0.08644 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.39730 9.38900 0.00830 0.08840 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.54000 15.37000 0.17000 1.10605 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.86840 8.85530 0.01310 0.14793 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.77460 9.75940 0.01520 0.15575 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.28040 9.26550 0.01490 0.16081 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.66640 10.65060 0.01580 0.14835 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.71810 10.70140 0.01670 0.15605 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.23640 10.21990 0.01650 0.16145 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.42450 9.40910 0.01540 0.16367 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.68000 8.61000 0.07000 0.81301 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.26000 9.16000 0.10000 1.09170 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.32000 8.23000 0.09000 1.09356 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.24000 7.19000 0.05000 0.69541 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.26000 8.17000 0.09000 1.10159 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.25000 8.16000 0.09000 1.10294 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.33000 9.23000 0.10000 1.08342 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.17630 10.18460 -0.00830 -0.08150 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.53240 9.53620 -0.00380 -0.03985 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.11580 9.11900 -0.00320 -0.03509 富蘭克林華美中華基金 10.93000 10.81000 0.12000 1.11008 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.33000 20.92000 0.41000 1.95985 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.58000 21.37000 0.21000 0.98269 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.99000 9.87000 0.12000 1.21581 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.92000 9.79000 0.13000 1.32789 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.09630 8.06580 0.03050 0.37814 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.12330 9.09030 0.03300 0.36302 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.09340 10.05690 0.03650 0.36293 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.70500 9.66840 0.03660 0.37855 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.53080 11.50140 0.02940 0.25562 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.68130 8.65920 0.02210 0.25522 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.85660 8.83400 0.02260 0.25583 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.94970 9.92450 0.02520 0.25392 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.14660 14.21840 -0.07180 -0.50498 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.25480 10.30690 -0.05210 -0.50549 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.28360 10.33580 -0.05220 -0.50504 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.54720 10.51940 0.02780 0.26427 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.63480 7.61470 0.02010 0.26396 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98280 8.95900 0.02380 0.26565 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.97640 9.95000 0.02640 0.26533 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.26970 11.23800 0.03170 0.28208 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.61960 7.59810 0.02150 0.28297 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.98210 8.95680 0.02530 0.28247 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.14220 10.11370 0.02850 0.28180 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.84350 10.82520 0.01830 0.16905 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.67830 7.66540 0.01290 0.16829 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.22860 8.20610 0.02250 0.27419 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.23740 9.21330 0.02410 0.26158 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.28530 10.25850 0.02680 0.26125 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.06110 13.02530 0.03580 0.27485 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.04000 7.97000 0.07000 0.87829 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.44000 8.37000 0.07000 0.83632 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.18000 8.30000 -0.12000 -1.44578 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.88000 12.06000 -0.18000 -1.49254 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.76000 8.71000 0.05000 0.57405 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.42000 8.37000 0.05000 0.59737 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.15000 9.10000 0.05000 0.54945 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.35930 13.25830 0.10100 0.76179 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.68000 9.60000 0.08000 0.83333 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.13000 10.04000 0.09000 0.89641 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.51000 9.40000 0.11000 1.17021 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.95000 9.83000 0.12000 1.22075 富蘭克林華美第一富基金 37.21000 36.65000 0.56000 1.52797 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34780 10.34770 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.71000 8.64000 0.07000 0.81019 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.12000 9.04000 0.08000 0.88496 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.81000 9.73000 0.08000 0.82220 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.60000 14.38000 0.22000 1.52990 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.52000 13.27000 0.25000 1.88395 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.04000 15.74000 0.30000 1.90597 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.94550 9.91240 0.03310 0.33393 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.94550 9.91240 0.03310 0.33393 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.87090 9.85930 0.01160 0.11766 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.87090 9.85930 0.01160 0.11766 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.89250 9.84830 0.04420 0.44881 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.89250 9.84830 0.04420 0.44881 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.89250 