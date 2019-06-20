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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/06/19  108/06/18  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.22300   10.19890   0.02410    0.23630
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.08190   10.05810   0.02380    0.23663
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.32460   10.30500   0.01960    0.19020
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.18660   10.16730   0.01930    0.18982
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.08270   10.05440   0.02830    0.28147
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.09230   10.06350   0.02880    0.28618
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.09230   10.06350   0.02880    0.28618
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.13130   10.10420   0.02710    0.26821
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.55800   10.52470   0.03330    0.31640
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.36100   10.32830   0.03270    0.31661
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.48310   10.44940   0.03370    0.32251
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.37400   10.34070   0.03330    0.32203
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.49000   22.13000   0.36000    1.62675
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.72000   22.36000   0.36000    1.61002
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.97020   41.87990   0.09030    0.21562
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.30050   40.26460   0.03590    0.08916
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.76180    9.73510   0.02670    0.27427
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.25690   10.22810   0.02880    0.28158
中國信託台灣活力基金                                               12.86000   12.74000   0.12000    0.94192
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.79000   10.82000  -0.03000   -0.27726
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.30000    9.24000   0.06000    0.64935
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.08000   10.02000   0.06000    0.59880
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.01070   10.03890  -0.02820   -0.28091
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.22480   10.21150   0.01330    0.13025
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.17750    9.16550   0.01200    0.13093
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.39460   10.38370   0.01090    0.10497
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.29450    9.28460   0.00990    0.10663
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.42700   11.41360   0.01340    0.11740
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.70480    9.69350   0.01130    0.11657
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.25800   11.21540   0.04260    0.37983
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.84030    9.80310   0.03720    0.37947
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.73330   43.52190   0.21140    0.48573
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.16410   44.80020   0.36390    0.81227
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.59390   45.27930   0.31460    0.69480
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.80000   10.72000   0.08000    0.74627
中國信託智能運動基金-美元                                          10.27000   10.20000   0.07000    0.68627
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.15000   10.06000   0.09000    0.89463
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.78000    9.70000   0.08000    0.82474
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03150   11.03140   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.19040   10.15440   0.03600    0.35453
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.41070    9.37750   0.03320    0.35404
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.32500   10.28930   0.03570    0.34696
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.53010    9.49720   0.03290    0.34642
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.50000   11.40000   0.10000    0.87719
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.93000   10.84000   0.09000    0.83026
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.41000   11.32000   0.09000    0.79505
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.91000   10.82000   0.09000    0.83179
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.05310   41.80190   0.25120    0.60093
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            42.82490   42.60430   0.22060    0.51779
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.60360   42.34940   0.25420    0.60024
元大2001基金                                                       59.64000   58.08000   1.56000    2.68595
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.76020   45.36480   0.39540    0.87160
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.45190   42.98770   0.46420    1.07984
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.38000   20.32000   0.06000    0.29528
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.68420   11.68350   0.00070    0.00599
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.97090   10.92290   0.04800    0.43944
元大上證50基金                                                     32.78000   32.32000   0.46000    1.42327
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.92000    8.87000   0.05000    0.56370
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.16000   13.12000   0.04000    0.30488
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.28900   12.20200   0.08700    0.71300
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.95900   16.83500   0.12400    0.73656
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.48000   10.45900   0.02100    0.20078
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.27100   10.20600   0.06500    0.63688
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.95000    2.94000   0.01000    0.34014
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.44000   13.33000   0.11000    0.82521
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.26520   47.24280   0.02240    0.04741
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.93520   10.94490  -0.00970   -0.08863
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.96980    9.97860  -0.00880   -0.08819
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.24990   10.21470   0.03520    0.34460
元大巴西指數基金                                                    7.15900    6.98000   0.17900    2.56447
元大巴菲特基金                                                     25.75000   25.22000   0.53000    2.10151
元大日經225基金                                                    27.10000   26.64000   0.46000    1.72673
元大台商收成基金                                                   22.15000   21.72000   0.43000    1.97974
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.76000   12.04000  -0.28000   -2.32558
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.79000   37.08000   1.71000    4.61165
元大台灣中型100基金                                                31.95000   31.29000   0.66000    2.10930
元大台灣加權股價指數基金                                           25.37700   24.86700   0.51000    2.05091
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.19000    9.97000   0.22000    2.20662
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.19000    9.97000   0.22000    2.20662
元大台灣卓越50基金                                                 80.81000   79.01000   1.80000    2.27819
元大台灣金融基金                                                   18.23000   17.98000   0.25000    1.39043
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.21000   10.02000   0.19000    1.89621
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.21000   10.02000   0.19000    1.89621
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.18000   30.77000   0.41000    1.33247
元大台灣高股息基金                                                 26.60000   26.10000   0.50000    1.91571
元大台灣電子科技基金                                               34.14000   33.20000   0.94000    2.83133
元大全球ETF成長組合基金                                            10.69000   10.61000   0.08000    0.75401
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.08000   14.98000   0.10000    0.66756
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.63000   22.08000   0.55000    2.49094
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.71000   13.71000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.22000   13.27000  -0.05000   -0.37679
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.37000   12.36700   0.00300    0.02426
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.58000    8.52000   0.06000    0.70423
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.46000    6.42000   0.04000    0.62305
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.99000    6.99000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.43700    8.34800   0.08900    1.06612
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.94000    9.83000   0.11000    1.11902
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.54000    8.45000   0.09000    1.06509
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.52000   13.37000   0.15000    1.12191
元大全球農業商機基金                                               18.11000   17.92000   0.19000    1.06027
元大印尼指數基金                                                    9.74700    9.52300   0.22400    2.35220
元大印度指數基金                                                   10.29100   10.22700   0.06400    0.62579
元大印度基金                                                       13.08000   12.98000   0.10000    0.77042
元大多多基金                                                       16.65000   16.15000   0.50000    3.09598
元大多福基金                                                       50.83000   49.66000   1.17000    2.35602
元大亞太成長基金                                                    8.55000    8.50000   0.05000    0.58824
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.26980    9.21230   0.05750    0.62417
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.43380    7.38770   0.04610    0.62401
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.08800    9.05700   0.03100    0.34228
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.50000    9.46000   0.04000    0.42283
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.17200   10.17200   0.00000    0.00000
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.14820   10.14400   0.00420    0.04140
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.31800   10.30890   0.00910    0.08827
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.14260   10.13370   0.00890    0.08783
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.53420   10.52220   0.01200    0.11404
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.35560   10.34390   0.01170    0.11311
元大卓越基金                                                       43.36000   42.47000   0.89000    2.09560
元大店頭基金                                                        7.98000    7.77000   0.21000    2.70270
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.45940   10.45870   0.00070    0.00669
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.92920    9.98520  -0.05600   -0.56083
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.26770   33.24970   0.01800    0.05414
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.83500   42.62110   0.21390    0.50186
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.01210   17.08870  -0.07660   -0.44825
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.79960   22.59690   0.20270    0.89703
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.88540   42.78010   0.10530    0.24614
元大高科技基金                                                     18.47000   17.99000   0.48000    2.66815
元大得利貨幣市場基金                                               16.32260   16.32240   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03020   12.03010   0.00010    0.00083
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.26000   10.01000   0.25000    2.49750
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.26000   10.01000   0.25000    2.49750
元大富櫃50基金                                                     12.22000   11.92000   0.30000    2.51678
元大華夏中小基金                                                    7.07000    7.01000   0.06000    0.85592
元大新中國基金-人民幣                                               9.34000    9.31000   0.03000    0.32223
元大新中國基金-美元                                                 8.72800    8.66800   0.06000    0.69220
元大新中國基金-新台幣                                               8.89000    8.82000   0.07000    0.79365
元大新主流基金                                                     23.05000   22.38000   0.67000    2.99374
元大新東協平衡基金-美元                                             9.42700    9.33600   0.09100    0.97472
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.39000    9.30000   0.09000    0.96774
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.61840   10.61210   0.00630    0.05937
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.77330    9.73140   0.04190    0.43056
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.24940   11.14710   0.10230    0.91773
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.31300    9.27290   0.04010    0.43244
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.45070   10.43860   0.01210    0.11592
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.72780    9.71660   0.01120    0.11527
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.85150   10.83620   0.01530    0.14119
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.10950   10.09520   0.01430    0.14165
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.02970   10.01800   0.01170    0.11679
元大新興亞洲基金                                                   10.87000   10.73000   0.14000    1.30475
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.63280    9.57200   0.06080    0.63519
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.03640    8.97940   0.05700    0.63479
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.12000   10.05360   0.06640    0.66046
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.50400    9.44160   0.06240    0.66090
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16120   15.16100   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       35.60000   34.78000   0.82000    2.35768
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.80000    8.79000   0.01000    0.11377
元大實質多重資產基金-美元                                           8.07300    8.02400   0.04900    0.61067
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.70000    8.65000   0.05000    0.57803
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.78000   13.10000  -0.32000   -2.44275
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.12000   16.45000   0.67000    4.07295
元大摩臺基金                                                       37.77000   36.91000   0.86000    2.32999
元大標普500基金                                                    27.86000   27.58000   0.28000    1.01523
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.40000   12.53000  -0.13000   -1.03751
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.96000   35.23000   0.73000    2.07210
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.70000   20.61000   0.09000    0.43668
元大標智滬深300基金                                                17.85000   17.58000   0.27000    1.53584
元大歐洲50基金                                                     25.30000   24.78000   0.52000    2.09847
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.25890    9.25840   0.00050    0.00540
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28890   10.28860   0.00030    0.00292
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.13000   14.82000   0.31000    2.09177
日盛上選基金                                                       33.19000   32.32000   0.87000    2.69183
日盛小而美基金                                                     17.17000   16.86000   0.31000    1.83867
日盛中國內需動力基金                                                9.30000    9.24000   0.06000    0.64935
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.36910   12.36950  -0.00040   -0.00323
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.89770    9.94380  -0.04610   -0.46361
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.55290   12.55810  -0.00520   -0.04141
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.03970   10.09030  -0.05060   -0.50147
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.45130   11.45460  -0.00330   -0.02881
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.14110    9.18580  -0.04470   -0.48662
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.48000    9.43000   0.05000    0.53022
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.30000   10.24000   0.06000    0.58594
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.38000   10.31000   0.07000    0.67895
日盛日盛基金                                                       11.04000   10.78000   0.26000    2.41187
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
日盛全球抗暖化基金                                                 11.39000   11.27000   0.12000    1.06477
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.47750   10.44150   0.03600    0.34478
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.38830    9.35600   0.03230    0.34523
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.34420   10.30730   0.03690    0.35800
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.26920    9.23610   0.03310    0.35838
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.26000   10.13000   0.13000    1.28332
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.48000   10.35000   0.13000    1.25604