9.84830 0.04420 0.44881 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.11250 10.06480 0.04770 0.47393 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.11250 10.06480 0.04770 0.47393 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.11250 10.06480 0.04770 0.47393 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.76390 6.66210 0.10180 1.52805 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.70230 10.62500 0.07730 0.72753 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.50270 9.48340 0.01930 0.20351 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.44630 11.42300 0.02330 0.20397 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.80620 6.78820 0.01800 0.26517 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.91610 8.89370 0.02240 0.25186 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.49330 10.46690 0.02640 0.25222 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.96370 10.93470 0.02900 0.26521 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 67.28000 66.82000 0.46000 0.68842 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.52000 68.04000 0.48000 0.70547 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.76650 62.59900 0.16750 0.26758 復華1至5年期高收益債券基金 21.15000 21.11000 0.04000 0.18948 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.11200 65.57290 0.53910 0.82214 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.63830 65.21900 0.41930 0.64291 復華人民幣貨幣市場基金 11.85610 11.85540 0.00070 0.00590 復華人生目標基金 38.22780 37.44990 0.77790 2.07718 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 復華大中華中小策略基金 8.51000 8.43000 0.08000 0.94899 復華中小精選基金 64.74000 62.90000 1.84000 2.92528 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.72330 52.72650 -0.00320 -0.00607 復華中國特選信用債券ETF基金 62.69500 62.63890 0.05610 0.08956 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.67000 8.58000 0.09000 1.04895 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281 復華六年到期新興市場債券基金 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 復華台灣智能基金 11.47000 11.26000 0.21000 1.86501 復華全方位基金 28.40000 27.71000 0.69000 2.49008 復華全球大趨勢基金-美元 12.60000 12.46000 0.14000 1.12360 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.21000 19.97000 0.24000 1.20180 復華全球平衡基金-美元 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815 復華全球平衡基金-新臺幣 19.66000 19.53000 0.13000 0.66564 復華全球物聯網科技基金-美元 13.92000 13.75000 0.17000 1.23636 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.66000 13.50000 0.16000 1.18519 復華全球原物料基金 8.35000 8.24000 0.11000 1.33495 復華全球消費基金-新臺幣 12.93000 12.83000 0.10000 0.77942 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.13200 12.11480 0.01720 0.14198 復華全球債券基金 14.82880 14.75210 0.07670 0.51993 復華全球債券組合基金 15.25000 15.20000 0.05000 0.32895 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.21000 15.16000 0.05000 0.32982 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 復華全球戰略配置強基金-美元 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253 復華有利貨幣市場基金 13.48910 13.48890 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408 復華亞太成長基金 11.90000 11.75000 0.15000 1.27660 復華亞太神龍科技基金-美元 8.76000 8.64000 0.12000 1.38889 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.48000 9.34000 0.14000 1.49893 復華東協世紀基金 12.25000 12.14000 0.11000 0.90610 復華南非幣長期收益基金A 13.92000 13.82000 0.10000 0.72359 復華南非幣長期收益基金B 7.99000 7.94000 0.05000 0.62972 復華南非幣短期收益基金A 14.51000 14.48000 0.03000 0.20718 復華南非幣短期收益基金B 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 復華美國20年期以上公債ETF基金 68.69230 68.35390 0.33840 0.49507 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.06000 21.78000 0.28000 1.28558 復華美國新星基金-美元 12.53000 12.36000 0.17000 1.37540 復華美國新星基金-新臺幣 12.96000 12.78000 0.18000 1.40845 復華恒生基金 21.81000 21.38000 0.43000 2.01123 復華恒生單日反向一倍基金 8.22000 8.44000 -0.22000 -2.60664 復華恒生單日正向二倍基金 31.57000 30.09000 1.48000 4.91858 復華神盾基金 25.50820 24.93700 0.57120 2.29057 復華高成長基金 67.82000 66.00000 1.82000 2.75758 復華高益策略組合基金 13.56000 13.53000 0.03000 0.22173 復華貨幣市場基金 14.45230 14.45210 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.53000 18.48000 0.05000 0.27056 復華富時台灣高股息低波動基金 49.94000 49.49000 0.45000 0.90927 復華復華基金 21.18000 20.60000 0.58000 2.81553 復華華人世紀基金 16.03000 15.85000 0.18000 1.13565 復華傳家二號基金 29.91090 29.20960 0.70130 2.40092 復華傳家基金 22.05630 21.69890 0.35740 1.64709 復華奧林匹克全球組合基金 15.84000 15.79000 0.05000 0.31666 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.66000 11.62000 0.04000 0.34423 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.46000 14.41000 0.05000 0.34698 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 復華新興人民幣短期收益基金 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 復華新興人民幣債券基金A 12.20000 12.19000 0.01000 0.08203 復華新興人民幣債券基金B 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.79000 21.63000 0.16000 0.73971 復華新興市場企業債券ETF基金 68.11000 67.70000 0.41000 0.60561 復華新興市場高收益債券基金A 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 復華新興市場高收益債券基金B 5.46000 5.43000 0.03000 0.55249 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.20000 12.15000 0.05000 0.41152 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.01000 11.97000 0.04000 0.33417 復華新興市場短期收益基金 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.20000 9.15000 0.05000 0.54645 復華滬深300 A股基金 23.19000 22.90000 0.29000 1.26638 復華數位經濟基金 45.15000 44.16000 0.99000 2.24185 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.93750 9.91750 0.02000 0.20166 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.73960 9.71860 0.02100 0.21608 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.47440 10.45350 0.02090 0.19993 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.13050 10.10870 0.02180 0.21566 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.11180 10.08750 0.02430 0.24089 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.88100 10.85220 0.02880 0.26538 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.90960 9.88860 0.02100 0.21237 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.68340 10.65800 0.02540 0.23832 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.26140 10.23960 0.02180 0.21290 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.05140 11.02510 0.02630 0.23855 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.57250 10.60320 -0.03070 -0.28954 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.58180 10.56280 0.01900 0.17988 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.83120 10.80890 0.02230 0.20631 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.47210 10.50320 -0.03110 -0.29610 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.57270 11.62770 -0.05500 -0.47301 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.48030 10.46260 0.01770 0.16917 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.65100 10.68260 -0.03160 -0.29581 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.89860 11.95440 -0.05580 -0.46677 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.62080 10.60280 0.01800 0.16977 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.91010 10.88880 0.02130 0.19561 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.99510 10.01710 -0.02200 -0.21962 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.05350 10.02960 0.02390 0.23829 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.09920 10.07260 0.02660 0.26408 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.32600 10.34480 -0.01880 -0.18173 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.47800 10.52280 -0.04480 -0.42574 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.39020 10.35990 0.03030 0.29247 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.32450 10.34330 -0.01880 -0.18176 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.47730 10.52220 -0.04490 -0.42672 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.38690 10.35670 0.03020 0.29160 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.16780 10.18420 -0.01640 -0.16103 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.21180 10.18020 0.03160 0.31041 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.16580 10.18270 -0.01690 -0.16597 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.21270 10.18110 0.03160 0.31038 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.68160 10.69030 -0.00870 -0.08138 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.75040 10.70820 0.04220 0.39409 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.99070 10.94470 0.04600 0.42029 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.02160 10.03250 -0.01090 -0.10865 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.07670 10.04150 0.03520 0.35055 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.12270 10.08470 0.03800 0.37681 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19460 9.20340 -0.00880 -0.09562 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.23620 8.21020 0.02600 0.31668 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.39160 8.36290 0.02870 0.34318 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.93660 11.94800 -0.01140 -0.09541 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.72710 10.69320 0.03390 0.31702 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 11.05580 11.01800 0.03780 0.34307 景順主流基金 16.92000 16.48000 0.44000 2.66990 景順台灣科技基金 29.22000 28.43000 0.79000 2.77875 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.09000 9.03000 0.06000 0.66445 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300 景順全球科技基金 23.69000 23.32000 0.37000 1.58662 景順全球康健基金 19.89000 19.69000 0.20000 1.01574 景順貨幣市場基金 15.98760 15.98740 0.00020 0.00125 景順潛力基金 31.27000 30.61000 0.66000 2.15616 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.54000 14.33000 0.21000 1.46546 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.89000 13.69000 0.20000 1.46092 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.38000 11.31000 0.07000 0.61892 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.43000 11.37000 0.06000 0.52770 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.90000 11.83000 0.07000 0.59172 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.60360 8.59460 0.00900 0.10472 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.99530 8.00390 -0.00860 -0.10745 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.40580 11.39380 0.01200 0.10532 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57350 10.58480 -0.01130 -0.10676 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.01000 7.96000 0.05000 0.62814 華南永昌中國A股基金(美元) 7.60000 7.58000 0.02000 0.26385 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.60790 9.60200 0.00590 0.06145 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.02140 10.01270 0.00870 0.08689 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.13190 10.12570 0.00620 0.06123 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.57200 10.56290 0.00910 0.08615 華南永昌永昌基金 18.95000 18.77000 0.18000 0.95898 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 華南永昌全球亨利組合基金 14.92160 14.89240 0.02920 0.19607 華南永昌全球神農水資源基金 10.18000 10.09000 0.09000 0.89197 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.66000 10.57000 0.09000 0.85147 華南永昌全球精品基金 17.12000 16.87000 0.25000 1.48192 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.13000 13.07000 0.06000 0.45907 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.32000 13.25000 0.07000 0.52830 華南永昌物聯網精選基金 11.43000 11.24000 0.19000 1.69039 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27330 16.27310 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.25440 24.07370 0.18070 0.75061 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98460 11.98450 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.70800 10.70930 -0.00130 -0.01214 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.84720 10.80140 0.04580 0.42402 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.03070 10.03180 -0.00110 -0.01097 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.08510 10.04280 0.04230 0.42120 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.55380 10.55440 -0.00060 -0.00568 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.61080 10.56510 0.04570 0.43256 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.00260 10.00320 -0.00060 -0.00600 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.00300 9.96050 0.04250 0.42669 華頓中小型基金 19.66000 19.00000 0.66000 3.47368 華頓中國多重機會平衡基金 11.50410 11.41220 0.09190 0.80528 華頓台灣基金 21.94000 21.38000 0.56000 2.61927 華頓平安貨幣市場基金 11.56490 11.56470 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.22000 18.06000 0.16000 0.88594 華頓全球高收益債券基金A 14.03850 13.98770 0.05080 0.36318 華頓全球高收益債券基金B 8.23070 8.20090 0.02980 0.36337 華頓全球黑鑽油源基金 5.17000 5.11000 0.06000 1.17417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.60800 