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.50950    2.50870   0.00080    0.03189
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65440    1.66250  -0.00810   -0.48722
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38600    0.38610  -0.00010   -0.02590
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25500    0.25640  -0.00140   -0.54602
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.85770   12.85690   0.00080    0.00622
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.36710    8.40940  -0.04230   -0.50301
日盛亞洲機會基金                                                    6.88000    6.85000   0.03000    0.43796
日盛首選基金                                                       16.71000   16.36000   0.35000    2.13936
日盛高科技基金                                                     17.42000   16.99000   0.43000    2.53090
日盛貨幣市場基金                                                   14.83170   14.83140   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     38.39000   37.49000   0.90000    2.40064
日盛精選五虎基金                                                   35.13000   34.55000   0.58000    1.67873
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54330   13.54310   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 30.30000   29.39000   0.91000    3.09629
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.96000    9.53000   0.43000    4.51207
台新MSCI中國基金                                                   19.81000   19.52000   0.29000    1.48566
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22000   14.21980   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.47090   10.50310  -0.03220   -0.30658
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.52420   10.51370   0.01050    0.09987
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.33500   10.32210   0.01290    0.12497
台新中國通基金                                                     43.45000   42.10000   1.35000    3.20665
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.52640    0.52090   0.00550    1.05586
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.57100   16.39300   0.17800    1.08583
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28800    0.28450   0.00350    1.23023
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.09000    8.97000   0.12000    1.33779
台新主流基金                                                       23.40000   22.94000   0.46000    2.00523
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.80000   23.78000   0.02000    0.08410
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.75920    0.75860   0.00060    0.07909
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.93000   16.99000  -0.06000   -0.35315
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53920    0.54130  -0.00210   -0.38795
台新台灣中小基金                                                   33.31000   32.37000   0.94000    2.90392
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.54730   10.52650   0.02080    0.19760
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.74530    9.69400   0.05130    0.52919
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.37000    9.32000   0.05000    0.53648
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.23430   11.13830   0.09600    0.86189
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.85000   10.75000   0.10000    0.93023
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.07250   10.06730   0.00520    0.05165
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.23920   11.19610   0.04310    0.38496
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.99000   10.94000   0.05000    0.45704
台新印度基金                                                       15.07000   14.95000   0.12000    0.80268
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.70200    8.73340  -0.03140   -0.35954
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28120    0.28240  -0.00120   -0.42493
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.71470   12.69680   0.01790    0.14098
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40580    0.40530   0.00050    0.12337
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.58000   40.23000   0.35000    0.87000
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12840   11.12830   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 31.52720   31.14670   0.38050    1.22164
台新智慧生活基金-美元                                              10.58160   10.48460   0.09700    0.92517
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.12000   11.02000   0.10000    0.90744
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.16750    8.17270  -0.00520   -0.06363
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.53510    8.53830  -0.00320   -0.03748
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.22850    9.18840   0.04010    0.43642
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.65520    9.61080   0.04440    0.46198
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.57050   11.50240   0.06810    0.59205
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36150    0.35940   0.00210    0.58431
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.24220    8.23120   0.01100    0.13364
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27160    0.27130   0.00030    0.11058
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.56000    5.49000   0.07000    1.27505
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.55000   22.45000   0.10000    0.44543
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.20940   10.22160  -0.01220   -0.11936
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.96730    9.93910   0.02820    0.28373
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.15070   10.12020   0.03050    0.30138
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.20900   10.22160  -0.01260   -0.12327
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.96730    9.93910   0.02820    0.28373
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.15070   10.12020   0.03050    0.30138
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               41.67340   41.49920   0.17420    0.41977
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.39450   41.18260   0.21190    0.51454
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.96540   39.95100   0.01440    0.03604
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.34460   11.34390   0.00070    0.00617
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.24000   10.24100  -0.00100   -0.00976
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.24600    9.24170   0.00430    0.04653
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.82460   10.81950   0.00510    0.04714
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.89590    7.89360   0.00230    0.02914
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.31320    9.31040   0.00280    0.03007
永豐中小基金                                                       52.22000   51.23000   0.99000    1.93246
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79490    1.79410   0.00080    0.04459
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.48590    2.48480   0.00110    0.04427
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.27660    8.27430   0.00230    0.02780
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.12120   11.11810   0.00310    0.02788
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.52000    4.47000   0.05000    1.11857
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.55000   20.33000   0.22000    1.08214
永豐主流品牌基金                                                   19.56000   19.11000   0.45000    2.35479
永豐永豐基金                                                       32.47000   32.01000   0.46000    1.43705
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.17050    9.12740   0.04310    0.47220
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.60600    9.56080   0.04520    0.47276
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.18430    9.13920   0.04510    0.49348
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.62320    9.57600   0.04720    0.49290
永豐亞洲民生消費基金                                               12.09000   12.01000   0.08000    0.66611
永豐南非幣2021保本基金                                             14.05930   14.04460   0.01470    0.10467
永豐高科技基金                                                     22.69000   22.09000   0.60000    2.71616
永豐貨幣市場基金                                                   13.93620   13.93600   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12370    2.12000   0.00370    0.17453
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.60550    2.60100   0.00450    0.17301
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.87490    7.86260   0.01230    0.15644
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.98160   10.96440   0.01720    0.15687
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.22770    7.20520   0.02250    0.31227
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.53810   11.50230   0.03580    0.31124
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.99000    7.97000   0.02000    0.25094
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.63000   18.58000   0.05000    0.26911
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.35000   52.26000   1.09000    2.08573
永豐領航科技基金                                                   36.79000   35.86000   0.93000    2.59342
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.82000   11.70000   0.12000    1.02564
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.35000   11.23000   0.12000    1.06857
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.22000   10.04000   0.18000    1.79283
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.10000    9.90000   0.20000    2.02020
永豐趨勢平衡基金                                                   40.63000   40.03000   0.60000    1.49888
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.86800   11.86710   0.00090    0.00758
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.76580    9.76520   0.00060    0.00614
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.33470   10.33390   0.00080    0.00774
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.83790    9.83870  -0.00080   -0.00813
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.24660   10.24730  -0.00070   -0.00683
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.82010    9.82080  -0.00070   -0.00713
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.51940   10.52010  -0.00070   -0.00665
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.85040    9.85220  -0.00180   -0.01827
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.33830   10.34000  -0.00170   -0.01644
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.38000    9.33000   0.05000    0.53591
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.34000   14.27000   0.07000    0.49054
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.98000   18.83000   0.15000    0.79660
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.71000   18.56000   0.15000    0.80819
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05620   10.05290   0.00330    0.03283
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05620   10.05290   0.00330    0.03283
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.03130   10.02710   0.00420    0.04189
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.03130   10.02710   0.00420    0.04189
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.10370   10.11190  -0.00820   -0.08109
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.10370   10.11190  -0.00820   -0.08109
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.06180   10.05830   0.00350    0.03480
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.06180   10.05830   0.00350    0.03480
兆豐國際生命科學基金                                               15.38000   15.22000   0.16000    1.05125
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.45150   10.39750   0.05400    0.51936
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.57400   10.52140   0.05260    0.49993
兆豐國際全球基金                                                   31.14000   30.88000   0.26000    0.84197
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.47150   10.47090   0.00060    0.00573
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.29260   10.34900  -0.05640   -0.54498
兆豐國際國民基金                                                   21.90000   21.29000   0.61000    2.86519
兆豐國際第一基金                                                   13.09000   12.77000   0.32000    2.50587
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.73750   10.72990   0.00760    0.07083
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.25200    8.24620   0.00580    0.07034
兆豐國際萬全基金                                                   20.44000   20.08000   0.36000    1.79283
兆豐國際電子基金                                                   25.59000   24.93000   0.66000    2.64741
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.96000   21.50000   0.46000    2.13953
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.81000   16.15000  -0.34000   -2.10526
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.96000   33.19000   0.77000    2.31998
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55280   12.55260   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.79000    9.66000   0.13000    1.34576
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.68000    9.55000   0.13000    1.36126
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.65370   10.61860   0.03510    0.33055
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.43170   10.39570   0.03600    0.34630
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.65560   10.61950   0.03610    0.33994
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.44560   10.41120   0.03440    0.33041
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.52770   10.49130   0.03640    0.34695
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.52400   10.48840   0.03560    0.33942
合庫台灣基金                                                       10.79000   10.50000   0.29000    2.76190
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.71600   11.67420   0.04180    0.35805
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.58610   12.54340   0.04270    0.34042
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.23570   11.19720   0.03850    0.34384
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.02230   11.98070   0.04160    0.34723
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.18400    8.15480   0.02920    0.35807
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.39400    9.36210   0.03190    0.34074
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.08770    9.05660   0.03110    0.34340
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.82770    8.79750   0.03020    0.34328
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.24800    9.21630   0.03170    0.34396
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.63000   10.56000   0.07000    0.66288
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.15000   11.09000   0.06000    0.54103
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.50000    9.44000   0.06000    0.63559
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
合庫全球新興市場基金                                                9.45000    9.34000   0.11000    1.17773
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.14000   10.09000   0.05000    0.49554
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.36000   10.31000   0.05000    0.48497
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.14000    9.09000   0.05000    0.55006
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.35000    9.30000   0.05000    0.53763
合庫貨幣市場基金                                                   10.17010   10.17000   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.85530    9.82770   0.02760    0.28084
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.14130   10.11420   0.02710    0.26794
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.50880   10.47970   0.02910    0.27768
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.95820   11.92640   0.03180    0.26664
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.04590   15.00480   0.04110    0.27391
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.66440    8.64060   0.02380    0.27544
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.47810    9.45260   0.02550    0.26977
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.92560    7.90360   0.02200    0.27835
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.65290    8.62990   0.02300    0.26652
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.47650   10.44650   0.03000    0.28718
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.46000   10.40000   0.06000    0.57692
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.26000   10.21000   0.05000    0.48972
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.18000   11.12000   0.06000    0.53957
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.94000   10.84000   0.10000    0.92251
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.29000   11.18000   0.11000    0.98390
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.05890   10.03450   0.02440    0.24316
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.07050   10.04500   0.02550    0.25386
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.97280    9.91820   0.05460    0.55050
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.04920   10.02440   0.02480    0.24740
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.05890   10.03450   0.02440    0.24316
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.07050   10.04500   0.02550    0.25386
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.97280    9.91820   0.05460    0.55050