2.60310 0.00490 0.18824 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.91190 11.83790 0.07400 0.62511 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37780 0.37560 0.00220 0.58573 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.76380 11.74880 0.01500 0.12767 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.76380 11.74880 0.01500 0.12767 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.41370 10.41210 0.00160 0.01537 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.68200 10.62190 0.06010 0.56581 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.68200 10.62190 0.06010 0.56581 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.41720 9.36410 0.05310 0.56706 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.66350 10.60610 0.05740 0.54120 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.66350 10.60610 0.05740 0.54120 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.38100 9.33120 0.04980 0.53369 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.82000 8.70000 0.12000 1.37931 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.25000 9.13000 0.12000 1.31435 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64800 2.65220 -0.00420 -0.15836 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.06540 2.07410 -0.00870 -0.41946 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.22000 12.18890 0.03110 0.25515 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.51460 9.49040 0.02420 0.25499 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38300 0.38200 0.00100 0.26178 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29850 0.29770 0.00080 0.26873 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.34000 3.32000 0.02000 0.60241 匯豐中國動力基金(台幣) 15.25000 15.09000 0.16000 1.06030 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.21000 23.72000 0.49000 2.06577 匯豐全球趨勢組合基金 12.90000 12.74000 0.16000 1.25589 匯豐全球關鍵資源基金 8.42000 8.30000 0.12000 1.44578 匯豐安富基金 25.56000 25.24000 0.32000 1.26783 匯豐成功基金 45.07000 44.56000 0.51000 1.14452 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.40000 2.40000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.97000 10.91000 0.06000 0.54995 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.97000 10.91000 0.06000 0.54995 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.50000 11.44000 0.06000 0.52448 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.50000 11.44000 0.06000 0.52448 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.67100 2.68090 -0.00990 -0.36928 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.34820 2.35720 -0.00900 -0.38181 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.90160 11.89550 0.00610 0.05128 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.99520 7.98890 0.00630 0.07886 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38770 0.38760 0.00010 0.02580 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33390 0.33370 0.00020 0.05993 匯豐金磚動力基金 15.06000 14.88000 0.18000 1.20968 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00880 15.00870 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.35000 5.26000 0.09000 1.71103 匯豐新鑽動力基金 10.65000 10.54000 0.11000 1.04364 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.59880 5.54850 0.05030 0.90655 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.42620 9.37600 0.05020 0.53541 匯豐龍鳳基金-A類型 52.25000 51.17000 1.08000 2.11061 匯豐龍鳳基金-I類型 52.25000 51.17000 1.08000 2.11061 匯豐龍騰電子基金 35.83000 34.92000 0.91000 2.60596 匯豐雙高收益債券組合基金 12.71300 12.66810 0.04490 0.35443 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.90000 17.66000 0.24000 1.35900 新光中國成長基金(人民幣) 8.88000 8.84000 0.04000 0.45249 新光中國成長基金(美元) 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676 新光中國成長基金(新臺幣) 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.23070 11.20120 0.02950 0.26336 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.19910 10.18180 0.01730 0.16991 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.75370 10.73720 0.01650 0.15367 新光台灣富貴基金 23.12000 22.66000 0.46000 2.03001 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.72000 21.51000 0.21000 0.97629 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.65530 40.68330 -0.02800 -0.06882 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.81100 43.49370 0.31730 0.72953 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.90000 9.78000 0.12000 1.22699 新光全球AI新創產業基金美元 9.75000 9.64000 0.11000 1.14108 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.02000 9.91000 0.11000 1.10999 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.77000 8.76000 0.01000 0.11416 新光全球生技醫療基金(美元) 10.90000 10.83000 0.07000 0.64635 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.86000 10.79000 0.07000 0.64875 新光全球債券基金(A累積)美元 10.76180 10.71970 0.04210 0.39273 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.75080 10.71050 0.04030 0.37627 新光全球債券基金(B配息)美元 10.16830 10.12850 0.03980 0.39295 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.14540 10.10740 0.03800 0.37596 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793 新光吉星貨幣市場基金 15.50130 15.50110 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648 新光多重資產基金(A累積)美元 8.49000 8.45000 0.04000 0.47337 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.71000 8.66000 0.05000 0.57737 新光亞洲精選基金-美金 20.94000 20.78000 0.16000 0.76997 新光亞洲精選基金-新台幣 21.69000 21.53000 0.16000 0.74315 新光店頭基金 21.92000 21.59000 0.33000 1.52849 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 新光特選內需收益ETF基金 21.35000 21.16000 0.19000 0.89792 新光創新科技基金 12.89000 12.62000 0.27000 2.13946 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.31770 10.31930 -0.00160 -0.01550 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.65110 10.64880 0.00230 0.02160 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.11680 10.11640 0.00040 0.00395 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.46590 9.46640 -0.00050 -0.00528 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.73870 9.73650 0.00220 0.02260 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.24830 9.24800 0.00030 0.00324 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.29690 41.30200 -0.00510 -0.01235 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 44.26380 44.08140 0.18240 0.41378 新光澳幣八年期保本基金 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 新光澳幣十年期保本基金 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 新光澳幣保本基金 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.69070 10.66350 0.02720 0.25508 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53270 9.50850 0.02420 0.25451 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.57500 9.54890 0.02610 0.27333 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.54650 10.51770 0.02880 0.27382 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.52160 10.49420 0.02740 0.26110 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53740 9.51270 0.02470 0.25965 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.51130 9.48420 0.02710 0.28574 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.48050 10.45060 0.02990 0.28611 瑞銀全球創新趨勢基金 7.32000 7.25000 0.07000 0.96552 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.33000 10.22000 0.11000 1.07632 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.67610 10.67850 -0.00240 -0.02248 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.59100 9.59320 -0.00220 -0.02293 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.52600 10.52760 -0.00160 -0.01520 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.57800 9.57940 -0.00140 -0.01461 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.65910 9.65770 0.00140 0.01450 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.62350 10.62220 0.00130 0.01224 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.98800 14.98830 -0.00030 -0.00200 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.74570 8.74580 -0.00010 -0.00114 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.24440 41.71310 -0.46870 -1.12363 群益10年期以上金融債ETF基金 42.28420 42.07260 0.21160 0.50294 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.82520 42.89530 -0.07010 -0.16342 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.83340 42.86540 -0.03200 -0.07465 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.31740 44.08700 0.23040 0.52260 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.66140 42.36630 0.29510 0.69654 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.18130 45.82720 0.35410 0.77269 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 47.41320 46.92310 0.49010 1.04447 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.83000 45.43170 0.39830 0.87670 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.66900 10.63030 0.03870 0.36405 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.39050 44.72480 -0.33430 -0.74746 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.68460 40.68100 0.00360 0.00885 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45740 11.45660 0.00080 0.00698 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31020 10.31290 -0.00270 -0.02618 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.27850 12.20840 0.07010 0.57419 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.10100 9.05440 0.04660 0.51467 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 群益大印度基金N-新臺幣 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 群益大印度基金-人民幣 13.63440 13.56950 0.06490 0.47828 群益大印度基金-美元 12.71600 12.66300 0.05300 0.41854 群益大印度基金-新臺幣 12.33000 12.27000 0.06000 0.48900 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.20170 12.05470 0.14700 1.21944 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.66910 11.53530 0.13380 1.15992 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.20000 11.07000 0.13000 1.17435 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.91190 10.78040 0.13150 1.21981 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.52050 9.41130 0.10920 1.16031 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.06000 0.10000 1.10375 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.79310 9.67510 0.11800 1.21963 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.57940 8.48100 0.09840 1.16024 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.27000 9.16000 0.11000 1.20087 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.11130 9.00150 0.10980 1.21980 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.25020 8.15560 0.09460 1.15994 群益中小型股基金 45.17000 44.21000 0.96000 2.17145 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.13010 10.10290 0.02720 0.26923 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.32660 9.30720 0.01940 0.20844 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.94240 8.92150 0.02090 0.23427 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.63110 8.60800 0.02310 0.26836 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.94570 7.92910 0.01660 0.20936 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.61920 7.60130 0.01790 0.23549 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.54840 10.54640 0.00200 0.01896 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.60320 11.60110 0.00210 0.01810 群益中國高收益債券基金-美元 11.20540 11.20440 0.00100 0.00893 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.48800 10.48470 0.00330 0.03147 群益中國新機會基金N-人民幣 7.83590 7.78530 0.05060 0.64994 群益中國新機會基金N-美元 7.13570 7.09380 0.04190 0.59066 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.80000 7.75000 0.05000 0.64516 群益中國新機會基金-人民幣 6.94930 6.90450 0.04480 0.64885 群益中國新機會基金-美元 7.62950 7.58470 0.04480 0.59066 群益中國新機會基金-新臺幣 7.44000 7.40000 0.04000 0.54054 群益平衡王基金 19.41070 19.06730 0.34340 1.80099 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.53000 6.52000 0.01000 0.15337 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.16800 12.14120 0.02680 0.22074 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.51790 11.49930 0.01860 0.16175 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.46660 10.44350 0.02310 0.22119 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.90640 9.89040 0.01600 0.16177 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.35590 10.33700 0.01890 0.18284 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.13740 10.11970 0.01770 0.17491 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.21200 9.19520 0.01680 0.18270 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.19560 9.17950 0.01610 0.17539 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.41600 10.39690 0.01910 0.18371 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.45550 10.43720 0.01830 0.17533 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.37450 9.35730 0.01720 0.18381 