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.04920   10.02440   0.02480    0.24740
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.02000    9.95000   0.07000    0.70352
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.47000   10.39000   0.08000    0.76997
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.63000    9.57000   0.06000    0.62696
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.07000   10.01000   0.06000    0.59940
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.20280   11.20220   0.00060    0.00536
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.98630    9.99150  -0.00520   -0.05204
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.09020   10.09280  -0.00260   -0.02576
安聯中國東協基金                                                   15.57000   15.37000   0.20000    1.30124
安聯中國策略基金-美元                                              11.32000   11.29000   0.03000    0.26572
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.04000   15.00000   0.04000    0.26667
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.17000   14.10000   0.07000    0.49645
安聯中華新思路基金-美元                                            13.07000   13.02000   0.05000    0.38402
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.54000   12.49000   0.05000    0.40032
安聯台灣大壩基金                                                   28.88000   28.21000   0.67000    2.37504
安聯台灣科技基金                                                   47.83000   46.88000   0.95000    2.02645
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54380   12.54360   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   32.21000   31.41000   0.80000    2.54696
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.67260   10.64400   0.02860    0.26870
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.80460   15.76100   0.04360    0.27663
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.87070    9.84350   0.02720    0.27632
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.47000   11.38000   0.09000    0.79086
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.03000   11.93000   0.10000    0.83822
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.11820   13.08320   0.03500    0.26752
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.72960   10.69990   0.02970    0.27757
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.81580   12.77980   0.03600    0.28169
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.56060    9.53500   0.02560    0.26848
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.49460    9.46840   0.02620    0.27671
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05740    9.03200   0.02540    0.28122
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.17040   10.14210   0.02830    0.27903
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.25600   10.22720   0.02880    0.28160
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.35000   11.28000   0.07000    0.62057
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.52000   11.45000   0.07000    0.61135
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.87000   10.80000   0.07000    0.64815
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.97000    9.91000   0.06000    0.60545
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61000    9.55000   0.06000    0.62827
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.27000   11.21000   0.06000    0.53524
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.99000   10.93000   0.06000    0.54895
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.67000    9.62000   0.05000    0.51975
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.48000    9.42000   0.06000    0.63694
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.43350   12.41530   0.01820    0.14659
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.27990   11.26200   0.01790    0.15894
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.91310   10.89550   0.01760    0.16153
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.64890    8.63620   0.01270    0.14706
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.49980    8.48630   0.01350    0.15908
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.19680    8.18360   0.01320    0.16130
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.26370   10.24740   0.01630    0.15906
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.18900   10.17260   0.01640    0.16122
安聯全球人口趨勢基金                                               12.57000   12.46000   0.11000    0.88283
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.08000    8.98000   0.10000    1.11359
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.92000   34.53000   0.39000    1.12945
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.10000    8.00000   0.10000    1.25000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.47930   12.45580   0.02350    0.18867
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.58960   10.56970   0.01990    0.18827
安聯全球新興市場基金                                               17.43000   17.21000   0.22000    1.27833
安聯全球農金趨勢基金                                                9.21000    9.13000   0.08000    0.87623
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.28000    9.17000   0.11000    1.19956
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.79000   10.70000   0.09000    0.84112
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.04000   10.95000   0.09000    0.82192
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.79000   10.70000   0.09000    0.84112
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.39000   10.31000   0.08000    0.77595
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.70000    9.62000   0.08000    0.83160
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.67000    9.59000   0.08000    0.83420
安聯亞洲動態策略基金                                               22.13000   21.90000   0.23000    1.05023
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.05670   10.04690   0.00980    0.09754
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.06160   10.05240   0.00920    0.09152
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.05660   10.04680   0.00980    0.09754
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.06420   10.05500   0.00920    0.09150
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.05950   10.04980   0.00970    0.09652
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03840   10.02800   0.01040    0.10371
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.03840   10.02800   0.01040    0.10371
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03840   10.02800   0.01040    0.10371
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.53280   10.53020   0.00260    0.02469
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.11890   10.11640   0.00250    0.02471
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.68590   89.91870  -0.23280   -0.25890
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.20720   13.24270  -0.03550   -0.26807
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.05290   68.22910  -0.17620   -0.25825
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.89560    9.92220  -0.02660   -0.26809
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.72490    2.72210   0.00280    0.10286
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.94430   10.93300   0.01130    0.10336
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28720    2.28420   0.00300    0.13134
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.90420    8.89510   0.00910    0.10230
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.46860   10.42570   0.04290    0.41148
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.25980   10.22100   0.03880    0.37961
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.59860   10.56010   0.03850    0.36458
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.22180   10.18270   0.03910    0.38398
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.27640   10.23640   0.04000    0.39076
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.46770   10.42470   0.04300    0.41248
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.25700   10.21820   0.03880    0.37971
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.59740   10.55950   0.03790    0.35892
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.21900   10.18000   0.03900    0.38310
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.27530   10.23540   0.03990    0.38982
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.14050   10.11380   0.02670    0.26400
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.19070   10.16450   0.02620    0.25776
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.13280   10.10580   0.02700    0.26717
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.10260   10.07610   0.02650    0.26300
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.15230   10.12530   0.02700    0.26666
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.14830   10.12430   0.02400    0.23705
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.13280   10.10580   0.02700    0.26717
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.10350   10.07700   0.02650    0.26298
宏利台灣動力基金A類型                                              29.61000   28.89000   0.72000    2.49221
宏利台灣動力基金I類型                                              29.61000   28.89000   0.72000    2.49221
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.97260    9.89890   0.07370    0.74453
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.99890    9.92210   0.07680    0.77403
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.56300    7.50710   0.05590    0.74463
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.61850    7.56090   0.05760    0.76181
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.60000   11.48000   0.12000    1.04530
宏利全球債券組合基金                                               13.70160   13.68790   0.01370    0.10009
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.96280    2.95910   0.00370    0.12504
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.37150   12.35540   0.01610    0.13031
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.92620    8.91450   0.01170    0.13125
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54880    2.54450   0.00430    0.16899
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.58520   11.56740   0.01780    0.15388
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.36970    3.33830   0.03140    0.94060
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54060    0.53560   0.00500    0.93353
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.34000   15.20000   0.14000    0.92105
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.25300   12.21410   0.03890    0.31848
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.84540   10.81050   0.03490    0.32283
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.47750   10.44320   0.03430    0.32844
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.76130    8.73350   0.02780    0.31831
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.39310    8.36620   0.02690    0.32153
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.30980    8.28200   0.02780    0.33567
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.20840    8.18130   0.02710    0.33124
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.34000   10.22000   0.12000    1.17417
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.53000   10.39000   0.14000    1.34745
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.30000   10.17000   0.13000    1.27827
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.96580    2.95020   0.01560    0.52878
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42910    0.42690   0.00220    0.51534
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.00120   12.93140   0.06980    0.53977
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97860    0.97330   0.00530    0.54454
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.50770    7.46740   0.04030    0.53968
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.07370    2.06270   0.01100    0.53328
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29940    0.29780   0.00160    0.53727
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.14470    9.09570   0.04900    0.53872
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33110    0.32930   0.00180    0.54661
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68460   13.68440   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.40000    2.37000   0.03000    1.26582
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.90000   10.75000   0.15000    1.39535
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.10000   24.65000   0.45000    1.82556
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.10000   24.65000   0.45000    1.82556
宏利澳幣保本基金                                                   12.63720   12.63910  -0.00190   -0.01503
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.17000   10.11000   0.06000    0.59347
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.97000   10.91000   0.06000    0.54995
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.33000   11.27000   0.06000    0.53239
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.36000   11.25000   0.11000    0.97778
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.26000   11.15000   0.11000    0.98655
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.99000   10.91000   0.08000    0.73327
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.47000   10.40000   0.07000    0.67308
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.72000    9.66000   0.06000    0.62112
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.03000   11.95000   0.08000    0.66946
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.43690   10.48200  -0.04510   -0.43026
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.63540    9.63810  -0.00270   -0.02801
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.26840    9.26870  -0.00030   -0.00324
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.61970   11.61990  -0.00020   -0.00172
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.45000    9.39000   0.06000    0.63898
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.31000   10.24000   0.07000    0.68359
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.12000   10.03000   0.09000    0.89731
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.86000    9.76000   0.10000    1.02459
貝萊德新台幣基金                                                   12.96760   12.96750   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.56000   26.10000   0.46000    1.76245
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49150   11.48240   0.00910    0.07925
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.23150   10.19480   0.03670    0.35999
保德信大中華基金-人民幣                                             9.62000    9.55000   0.07000    0.73298
保德信大中華基金-美元                                               9.47000    9.36000   0.11000    1.17521
保德信大中華基金-新台幣                                            28.78000   28.45000   0.33000    1.15993
保德信中小型股基金                                                 44.59000   43.29000   1.30000    3.00300
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.24000    8.23000   0.01000    0.12151
保德信中國中小基金-美元                                             7.90000    7.87000   0.03000    0.38119
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.80000    7.76000   0.04000    0.51546
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.80730    9.76530   0.04200    0.43009
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.91950    9.87710   0.04240    0.42928
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.92250    9.88090   0.04160    0.42101
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.95400   10.90800   0.04600    0.42171
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.83000    9.74000   0.09000    0.92402
保德信中國品牌基金-美元                                             9.79000    9.71000   0.08000    0.82389
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.54000   10.45000   0.09000    0.86124
保德信台商全方位基金                                               35.01000   34.45000   0.56000    1.62554
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.26000   28.06000   0.20000    0.71276
保德信全球消費商機基金                                             19.38000   19.31000   0.07000    0.36251
保德信全球基礎建設基金                                             13.87000   13.75000   0.12000    0.87273
保德信全球資源基金                                                  7.47000    7.38000   0.09000    1.21951
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.97000    9.87000   0.10000    1.01317
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.79000   33.45000   0.34000    1.01644
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.50450   10.46090   0.04360    0.41679
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.81200   10.76710   0.04490    0.41701
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.71120   10.66410   0.04710    0.44167
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.02400   10.97540   0.04860    0.44281
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.66630    9.60950   0.05680    0.59108
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.78580   10.72250   0.06330    0.59035
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.38620    9.32870   0.05750    0.61638
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.45220   10.38820   0.06400    0.61608
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.24200    8.20500   0.03700    0.45094
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.30370   11.25310   0.05060    0.44965
保德信亞太基金                                                     20.44000   20.22000   0.22000    1.08803