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.83900 9.82180 0.01720 0.17512 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.18460 11.13440 0.05020 0.45086 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.74790 7.71310 0.03480 0.45118 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.65260 10.62690 0.02570 0.24184 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.47280 10.44840 0.02440 0.23353 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.72150 10.69380 0.02770 0.25903 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.93060 9.90660 0.02400 0.24226 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.86180 9.83870 0.02310 0.23479 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.09600 10.06990 0.02610 0.25919 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.65270 10.62700 0.02570 0.24184 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.47270 10.44830 0.02440 0.23353 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.72140 10.69370 0.02770 0.25903 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.93060 9.90660 0.02400 0.24226 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.86170 9.83870 0.02300 0.23377 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.09600 10.06990 0.02610 0.25919 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.72200 9.60560 0.11640 1.21179 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.56000 11.42000 0.14000 1.22592 群益全球關鍵生技基金-美元 15.90820 15.71750 0.19070 1.21330 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.04000 15.84000 0.20000 1.26263 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.14000 11.99000 0.15000 1.25104 群益印度中小基金N-人民幣 11.18070 11.16110 0.01960 0.17561 群益印度中小基金N-美元 9.30790 9.29700 0.01090 0.11724 群益印度中小基金N-新臺幣 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 群益印度中小基金-人民幣 15.13600 15.10950 0.02650 0.17539 群益印度中小基金-美元 13.31270 13.29720 0.01550 0.11657 群益印度中小基金-新臺幣 15.74000 15.71000 0.03000 0.19096 群益多利策略組合基金 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 群益多重收益組合基金 14.11000 14.07000 0.04000 0.28429 群益多重資產組合基金 15.63000 15.57000 0.06000 0.38536 群益安家基金 24.35650 23.90240 0.45410 1.89981 群益安穩貨幣市場基金 16.15110 16.15090 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.36000 22.08000 0.28000 1.26812 群益亞太中小基金 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 群益亞太新趨勢平衡基金 16.48000 16.37000 0.11000 0.67196 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.54720 10.52140 0.02580 0.24521 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.82650 7.80730 0.01920 0.24592 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.24700 10.22190 0.02510 0.24555 群益店頭市場基金 91.56000 89.34000 2.22000 2.48489 群益東方盛世基金 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136 群益東協成長基金-人民幣 13.22690 13.09030 0.13660 1.04352 群益東協成長基金-美元 11.51340 11.40130 0.11210 0.98322 群益東協成長基金-新臺幣 11.64000 11.52000 0.12000 1.04167 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.64590 11.58410 0.06180 0.53349 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.95180 10.89570 0.05610 0.51488 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.50540 10.44950 0.05590 0.53495 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.61540 9.56430 0.05110 0.53428 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.04540 8.99910 0.04630 0.51450 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.67460 8.62840 0.04620 0.53544 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.86300 10.80510 0.05790 0.53586 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.40960 9.35960 0.05000 0.53421 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.20610 9.15890 0.04720 0.51535 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.69080 9.63920 0.05160 0.53531 群益長安基金 28.50000 27.80000 0.70000 2.51799 群益美國新創亮點基金N-美元 10.28250 10.19320 0.08930 0.87607 群益美國新創亮點基金-美元 15.55470 15.41970 0.13500 0.87550 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.35000 15.21000 0.14000 0.92045 群益真善美基金 15.44750 15.36560 0.08190 0.53301 群益馬拉松基金 115.76000 113.10000 2.66000 2.35190 群益深証中小板基金 11.46000 11.28000 0.18000 1.59574 群益創新科技基金 31.52000 30.66000 0.86000 2.80496 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.02200 8.93250 0.08950 1.00196 群益華夏盛世基金N-美元 8.23450 8.15760 0.07690 0.94268 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.77000 8.68000 0.09000 1.03687 群益華夏盛世基金-人民幣 9.82500 9.72750 0.09750 1.00231 群益華夏盛世基金-美元 9.07960 8.99480 0.08480 0.94277 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.30000 15.16000 0.14000 0.92348 群益奧斯卡基金 28.26000 27.25000 1.01000 3.70642 群益新興金鑽基金-美元 11.30160 11.21550 0.08610 0.76769 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.82000 8.75000 0.07000 0.80000 群益葛萊美基金 22.62000 22.04000 0.58000 2.63158 群益道瓊美國地產ETF基金 22.63000 22.67000 -0.04000 -0.17644 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.89000 8.07000 -0.18000 -2.23048 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.69000 13.09000 0.60000 4.58365 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.12780 11.06540 0.06240 0.56392 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.87940 10.82480 0.05460 0.50440 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.13410 11.07540 0.05870 0.53000 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.87030 10.80930 0.06100 0.56433 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.62790 10.57450 0.05340 0.50499 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.87640 10.81900 0.05740 0.53055 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.12770 11.06530 0.06240 0.56393 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.87950 10.82480 0.05470 0.50532 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.87030 10.80930 0.06100 0.56433 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.62780 10.57440 0.05340 0.50499 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.91700 12.87080 0.04620 0.35895 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.70530 11.66210 0.04320 0.37043 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.64310 11.59180 0.05130 0.44255 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.73550 8.70430 0.03120 0.35844 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.98720 8.95400 0.03320 0.37078 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.52870 8.49110 0.03760 0.44282 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.18870 10.15100 0.03770 0.37139 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.94300 9.90620 0.03680 0.37148 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 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0.37000 2.48656 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.07000 17.81000 0.26000 1.45985 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.70700 10.74510 -0.03810 -0.35458 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.11140 16.16760 -0.05620 -0.34761 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.41610 8.40920 0.00690 0.08205 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.23510 11.22860 0.00650 0.05789 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.14540 12.13850 0.00690 0.05684 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.20340 14.19170 0.01170 0.08244 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.37000 17.17000 0.20000 1.16482 摩根中小基金 21.66000 21.25000 0.41000 1.92941 摩根中國A股基金 14.42000 14.31000 0.11000 0.76869 摩根中國A股基金(美元) 11.08000 11.00000 0.08000 0.72727 摩根中國亮點基金 12.66000 12.50000 0.16000 1.28000 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.47020 11.41490 0.05530 0.48445 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.60480 12.58190 0.02290 0.18201 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.63360 9.58930 0.04430 0.46197 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.32000 13.25640 0.06360 0.47977 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.23350 15.20560 0.02790 0.18349 摩根台灣金磚基金-累積型 19.25000 18.89000 0.36000 1.90577 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.25000 18.89000 0.36000 1.90577 摩根台灣增長基金 49.13000 48.12000 1.01000 2.09892 摩根平衡基金 27.79000 27.55000 0.24000 0.87114 摩根全球α基金 18.75000 18.57000 0.18000 0.96931 摩根全球平衡基金 16.21940 16.10830 0.11110 0.68971 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.54720 9.51300 0.03420 0.35951 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.64190 10.61310 0.02880 0.27136 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.05500 10.01990 0.03510 0.35030 摩根多元入息成長基金-累積型 11.68570 11.64380 0.04190 0.35985 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.39090 10.35460 0.03630 0.35057 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.73620 10.67840 0.05780 0.54128 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.15370 14.07740 0.07630 0.54200 摩根亞洲基金 58.02000 57.37000 0.65000 1.13300 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.52120 8.51910 0.00210 0.02465 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.01130 10.01580 -0.00450 -0.04493 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.85910 8.85750 0.00160 0.01806 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.91440 12.91120 0.00320 0.02478 摩根東方內需機會基金 18.36000 18.15000 0.21000 1.15702 摩根東方科技基金 30.96000 30.64000 0.32000 1.04439 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.83000 9.75000 0.08000 0.82051 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.37000 9.30000 0.07000 0.75269 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.93000 11.83000 0.10000 0.84531 摩根金龍收成基金 21.30000 20.99000 0.31000 1.47689 摩根第一貨幣市場基金 15.12660 15.12640 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.99000 14.09000 -0.10000 -0.70972 摩根新金磚五國基金 12.82000 12.59000 0.23000 1.82685 摩根新絲路基金 9.41000 9.32000 0.09000 0.96567 摩根新興35基金 13.51000 13.35000 0.16000 1.19850 摩根新興日本基金 23.03000 23.12000 -0.09000 -0.38927 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.26480 7.24550 0.01930 0.26637 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.56940 9.55380 0.01560 0.16329 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.40420 9.38010 0.02410 0.25693 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.11680 11.08760 0.02920 0.26336 摩根新興科技基金 51.17000 49.93000 1.24000 2.48348 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.80660 8.73610 0.07050 0.80700 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.39950 9.33170 0.06780 0.72656 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.86410 8.79500 0.06910 0.78567 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.45640 10.37270 0.08370 0.80693 摩根龍揚基金 31.81000 31.34000 0.47000 1.49968 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.65000 10.55000 0.10000 0.94787 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.11000 11.02000 0.09000 0.81670 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.83000 10.73000 0.10000 0.93197 摩根環球股票收益基金-累積型 12.22000 12.11000 0.11000 0.90834 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32190 9.30800 0.01390 0.14933 摩根總收益組合基金-累積型 11.49730 11.48020 0.01710 0.14895 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.71000 20.66000 0.05000 0.24201 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61080 12.61060 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.43000 10.14000 0.29000 2.85996 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.58590 10.56360 0.02230 0.21110 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.53020 10.51140 0.01880 0.17885 聯邦中國龍基金 24.81000 24.17000 0.64000 2.64791 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.53890 12.53400 0.00490 0.03909 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.72810 11.72150 0.00660 0.05631 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.73650 10.72900 0.00750 0.06990 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.41950 10.41530 0.00420 0.04033 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.79840 9.79290 0.00550 0.05616 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.96370 8.95740 0.00630 0.07033 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.97090 9.87410 0.09680 0.98034 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.25380 10.15170 0.10210 1.00574 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.93160 9.83500 0.09660 0.98221 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.30980 10.20690 0.10290 1.00814 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.47440 9.38220 0.09220 0.98271 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.83130 9.73320 0.09810 1.00789 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.46500 11.44980 0.01520 0.13275 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.25740 11.24130 0.01610 0.14322 