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.78330    8.76940   0.01390    0.15851
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.07890   12.05970   0.01920    0.15921
保德信店頭市場基金                                                 32.87000   32.25000   0.62000    1.92248
保德信拉丁美洲基金                                                  7.52000    7.36000   0.16000    2.17391
保德信金平衡基金                                                   29.84000   29.43000   0.41000    1.39314
保德信金滿意基金                                                   41.40000   40.52000   0.88000    2.17177
保德信科技島基金                                                   25.33000   24.67000   0.66000    2.67531
保德信高成長基金                                                   92.45000   90.57000   1.88000    2.07574
保德信第一基金                                                     25.62000   25.08000   0.54000    2.15311
保德信貨幣市場基金                                                 15.83440   15.83410   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.58680   10.49080   0.09600    0.91509
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.00320   10.90070   0.10250    0.94031
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.95250   10.87830   0.07420    0.68209
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.65860   10.58370   0.07490    0.70769
保德信新世紀基金                                                   10.43000   10.33000   0.10000    0.96805
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.22010    8.20330   0.01680    0.20480
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.28250   10.26160   0.02090    0.20367
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.61050   11.58680   0.02370    0.20454
保德信新興趨勢組合基金                                             11.05000   10.80000   0.25000    2.31481
保德信瑞騰基金                                                     15.62920   15.62930  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.44000   10.29000   0.15000    1.45773
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.97000    9.95250   0.01750    0.17584
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.45070   10.43240   0.01830    0.17542
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.96490    9.94630   0.01860    0.18700
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.24010   10.22090   0.01920    0.18785
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.03400   10.01570   0.01830    0.18271
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.42760   10.40780   0.01980    0.19024
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.90870    9.89150   0.01720    0.17389
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.20900   10.18910   0.01990    0.19531
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.58670   10.56700   0.01970    0.18643
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.37330   10.34690   0.02640    0.25515
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.64600   10.61820   0.02780    0.26181
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.27270   10.24560   0.02710    0.26450
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.50520   10.47800   0.02720    0.25959
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20830   10.18170   0.02660    0.26125
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.64370   10.61680   0.02690    0.25337
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.07540   10.05060   0.02480    0.24675
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.38250   10.35690   0.02560    0.24718
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.30360   10.27150   0.03210    0.31252
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.03170   10.00160   0.03010    0.30095
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.37240   10.33520   0.03720    0.35993
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.63630   10.59820   0.03810    0.35950
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.55730   10.53880   0.01850    0.17554
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.04080   11.02260   0.01820    0.16512
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.34140   10.30520   0.03620    0.35128
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.54980   10.51290   0.03690    0.35100
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.35900   10.32190   0.03710    0.35943
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.39390   10.35730   0.03660    0.35337
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.58340   10.54340   0.04000    0.37938
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.37640   10.33750   0.03890    0.37630
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.27970   10.24120   0.03850    0.37593
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.54210   10.52890   0.01320    0.12537
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.53750   10.52540   0.01210    0.11496
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.17130   10.13460   0.03670    0.36213
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.16920   10.13260   0.03660    0.36121
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97580    1.97460   0.00120    0.06077
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.82130    2.81960   0.00170    0.06029
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29430    0.29420   0.00010    0.03399
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45530    0.45520   0.00010    0.02197
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.42870    8.42500   0.00370    0.04392
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.27130   12.26590   0.00540    0.04402
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.69260    9.68250   0.01010    0.10431
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.28590   12.27300   0.01290    0.10511
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.69660    8.68940   0.00720    0.08286
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.07270   11.06360   0.00910    0.08225
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.77450   10.74150   0.03300    0.30722
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.66900   10.63520   0.03380    0.31781
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.66000   18.37000   0.29000    1.57866
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4312.75000 4244.94000  67.81000    1.59743
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.32620   10.31840   0.00780    0.07559
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.14580   11.13790   0.00790    0.07093
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.27540   10.26740   0.00800    0.07792
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.92260    9.90770   0.01490    0.15039
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.47100   10.45530   0.01570    0.15016
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.99520    9.97880   0.01640    0.16435
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.29880   10.28240   0.01640    0.15950
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.34830   10.28750   0.06080    0.59101
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.12260    6.08770   0.03490    0.57329
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.15520   11.09160   0.06360    0.57341
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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.60960   10.58140   0.02820    0.26651
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.48480   11.45700   0.02780    0.24265
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.70920   10.68260   0.02660    0.24900
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.16970    9.14540   0.02430    0.26571
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.39340    9.37060   0.02280    0.24331
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.26580    9.24280   0.02300    0.24884
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.52720   10.49920   0.02800    0.26669
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.87970   10.85330   0.02640    0.24324
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.85890   10.83200   0.02690    0.24834
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.29000    7.19000   0.10000    1.39082
柏瑞巨人基金                                                       12.69000   12.50000   0.19000    1.52000
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69550   13.69540   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.85000   16.72000   0.13000    0.77751
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.31460   14.25220   0.06240    0.43783
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.54510   12.49090   0.05420    0.43392
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.12920   13.07390   0.05530    0.42298
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.69150    8.65360   0.03790    0.43797
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.83470    6.80490   0.02980    0.43792
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.68850    8.65100   0.03750    0.43348
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.50890    8.47450   0.03440    0.40592
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.75280   10.70760   0.04520    0.42213
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.42180    8.37980   0.04200    0.50121
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.73130   12.67630   0.05500    0.43388
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.39910   12.34510   0.05400    0.43742
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.02600   12.97340   0.05260    0.40544
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.95190   11.90160   0.05030    0.42263
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.05820    9.01880   0.03940    0.43687
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.71120    9.66930   0.04190    0.43333
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.72350    9.68420   0.03930    0.40582
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.56030    9.52000   0.04030    0.42332
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.45830    9.41110   0.04720    0.50154
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.74200   10.69950   0.04250    0.39721
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.57260   10.53220   0.04040    0.38359
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.40530   10.36580   0.03950    0.38106
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.47810   10.43510   0.04300    0.41207
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.95920    9.91980   0.03940    0.39719
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.59130    9.55460   0.03670    0.38411
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.63100   10.59080   0.04020    0.37957
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.63190    9.59520   0.03670    0.38248
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.70560    9.66570   0.03990    0.41280
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.72200   10.67960   0.04240    0.39702
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.57290   10.53250   0.04040    0.38357
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.40560   10.36610   0.03950    0.38105
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.47900   10.43600   0.04300    0.41204
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.95900    9.91960   0.03940    0.39719
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.59140    9.55480   0.03660    0.38305
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.80950   10.76870   0.04080    0.37888
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.63180    9.59520   0.03660    0.38144
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.70580    9.66600   0.03980    0.41175
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.41340   11.40160   0.01180    0.10349
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.72060   12.70820   0.01240    0.09757
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.02230   12.01140   0.01090    0.09075
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.14320    9.13370   0.00950    0.10401
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.77490    9.76540   0.00950    0.09728
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.69140    9.68250   0.00890    0.09192
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.10610   11.09460   0.01150    0.10365
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.84490   11.83340   0.01150    0.09718
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.61460   11.60400   0.01060    0.09135
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.14340    9.13400   0.00940    0.10291
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.77540    9.76590   0.00950    0.09728
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.69180    9.68300   0.00880    0.09088
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.30000   13.19000   0.11000    0.83397
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.87000   13.76000   0.11000    0.79942
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.09000    9.02000   0.07000    0.77605
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.56000    8.49000   0.07000    0.82450
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.16000    9.09000   0.07000    0.77008
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.30000   11.21000   0.09000    0.80285
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.97000   10.89000   0.08000    0.73462
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.25000   11.16000   0.09000    0.80645
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.66000   12.61000   0.05000    0.39651
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.15000   13.10000   0.05000    0.38168
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.55000   10.33000   0.22000    2.12972
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.08640   12.05850   0.02790    0.23137
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.20010   10.17800   0.02210    0.21713
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.71420    7.69640   0.01780    0.23128
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.14350   10.12140   0.02210    0.21835
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.80000   10.77000   0.03000    0.27855
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.03000   11.00000   0.03000    0.27273
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.78000   10.75000   0.03000    0.27907
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.25460   12.22220   0.03240    0.26509
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.85220   11.82220   0.03000    0.25376
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.87020   10.84290   0.02730    0.25178
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.58920    8.56650   0.02270    0.26499
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.56210    9.53790   0.02420    0.25372
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.61550    9.59130   0.02420    0.25231
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.40140   11.37250   0.02890    0.25412
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.76120   10.73280   0.02840    0.26461
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.85200   10.82470   0.02730    0.25220
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.90370    9.87870   0.02500    0.25307
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.28040    9.25590   0.02450    0.26470
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.12740    9.10580   0.02160    0.23721
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.64160    9.61740   0.02420    0.25163
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.67250   12.61480   0.05770    0.45740
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.03520   11.98200   0.05320    0.44400
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.38950   11.33930   0.05020    0.44271
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.15280    7.12020   0.03260    0.45785
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.81660    8.77760   0.03900    0.44431
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.48650    9.44470   0.04180    0.44258
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.89370   10.84410   0.04960    0.45739
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.40730   11.35700   0.05030    0.44290
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.54820    9.50600   0.04220    0.44393
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.12620    9.08470   0.04150    0.45681
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.68920    9.64640   0.04280    0.44369
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.02200   12.00010   0.02190    0.18250
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.67980   12.65780   0.02200    0.17381
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.56650   11.54680   0.01970    0.17061
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.40810    9.39100   0.01710    0.18209
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.95250    9.93520   0.01730    0.17413
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.95110    9.93420   0.01690    0.17012
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.95140   11.93070   0.02070    0.17350
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.72600   10.70650   0.01950    0.18213
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.02080   11.00200   0.01880    0.17088
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.97100    9.95290   0.01810    0.18186
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.57320    9.55580   0.01740    0.18209
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.18990   10.17220   0.01770    0.17400
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.69530    9.67880   0.01650    0.17048
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.19000   19.03000   0.16000    0.84078
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.00000   17.80000   0.20000    1.12360
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.34720   13.32060   0.02660    0.19969
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.42950   10.34060   0.08890    0.85972
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.37630   11.28220   0.09410    0.83406
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.35170   12.25400   0.09770    0.79729
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.88390   10.79350   0.09040    0.83754
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.10290    9.02530   0.07760    0.85981
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.59190    9.51250   0.07940    0.83469
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.53280    9.45740   0.07540    0.79726
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.54150    9.46230   0.07920    0.83701
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.23810    9.15940   0.07870    0.85923
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.39350    9.31580   0.07770    0.83407
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.39470   11.30450   0.09020    0.79791
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.48420    9.40550   0.07870    0.83674
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            42.87980   42.57360   0.30620    0.71923
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.62000   11.90000  -0.28000   -2.35294
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        32.00000   30.65000   1.35000    4.40457
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.78010   11.77930   0.00080    0.00679
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.70200    1.69500   0.00700    0.41298
國泰大中華基金                                                     18.91000   18.34000   0.57000    3.10796
國泰小龍基金-美元I                                                  0.46140    0.44760   0.01380    3.08311
國泰小龍基金-新台幣                                                14.46000   14.11000   0.35000    2.48051
國泰中小成長基金-美元I                                              1.30220    1.26000   0.04220    3.34921
國泰中小成長基金-新台幣                                            40.81000   39.72000   1.09000    2.74421
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.04140    4.00850   0.03290    0.82076
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.63970    0.63190   0.00780    1.23437
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.68370    0.67530   0.00840    1.24389
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        18.46000   18.23000   0.23000    1.26166
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.15020   41.98560   0.16460    0.39204
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.28760    2.29640  -0.00880   -0.38321
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32690    0.32680   0.00010    0.03060
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.14490   10.14100   0.00390    0.03846
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.19610    8.19300   0.00310    0.03784
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.29030    2.28670   0.00360    0.15743
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.32960    0.32770   0.00190    0.57980
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.42140   10.36020   0.06120    0.59072
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33990    0.33890   0.00100    0.29507
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.53960   10.50420   0.03540    0.33701
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         3.91260    3.87290   0.03970    1.02507
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.56200    0.55400   0.00800    1.44404
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        17.86000   17.61000   0.25000    1.41965
國泰中港台基金-人民幣                                               2.92830    2.90270   0.02560    0.88194
國泰中港台基金-美元                                                 0.42580    0.42040   0.00540    1.28449
國泰中港台基金-新台幣                                              13.38000   13.20000   0.18000    1.36364
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.88120    9.89180  -0.01060   -0.10716
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.06130   10.03840   0.02290    0.22812
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.26300   10.23710   0.02590    0.25300
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.41000   25.95000   0.46000    1.77264
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.57000   12.78000  -0.21000   -1.64319
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.94000   30.95000   0.99000    3.19871
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35010    0.34930   0.00080    0.22903
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33160    0.33080   0.00080    0.24184
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33240    0.33150   0.00090    0.27149
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.04860   11.01840   0.03020    0.27409
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.47130   10.44270   0.02860    0.27388
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.50010   10.47140   0.02870    0.27408
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45540   12.45520   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41640    0.41360   0.00280    0.67698
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36920    0.36660   0.00260    0.70922
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44420    0.44120   0.00300    0.67996
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.12000   11.04000   0.08000    0.72464
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.71000    9.64000   0.07000    0.72614
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54750    0.54560   0.00190    0.34824
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.51630    2.50470   0.01160    0.46313
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36490    0.36170   0.00320    0.88471
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.51000   11.41000   0.10000    0.87642
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53330    0.53050   0.00280    0.52780
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48470    0.48200   0.00270    0.56017
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.37000   14.29000   0.08000    0.55983
國泰全球資源基金-美元                                               0.16470    0.16280   0.00190    1.16708
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.27000    5.21000   0.06000    1.15163
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.60240    0.59720   0.00520    0.87073
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.99000   18.82000   0.17000    0.90329
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.56000   18.39000   0.17000    0.92442
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.87620    0.87150   0.00470    0.53930
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.57000   21.49000   0.08000    0.37227
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.34000   22.07000   0.27000    1.22338
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.47640    2.47130   0.00510    0.20637
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36000    0.35780   0.00220    0.61487
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31050    0.30870   0.00180    0.58309
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.28800   11.21660   0.07140    0.63656
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.73700    9.67540   0.06160    0.63667
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52280    0.52130   0.00150    0.28774
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39330    0.39140   0.00190    0.48544
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.00000   11.94000   0.06000    0.50251
國泰科技生化基金                                                   31.61000   30.78000   0.83000    2.69656
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.52000   29.12000   0.40000    1.37363
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.52000   12.70000  -0.18000   -1.41732
國泰美國費城半導體基金                                             13.95000   13.39000   0.56000    4.18223
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    44.68230   44.47170   0.21060    0.47356
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.39600   17.47560  -0.07960   -0.45549
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    23.22310   23.02010   0.20300    0.88184
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.14270   43.77710   0.36560    0.83514
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.30110   45.00800   0.29310    0.65122
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.88020   43.79670   0.08350    0.19065
國泰紐幣2021保本基金                                               12.78770   12.78550   0.00220    0.01721
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.15080   13.14830   0.00250    0.01901
國泰紐幣保本基金                                                   12.72930   12.72870   0.00060    0.00471
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.10000   21.59000   0.51000    2.36220
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.10000   21.59000   0.51000    2.36220
國泰富時中國A50基金                                                21.46000   21.18000   0.28000    1.32200
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.64830   46.27850   0.36980    0.79908
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34430    0.34350   0.00080    0.23290
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.80000   10.77000   0.03000    0.27855
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.51060    0.51120  -0.00060   -0.11737
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.37290    0.37240   0.00050    0.13426
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24250    0.24220   0.00030    0.12386
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.23800   11.22130   0.01670    0.14882
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.64560    7.63430   0.01130    0.14802
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.64830   42.64190   0.00640    0.01501
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.51000   20.26000   0.25000    1.23396
國泰新興市場基金-美元                                               0.38540    0.38150   0.00390    1.02228
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.15000   12.02000   0.13000    1.08153
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.40210    2.40420  -0.00210   -0.08735
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49170    1.49300  -0.00130   -0.08707
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35900    0.35790   0.00110    0.30735
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22520    0.22440   0.00080    0.35651
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34710    0.34600   0.00110    0.31792
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.94280   10.90700   0.03580    0.32823
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.66720    6.64540   0.02180    0.32805
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.25710   44.02300   0.23410    0.53177
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.44000   44.07340   0.36660    0.83179
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.92700   42.78810   0.13890    0.32462
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.34000   13.66000  -0.32000   -2.34261
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.91000   34.30000   1.61000    4.69388
國泰價值卓越基金                                                   13.95000   13.65000   0.30000    2.19780
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.73000   23.38000   0.35000    1.49701
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34920    0.34540   0.00380    1.10017
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.47000   10.35000   0.12000    1.15942
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.12530   40.10310   0.02220    0.05536
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.57000   22.26000   0.31000    1.39263
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.89000   19.64000   0.25000    1.27291
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.54000   17.10000   0.44000    2.57310
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41180    0.41090   0.00090    0.21903
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.50880   12.48090   0.02790    0.22354
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.55250   10.55780  -0.00530   -0.05020
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.45740   10.46790  -0.01050   -0.10031
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.72940   10.73740  -0.00800   -0.07451
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.33510   10.34020  -0.00510   -0.04932
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.27610   10.28640  -0.01030   -0.10013
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.47040   10.47830  -0.00790   -0.07539
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.98390    9.98320   0.00070    0.00701
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.78150    9.78300  -0.00150   -0.01533
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.96570    9.96910  -0.00340   -0.03411
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.93990    9.94080  -0.00090   -0.00905
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.98380    9.98310   0.00070    0.00701
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.77680    9.77830  -0.00150   -0.01534
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.96570    9.96910  -0.00340   -0.03411
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.93990    9.94080  -0.00090   -0.00905
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42140   11.42070   0.00070    0.00613
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.14800   10.15080  -0.00280   -0.02758
第一金大中華基金                                                   25.70000   25.29000   0.41000    1.62119
第一金小型精選基金                                                 31.46000   30.81000   0.65000    2.10970
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.61000   12.52000   0.09000    0.71885
第一金中國世紀基金-美元                                             7.84280    7.75850   0.08430    1.08655
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.84310    7.75880   0.08430    1.08651
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.43000    9.32000   0.11000    1.18026
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.43000    9.32000   0.11000    1.18026
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.75510    9.76280  -0.00770   -0.07887
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.44290    8.42590   0.01700    0.20176
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.24940   11.25830  -0.00890   -0.07905
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.90190    9.88200   0.01990    0.20138
第一金中概平衡基金                                                 26.24000   25.70000   0.54000    2.10117
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31750   15.31730   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.59900  178.59600   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.53040   15.38920   0.14120    0.91753
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.53010   15.38880   0.14130    0.91820
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.25000   15.10000   0.15000    0.99338
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.25000   15.11000   0.14000    0.92654
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.59740   10.47070   0.12670    1.21004
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.59560   10.46900   0.12660    1.20928
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.81000   10.68000   0.13000    1.21723
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.81000   10.68000   0.13000    1.21723
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.12170   10.00590   0.11580    1.15732
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.12170   10.00590   0.11580    1.15732
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.54000   10.41000   0.13000    1.24880
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.53000   10.41000   0.12000    1.15274
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.33840   13.19860   0.13980    1.05920
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.35630   13.21640   0.13990    1.05853
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.87000   12.73000   0.14000    1.09976
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.89000   12.75000   0.14000    1.09804
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.86510    9.80630   0.05880    0.59961
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.86200    9.80320   0.05880    0.59980
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.56650    9.50900   0.05750    0.60469
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.59110    9.53350   0.05760    0.60419
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.70670   10.64290   0.06380    0.59946
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.41530   10.35270   0.06260    0.60467
第一金全球大趨勢基金                                               25.36000   25.05000   0.31000    1.23752
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.46520    9.41970   0.04550    0.48303
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.58300    6.55140   0.03160    0.48234
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.15090   10.04640   0.10450    1.04017