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.61290 10.59540 0.01750 0.16517 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.63400 10.61980 0.01420 0.13371 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.42540 10.41050 0.01490 0.14312 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.83000 9.81390 0.01610 0.16405 聯邦金鑽平衡基金 22.45420 21.93310 0.52110 2.37586 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.27150 9.17800 0.09350 1.01874 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.78790 9.68670 0.10120 1.04473 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.23650 9.14330 0.09320 1.01933 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.73910 9.63840 0.10070 1.04478 聯邦貨幣市場基金 13.21620 13.21600 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.40000 12.08000 0.32000 2.64901 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.85890 16.81530 0.04360 0.25929 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.31020 12.23530 0.07490 0.61216 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.24580 12.16100 0.08480 0.69731 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.66780 11.58700 0.08080 0.69733 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.29180 12.28080 0.01100 0.08957 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.58300 11.56990 0.01310 0.11322 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56250 10.55320 0.00930 0.08812 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.76050 8.75070 0.00980 0.11199 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.76000 33.99000 0.77000 2.26537 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.54000 17.47000 0.07000 0.40069 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.50000 17.44000 0.06000 0.34404 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.83000 11.78000 0.05000 0.42445 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.18000 16.11000 0.07000 0.43451 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聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.93000 7.92000 0.01000 0.12626 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.16000 14.11000 0.05000 0.35436 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.23000 14.18000 0.05000 0.35261 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 聯博貨幣市場基金 15.03350 15.03330 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.09290 11.06360 0.02930 0.26483 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.89520 13.86040 0.03480 0.25108 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.57250 7.55250 0.02000 0.26481 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.06210 10.03170 0.03040 0.30304 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.47270 10.41540 0.05730 0.55015 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.04710 10.01920 0.02790 0.27847 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.16040 10.12980 0.03060 0.30208 瀚亞中小型股基金 19.90000 19.52000 0.38000 1.94672 瀚亞中國A股基金-人民幣 11.96000 11.93000 0.03000 0.25147 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.71000 12.68000 0.03000 0.23659 瀚亞巴西基金 6.03000 5.91000 0.12000 2.03046 瀚亞外銷基金 38.75000 37.84000 0.91000 2.40486 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 12.08000 12.00000 0.08000 0.66667 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.74000 9.67000 0.07000 0.72389 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.20200 11.15390 0.04810 0.43124 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.75620 10.71370 0.04250 0.39669 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.73270 12.68080 0.05190 0.40928 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.73410 10.66380 0.07030 0.65924 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.27630 7.24500 0.03130 0.43202 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.93760 7.90630 0.03130 0.39589 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.14460 8.11140 0.03320 0.40930 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.09950 7.05310 0.04640 0.65787 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.74290 8.70730 0.03560 0.40885 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.95020 8.91170 0.03850 0.43202 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.28120 9.24460 0.03660 0.39591 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.11280 9.07570 0.03710 0.40878 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.12000 12.03000 0.09000 0.74813 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.65000 11.56000 0.09000 0.77855 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.83000 10.75000 0.08000 0.74419 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.61000 10.53000 0.08000 0.75973 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.56000 10.48000 0.08000 0.76336 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.57300 10.54830 0.02470 0.23416 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.85750 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10.88490 10.78800 0.09690 0.89822 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.67020 11.67550 -0.00530 -0.04539 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.26540 10.17730 0.08810 0.86565 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.74680 10.61050 0.13630 1.28458 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.18450 8.11160 0.07290 0.89871 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.25820 8.26200 -0.00380 -0.04599 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.74270 8.66990 0.07280 0.83969 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.33100 8.25950 0.07150 0.86567 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.14920 8.04580 0.10340 1.28514 瀚亞電通網基金 14.54000 14.30000 0.24000 1.67832 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.07590 14.05030 0.02560 0.18220 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.63130 10.60690 0.02440 0.23004 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.84770 9.83090 0.01680 0.17089 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.53500 11.51390 0.02110 0.18326 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.15080 10.12760 0.02320 0.22908 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.02250 10.00420 0.01830 0.18292 瀚亞歐洲基金 10.72000 10.60000 0.12000 1.13208 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