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.15120   10.04660   0.10460    1.04115
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.75000    9.65000   0.10000    1.03627
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.75000    9.65000   0.10000    1.03627
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.98700   10.87380   0.11320    1.04103
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.98900   10.87570   0.11330    1.04177
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.55000   10.45000   0.10000    0.95694
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.56000   10.45000   0.11000    1.05263
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.60650    8.54840   0.05810    0.67966
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.51770   10.44670   0.07100    0.67964
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.31800    9.30170   0.01630    0.17524
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.31740    9.30010   0.01730    0.18602
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.73740    7.71230   0.02510    0.32545
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.73180    7.70680   0.02500    0.32439
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.57260    8.54440   0.02820    0.33004
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.57330    8.54510   0.02820    0.33001
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.54960   11.52810   0.02150    0.18650
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.55050   11.52900   0.02150    0.18649
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.20750   10.17440   0.03310    0.32533
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.20840   10.17530   0.03310    0.32530
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.07900   15.02940   0.04960    0.33002
第一金亞洲科技基金                                                 17.35000   17.30000   0.05000    0.28902
第一金亞洲新興市場基金                                             13.31000   13.19000   0.12000    0.90978
第一金店頭市場基金                                                  7.74000    7.57000   0.17000    2.24571
第一金創新趨勢基金                                                 21.17000   20.73000   0.44000    2.12253
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.14040   41.82520   0.31520    0.75361
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.17290   41.83990   0.33300    0.79589
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      43.07770   42.88020   0.19750    0.46059
第一金電子基金                                                     32.16000   31.39000   0.77000    2.45301
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.62000   18.24000   0.38000    2.08333
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.31000   18.72000  -0.41000   -2.19017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.00000   19.68000   0.32000    1.62602
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.16000    7.12000   0.04000    0.56180
統一大中華中小基金(美元)                                            6.50000    6.46000   0.04000    0.61920
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.98000    9.90000   0.08000    0.80808
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.21000    9.13000   0.08000    0.87623
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.69000    9.61000   0.08000    0.83247
統一大滿貫基金-A類型                                               32.54000   31.70000   0.84000    2.64984
統一大滿貫基金-I類型                                               32.54000   31.70000   0.84000    2.64984
統一大龍印基金                                                     14.22000   14.14000   0.08000    0.56577
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.71000    8.64000   0.07000    0.81019
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.91000    7.85000   0.06000    0.76433
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.19000    9.11000   0.08000    0.87816
統一中小基金                                                       22.59000   22.05000   0.54000    2.44898
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.93900    9.93300   0.00600    0.06040
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.17040    9.16880   0.00160    0.01745
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               9.01980    9.01620   0.00360    0.03993
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.39080   12.38330   0.00750    0.06057
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.38320   11.38130   0.00190    0.01669
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.15930   11.15490   0.00440    0.03944
統一台灣動力基金                                                   17.06000   16.57000   0.49000    2.95715
統一全天候基金-A類型                                              102.60000  100.54000   2.06000    2.04894
統一全天候基金-I類型                                              103.11000  101.04000   2.07000    2.04869
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.18020    8.12730   0.05290    0.65089
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.83080    7.78350   0.04730    0.60770
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.98340    7.93330   0.05010    0.63152
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.78560    8.72880   0.05680    0.65072
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.41810    8.36730   0.05080    0.60713
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.57490    8.52100   0.05390    0.63255
統一全球債券組合基金                                               12.36530   12.33010   0.03520    0.28548
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.46000   15.30000   0.16000    1.04575
統一全球新科技基金(美元)                                           14.44000   14.29000   0.15000    1.04969
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.15000   14.00000   0.15000    1.07143
統一亞太基金                                                       24.27000   24.14000   0.13000    0.53853
統一亞洲大金磚基金                                                 12.28000   12.17000   0.11000    0.90386
統一奔騰基金                                                       55.18000   53.98000   1.20000    2.22305
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72760   16.72740   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.26000   10.15000   0.11000    1.08374
統一強漢基金(美元)                                                  9.17000    9.08000   0.09000    0.99119
統一強漢基金(新台幣)                                               24.66000   24.40000   0.26000    1.06557
統一統信基金                                                       28.58000   27.75000   0.83000    2.99099
統一黑馬基金                                                       56.21000   55.05000   1.16000    2.10718
統一新亞洲科技能源基金                                             15.83000   15.77000   0.06000    0.38047
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.12890    8.10480   0.02410    0.29735
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.76960   10.73770   0.03190    0.29708
統一經建基金                                                       43.38000   42.58000   0.80000    1.87882
統一龍馬基金                                                       62.78000   61.08000   1.70000    2.78324
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     18.25000   17.67000   0.58000    3.28240
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.09000   42.66000   1.43000    3.35209
野村中國機會基金                                                   13.47000   13.33000   0.14000    1.05026
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.27020   10.25810   0.01210    0.11796
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.25220   10.23980   0.01240    0.12110
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.44500   10.42900   0.01600    0.15342
野村巴西基金                                                        6.87000    6.70000   0.17000    2.53731
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
野村台灣高股息基金                                                 24.36000   24.01000   0.35000    1.45773
野村台灣運籌基金                                                   34.78000   33.82000   0.96000    2.83856
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.86740    9.86300   0.00440    0.04461
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.78330    9.77910   0.00420    0.04295
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.85230    9.84880   0.00350    0.03554
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.39790   10.39330   0.00460    0.04426
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.20850   10.20420   0.00430    0.04214
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.03240   10.02890   0.00350    0.03490
野村平衡基金                                                       18.92000   18.52000   0.40000    2.15983
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.92000   14.92000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.19000   12.18000   0.01000    0.08210
野村全球生技醫療基金                                               17.22000   17.04000   0.18000    1.05634
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.09270   10.07190   0.02080    0.20652
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.09420   10.07310   0.02110    0.20947
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09470   10.07270   0.02200    0.21841
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.33610   10.31480   0.02130    0.20650
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.30530   10.28390   0.02140    0.20809
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.30900   10.28620   0.02280    0.22166
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.09470   10.07270   0.02200    0.21841
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.64730   10.62530   0.02200    0.20705
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.57710   10.55510   0.02200    0.20843
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.58330   10.56000   0.02330    0.22064
野村全球品牌基金                                                   29.63000   29.12000   0.51000    1.75137
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.66000   10.52000   0.14000    1.33080
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.00000   12.83000   0.17000    1.32502
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.73000   10.59000   0.14000    1.32200
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.70000   19.45000   0.25000    1.28535
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.07000   11.91000   0.16000    1.34341
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.84610   10.83670   0.00940    0.08674
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.88050   10.87110   0.00940    0.08647
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.71380   10.70430   0.00950    0.08875
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.63810    8.61100   0.02710    0.31471
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.45200    8.42470   0.02730    0.32405
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.09750    8.07080   0.02670    0.33082
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.94420   10.90990   0.03430    0.31439
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.43120   10.39760   0.03360    0.32315
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.08410   10.05090   0.03320    0.33032
野村成長基金                                                       29.37000   28.58000   0.79000    2.76417
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.27730    8.23780   0.03950    0.47950
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.29040    8.25030   0.04010    0.48604
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.59820    8.55520   0.04300    0.50262
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.44030    9.39520   0.04510    0.48003
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.31270    9.26760   0.04510    0.48664
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.64540    9.59710   0.04830    0.50328
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.85000    8.77000   0.08000    0.91220
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.81000   12.69000   0.12000    0.94563
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.06850   10.06200   0.00650    0.06460
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.07070   10.06310   0.00760    0.07552
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.07210   10.06330   0.00880    0.08745
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.51170    9.50520   0.00650    0.06838
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.59740    9.59010   0.00730    0.07612
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.80500    9.79650   0.00850    0.08677
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.07210   10.06330   0.00880    0.08745
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.57500   10.56840   0.00660    0.06245
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.53230   10.52440   0.00790    0.07506
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.76150   10.75220   0.00930    0.08649
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.05590   10.05440   0.00150    0.01492
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.05170   10.04850   0.00320    0.03185
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.06230   10.05430   0.00800    0.07957
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.56510    8.55940   0.00570    0.06659
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.12130    9.11980   0.00150    0.01645
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.98950    8.98770   0.00180    0.02003
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.06230   10.05430   0.00800    0.07957
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.78630   13.77710   0.00920    0.06678
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.83440   12.83230   0.00210    0.01636
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.39440   10.39240   0.00200    0.01924
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.47480   10.46420   0.01060    0.10130
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45160   10.44080   0.01080    0.10344
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.50270   10.49230   0.01040    0.09912
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.66570   10.65490   0.01080    0.10136
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.62430   10.61330   0.01100    0.10364
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.64570   10.63510   0.01060    0.09967
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.56650   10.55400   0.01250    0.11844
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.51640   10.50360   0.01280    0.12186
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.78900   10.77300   0.01600    0.14852
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.24210   10.21160   0.03050    0.29868
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.88880    9.86020   0.02860    0.29005
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.52180    9.49420   0.02760    0.29070
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.07520    9.04840   0.02680    0.29618
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.47570   11.44180   0.03390    0.29628
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.27670   10.23630   0.04040    0.39467
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.33330   11.29010   0.04320    0.38264
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.76660   10.72510   0.04150    0.38694
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.60960   10.56790   0.04170    0.39459
野村泰國基金                                                       43.83000   43.32000   0.51000    1.17729
野村高科技基金                                                      9.59000    9.28000   0.31000    3.34052
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.52840   10.44870   0.07970    0.76277
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.08690   10.01270   0.07420    0.74106
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.68270   10.62820   0.05450    0.51279
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.49760    9.42750   0.07010    0.74357
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.57900    9.50670   0.07230    0.76052
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.90920    9.80090   0.10830    1.10500
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.00770   11.91930   0.08840    0.74165
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.99000   13.93680   0.05320    0.38172
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.92900   10.84830   0.08070    0.74390
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.03050   10.94730   0.08320    0.76000
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.58960   11.46290   0.12670    1.10530
野村貨幣市場基金                                                   16.33300   16.33270   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.33000   15.21000   0.12000    0.78895
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.32340   10.30900   0.01440    0.13968
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.14780   10.13780   0.01000    0.09864
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.41490   10.40190   0.01300    0.12498
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.30480   10.29590   0.00890    0.08644
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25050   10.24140   0.00910    0.08886
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.27950   10.27060   0.00890    0.08666
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.61280   10.60370   0.00910    0.08582
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.52620   10.51710   0.00910    0.08653
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.60710   10.59790   0.00920    0.08681
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.96030    9.86540   0.09490    0.96195
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.96560    9.87020   0.09540    0.96655
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.93890    9.84330   0.09560    0.97122
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.47430   10.37450   0.09980    0.96197
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.43060   10.33080   0.09980    0.96604
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.40690   10.30670   0.10020    0.97218
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.56720   10.53850   0.02870    0.27233
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.98510    7.96360   0.02150    0.26998
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.28960   12.25650   0.03310    0.27006
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.05000    8.95000   0.10000    1.11732
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.22260   10.20930   0.01330    0.13027
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.40060   10.39850   0.00210    0.02020
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.19490   10.18140   0.01350    0.13259
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.42030   10.40390   0.01640    0.15763
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.26310   10.24700   0.01610    0.15712
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.22310   10.20970   0.01340    0.13125
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.40120   10.39870   0.00250    0.02404
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.19590   10.18240   0.01350    0.13258
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.42370   10.40700   0.01670    0.16047
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.26310   10.24700   0.01610    0.15712
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.25360   10.24330   0.01030    0.10055
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.43510   10.43750  -0.00240   -0.02299
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.22560   10.21520   0.01040    0.10181
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.45130   10.43800   0.01330    0.12742
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.29700   10.28360   0.01340    0.13030
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.25360   10.24330   0.01030    0.10055
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.43520   10.43770  -0.00250   -0.02395
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.22720   10.21650   0.01070    0.10473
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.45610   10.44280   0.01330    0.12736
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.29760   10.28420   0.01340    0.13030
野村精選貨幣市場基金                                               12.11110   12.11100   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.77000   11.61000   0.16000    1.37812
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.03000   10.87000   0.16000    1.47194
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.46000   10.33000   0.13000    1.25847
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.87000    7.76000   0.11000    1.41753
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.23000   11.08000   0.15000    1.35379
野村積極成長基金                                                   12.43000   12.10000   0.33000    2.72727
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.55000    9.21000   0.34000    3.69164
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    34.67000   33.44000   1.23000    3.67823
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.63930   10.61570   0.02360    0.22231
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.51380    8.49580   0.01800    0.21187
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.84990    7.83300   0.01690    0.21575
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.73360    7.71660   0.01700    0.22030
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.15920   12.13340   0.02580    0.21264
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.88320   10.85980   0.02340    0.21547
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.76170   10.73810   0.02360    0.21978
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.66000   11.55000   0.11000    0.95238
野村環球基金-人民幣計價                                            17.41000   17.25000   0.16000    0.92754
野村環球基金-美元計價                                              13.51000   13.39000   0.12000    0.89619
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.34000   19.16000   0.18000    0.93946
野村鴻利基金                                                       22.74000   22.23000   0.51000    2.29420
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89900   16.89880   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       18.80000   18.29000   0.51000    2.78841
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.42000   10.26000   0.16000    1.55945
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.11000   14.05000   0.06000    0.42705
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.32000   15.25000   0.07000    0.45902
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.68380   10.65100   0.03280    0.30795
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.99430   13.95140   0.04290    0.30750
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.66590   10.65720   0.00870    0.08163
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.56310   10.51390   0.04920    0.46795
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.45470   10.45910  -0.00440   -0.04207
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.32560   10.29040   0.03520    0.34207
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                            9.95310    9.98090  -0.02780   -0.27853
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.01090    9.99930   0.01160    0.11601
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.03700   10.02280   0.01420    0.14168
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.17420   10.15160   0.02260    0.22263
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.28300   10.26020   0.02280    0.22222
凱基台商天下基金                                                   12.66000   12.62000   0.04000    0.31696
凱基台灣精五門基金                                                 20.56000   20.07000   0.49000    2.44145
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.19810   43.86360   0.33450    0.76259
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.73040   45.35210   0.37830    0.83414
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.72910   42.78720  -0.05810   -0.13579
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.45000   10.39000   0.06000    0.57748
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.48950   10.43030   0.05920    0.56758
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.36810   44.00880   0.35930    0.81643
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.13340   44.78320   0.35020    0.78199
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             45.19370   44.96350   0.23020    0.51197
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.05000   12.06000  -0.01000   -0.08292
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.84110   10.80600   0.03510    0.32482
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.93000   10.89000   0.04000    0.36731
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59090   11.59070   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       27.47000   26.77000   0.70000    2.61487
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.87000   22.60000   0.27000    1.19469
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.65820   21.40800   0.25020    1.16872
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.95000   16.82000   0.13000    0.77289
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.82710   15.70700   0.12010    0.76463
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.64000    7.52000   0.12000    1.59574
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.47730   40.20220   0.27510    0.68429
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.72410   40.44960   0.27450    0.67862
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.56680   40.29100   0.27580    0.68452
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.51000   11.44000   0.07000    0.61189
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.16700   11.04960   0.11740    1.06248
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.94000   10.82000   0.12000    1.10906
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.18420   12.06870   0.11550    0.95702
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.78000   12.65000   0.13000    1.02767
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.07000   12.93000   0.14000    1.08275
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.51260   12.38550   0.12710    1.02620
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.06880    9.99060   0.07820    0.78274
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.79840    9.68310   0.11530    1.19073
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.04370    9.92310   0.12060    1.21535
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.06870    9.99050   0.07820    0.78274
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.79840    9.68310   0.11530    1.19073
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.04370    9.92310   0.12060    1.21535
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.65000   12.84000  -0.19000   -1.47975
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.04000   34.04000   1.00000    2.93772
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.65000   32.17000   0.48000    1.49207
富邦上証180基金                                                    31.29000   30.89000   0.40000    1.29492
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18470    0.18360   0.00110    0.59913
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.83000    5.79000   0.04000    0.69085
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.32000    6.48000  -0.16000   -2.46914
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   44.81000   43.07000   1.74000    4.03993
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.79030   11.76070   0.02960    0.25169
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.89030   10.85070   0.03960    0.36495
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.66400   10.59480   0.06920    0.65315
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.01870    9.99360   0.02510    0.25116
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.17620    9.14280   0.03340    0.36531
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.99470    8.93630   0.05840    0.65351
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.77230   20.79840  -0.02610   -0.12549
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.62140   11.62050   0.00090    0.00774
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.81990   10.77300   0.04690    0.43535
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.71410   13.73130  -0.01720   -0.12526
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00540    2.00600  -0.00060   -0.02991
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.43180    9.44370  -0.01190   -0.12601
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42870    1.42910  -0.00040   -0.02799
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.29570   12.29180   0.00390    0.03173
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.79130    1.78950   0.00180    0.10059
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.31430   10.31100   0.00330    0.03200
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52340    1.52190   0.00150    0.09856
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.79130   10.76810   0.02320    0.21545
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.74040   10.71700   0.02340    0.21834
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.43000   15.68000  -0.25000   -1.59439
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.40000   17.83000   0.57000    3.19686
富邦日本東証基金                                                   20.04000   19.72000   0.32000    1.62272
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.44000   45.84000   0.60000    1.30890
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.87000   46.07000   0.80000    1.73649
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.27000   50.10000   1.17000    2.33533
富邦台灣心基金                                                     21.03000   20.47000   0.56000    2.73571
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.92000   44.90000   1.02000    2.27171
富邦台灣科技指數基金                                               52.28000   50.70000   1.58000    3.11637
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   46.81730   46.37850   0.43880    0.94613
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.51220   42.39830   0.11390    0.26864
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31350    0.31240   0.00110    0.35211
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.60630    2.60520   0.00110    0.04222
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35410    0.35340   0.00070    0.19808
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.06190   11.01920   0.04270    0.38751
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.22970    2.22880   0.00090    0.04038
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33430    0.33360   0.00070    0.20983
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.39960    9.36330   0.03630    0.38768
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.85000   24.81000   0.04000    0.16123
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.89000   13.90000  -0.01000   -0.07194
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.13000   31.05000   0.08000    0.25765
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70200   15.70180   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.68000   17.48000   0.20000    1.14416
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.68570   41.62870   0.05700    0.13692
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.19070   42.87710   0.31360    0.73139
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.27120   41.33100  -0.05980   -0.14469
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.04850   44.71190   0.33660    0.75282
富邦長紅基金                                                       58.72000   57.17000   1.55000    2.71121
富邦科技基金                                                       23.03000   22.45000   0.58000    2.58352
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           42.13310   42.10900   0.02410    0.05723
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        45.03010   44.80580   0.22430    0.50060
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.48250   40.38240   0.10010    0.24788
富邦恒生國企ETF基金                                                20.84000   20.46000   0.38000    1.85728
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.66000   14.02000  -0.36000   -2.56776
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.34000   26.27000   1.07000    4.07309
富邦高成長基金                                                     22.68000   22.08000   0.60000    2.71739
富邦基金A類型                                                      13.02000   12.69000   0.33000    2.60047
富邦基金I類型                                                      13.02000   12.69000   0.33000    2.60047
富邦深証100基金                                                     9.99000    9.88000   0.11000    1.11336
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.15000   20.79000   0.36000    1.73160
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42790    0.42650   0.00140    0.32825
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.44760   12.41090   0.03670    0.29571
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.29480    9.26740   0.02740    0.29566
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30380    0.30290   0.00090    0.29713
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.50780    8.48270   0.02510    0.29590
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.11940   10.06640   0.05300    0.52650
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.92460   10.86460   0.06000    0.55225
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.44700    9.39750   0.04950    0.52674
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.19380   10.13780   0.05600    0.55239
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.69000   18.46000   0.23000    1.24594
富邦精準基金                                                       43.14000   42.08000   1.06000    2.51901
富邦精銳中小基金                                                   10.86000   10.60000   0.26000    2.45283
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.24000   16.80000   0.44000    2.61905
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.29000   20.87000   0.42000    2.01246
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.23000    7.40000  -0.17000   -2.29730
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.57000   14.88000   0.69000    4.63710
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.22000   20.15000   0.07000    0.34739
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.51330   10.52480  -0.01150   -0.10927
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.21990   10.16930   0.05060    0.49758
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.62990   10.57420   0.05570    0.52675
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.00320   10.01420  -0.01100   -0.10984
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.67890    9.63100   0.04790    0.49735
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.05230    9.99960   0.05270    0.52702
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富達台灣成長基金                                                   30.82000   30.29000   0.53000    1.74975
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.98600    9.93040   0.05560    0.55990
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.97480    9.91600   0.05880    0.59298
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.81170    9.75350   0.05820    0.59671
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.26770   10.21130   0.05640    0.55233
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.26930   10.20890   0.06040    0.59164
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.10580   10.04580   0.06000    0.59726
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.53460    8.53550  -0.00090   -0.01054
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.23600    9.23580   0.00020    0.00217
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.80380    8.80320   0.00060    0.00682
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.25400   10.25460  -0.00060   -0.00585
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.33870   10.33860   0.00010    0.00097
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.87940    9.87870   0.00070    0.00709
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.02580   10.02480   0.00100    0.00998
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.62800    8.62200   0.00600    0.06959
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.91310    9.90500   0.00810    0.08178
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.20040    9.19240   0.00800    0.08703
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.39260   11.38520   0.00740    0.06500
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.22600   11.21680   0.00920    0.08202
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.53710   10.52800   0.00910    0.08644
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.39730    9.38900   0.00830    0.08840
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.54000   15.37000   0.17000    1.10605
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.86840    8.85530   0.01310    0.14793
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.77460    9.75940   0.01520    0.15575
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.28040    9.26550   0.01490    0.16081
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.66640   10.65060   0.01580    0.14835
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.71810   10.70140   0.01670    0.15605
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.23640   10.21990   0.01650    0.16145
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.42450    9.40910   0.01540    0.16367
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.68000    8.61000   0.07000    0.81301
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.26000    9.16000   0.10000    1.09170
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.32000    8.23000   0.09000    1.09356
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.24000    7.19000   0.05000    0.69541
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.38000    9.31000   0.07000    0.75188
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.26000    8.17000   0.09000    1.10159
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.25000    8.16000   0.09000    1.10294
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.33000    9.23000   0.10000    1.08342
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.17630   10.18460  -0.00830   -0.08150
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.53240    9.53620  -0.00380   -0.03985
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.11580    9.11900  -0.00320   -0.03509
富蘭克林華美中華基金                                               10.93000   10.81000   0.12000    1.11008
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.33000   20.92000   0.41000    1.95985
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.58000   21.37000   0.21000    0.98269
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.99000    9.87000   0.12000    1.21581
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.92000    9.79000   0.13000    1.32789
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.09630    8.06580   0.03050    0.37814
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.12330    9.09030   0.03300    0.36302
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.09340   10.05690   0.03650    0.36293
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.70500    9.66840   0.03660    0.37855
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.53080   11.50140   0.02940    0.25562
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.68130    8.65920   0.02210    0.25522
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.85660    8.83400   0.02260    0.25583
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.94970    9.92450   0.02520    0.25392
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.14660   14.21840  -0.07180   -0.50498
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.25480   10.30690  -0.05210   -0.50549
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.28360   10.33580  -0.05220   -0.50504
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.54720   10.51940   0.02780    0.26427
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.63480    7.61470   0.02010    0.26396
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.98280    8.95900   0.02380    0.26565
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.97640    9.95000   0.02640    0.26533
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.26970   11.23800   0.03170    0.28208
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.61960    7.59810   0.02150    0.28297
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.98210    8.95680   0.02530    0.28247
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.14220   10.11370   0.02850    0.28180
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.84350   10.82520   0.01830    0.16905
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.67830    7.66540   0.01290    0.16829
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.22860    8.20610   0.02250    0.27419
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.23740    9.21330   0.02410    0.26158
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.28530   10.25850   0.02680    0.26125
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.06110   13.02530   0.03580    0.27485
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.04000    7.97000   0.07000    0.87829
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.44000    8.37000   0.07000    0.83632
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.78000    8.77000   0.01000    0.11403
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.18000    8.30000  -0.12000   -1.44578
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.88000   12.06000  -0.18000   -1.49254
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.76000    8.71000   0.05000    0.57405
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.39000   10.34000   0.05000    0.48356
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.42000    8.37000   0.05000    0.59737
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.36000    9.31000   0.05000    0.53706
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.15000    9.10000   0.05000    0.54945
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.16000   10.11000   0.05000    0.49456
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.35930   13.25830   0.10100    0.76179
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.03000   11.01000   0.02000    0.18165
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.89000    9.82000   0.07000    0.71283
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.35000   10.27000   0.08000    0.77897
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.68000    9.60000   0.08000    0.83333
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.13000   10.04000   0.09000    0.89641
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.51000    9.40000   0.11000    1.17021
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.95000    9.83000   0.12000    1.22075
富蘭克林華美第一富基金                                             37.21000   36.65000   0.56000    1.52797
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34780   10.34770   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.71000    8.64000   0.07000    0.81019
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.38000    9.31000   0.07000    0.75188
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.12000    9.04000   0.08000    0.88496
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.81000    9.73000   0.08000    0.82220
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.60000   14.38000   0.22000    1.52990
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.52000   13.27000   0.25000    1.88395
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.04000   15.74000   0.30000    1.90597
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.94550    9.91240   0.03310    0.33393
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.94550    9.91240   0.03310    0.33393
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.87090    9.85930   0.01160    0.11766
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.87090    9.85930   0.01160    0.11766
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.89250    9.84830   0.04420    0.44881
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.89250    9.84830   0.04420    0.44881
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.89250    9.84830   0.04420    0.44881
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.11250   10.06480   0.04770    0.47393
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.11250   10.06480   0.04770    0.47393
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.11250   10.06480   0.04770    0.47393
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.76390    6.66210   0.10180    1.52805
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.70230   10.62500   0.07730    0.72753
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.50270    9.48340   0.01930    0.20351
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.44630   11.42300   0.02330    0.20397
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.80620    6.78820   0.01800    0.26517
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.91610    8.89370   0.02240    0.25186
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.49330   10.46690   0.02640    0.25222
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.96370   10.93470   0.02900    0.26521
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    67.28000   66.82000   0.46000    0.68842
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.52000   68.04000   0.48000    0.70547
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.76650   62.59900   0.16750    0.26758
復華1至5年期高收益債券基金                                         21.15000   21.11000   0.04000    0.18948
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.11200   65.57290   0.53910    0.82214
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.63830   65.21900   0.41930    0.64291
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.85610   11.85540   0.00070    0.00590
復華人生目標基金                                                   38.22780   37.44990   0.77790    2.07718
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
復華大中華中小策略基金                                              8.51000    8.43000   0.08000    0.94899
復華中小精選基金                                                   64.74000   62.90000   1.84000    2.92528
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.72330   52.72650  -0.00320   -0.00607
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.69500   62.63890   0.05610    0.08956
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.56000    9.50000   0.06000    0.63158
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.67000    8.58000   0.09000    1.04895
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.52000   11.48000   0.04000    0.34843
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.03000    9.96000   0.07000    0.70281
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
復華台灣智能基金                                                   11.47000   11.26000   0.21000    1.86501
復華全方位基金                                                     28.40000   27.71000   0.69000    2.49008
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.60000   12.46000   0.14000    1.12360
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.21000   19.97000   0.24000    1.20180
復華全球平衡基金-美元                                               9.04000    8.98000   0.06000    0.66815
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.66000   19.53000   0.13000    0.66564
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.92000   13.75000   0.17000    1.23636
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.66000   13.50000   0.16000    1.18519
復華全球原物料基金                                                  8.35000    8.24000   0.11000    1.33495
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.93000   12.83000   0.10000    0.77942
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.13200   12.11480   0.01720    0.14198
復華全球債券基金                                                   14.82880   14.75210   0.07670    0.51993
復華全球債券組合基金                                               15.25000   15.20000   0.05000    0.32895
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.21000   15.16000   0.05000    0.32982
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.58000    9.53000   0.05000    0.52466
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.86000   10.81000   0.05000    0.46253
復華有利貨幣市場基金                                               13.48910   13.48890   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.39000   11.36000   0.03000    0.26408
復華亞太成長基金                                                   11.90000   11.75000   0.15000    1.27660
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.76000    8.64000   0.12000    1.38889
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.48000    9.34000   0.14000    1.49893
復華東協世紀基金                                                   12.25000   12.14000   0.11000    0.90610
復華南非幣長期收益基金A                                            13.92000   13.82000   0.10000    0.72359
復華南非幣長期收益基金B                                             7.99000    7.94000   0.05000    0.62972
復華南非幣短期收益基金A                                            14.51000   14.48000   0.03000    0.20718
復華南非幣短期收益基金B                                             9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      68.69230   68.35390   0.33840    0.49507
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.06000   21.78000   0.28000    1.28558
復華美國新星基金-美元                                              12.53000   12.36000   0.17000    1.37540
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.96000   12.78000   0.18000    1.40845
復華恒生基金                                                       21.81000   21.38000   0.43000    2.01123
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.22000    8.44000  -0.22000   -2.60664
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.57000   30.09000   1.48000    4.91858
復華神盾基金                                                       25.50820   24.93700   0.57120    2.29057
復華高成長基金                                                     67.82000   66.00000   1.82000    2.75758
復華高益策略組合基金                                               13.56000   13.53000   0.03000    0.22173
復華貨幣市場基金                                                   14.45230   14.45210   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.53000   18.48000   0.05000    0.27056
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.94000   49.49000   0.45000    0.90927
復華復華基金                                                       21.18000   20.60000   0.58000    2.81553
復華華人世紀基金                                                   16.03000   15.85000   0.18000    1.13565
復華傳家二號基金                                                   29.91090   29.20960   0.70130    2.40092
復華傳家基金                                                       22.05630   21.69890   0.35740    1.64709
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.84000   15.79000   0.05000    0.31666
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.66000   11.62000   0.04000    0.34423
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.46000   14.41000   0.05000    0.34698
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
復華新興人民幣債券基金A                                            12.20000   12.19000   0.01000    0.08203
復華新興人民幣債券基金B                                             8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.79000   21.63000   0.16000    0.73971
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.11000   67.70000   0.41000    0.60561
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.46000    5.43000   0.03000    0.55249
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.20000   12.15000   0.05000    0.41152
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.01000   11.97000   0.04000    0.33417
復華新興市場短期收益基金                                           11.33000   11.31000   0.02000    0.17683
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.20000    9.15000   0.05000    0.54645
復華滬深300 A股基金                                                23.19000   22.90000   0.29000    1.26638
復華數位經濟基金                                                   45.15000   44.16000   0.99000    2.24185
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.93750    9.91750   0.02000    0.20166
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.73960    9.71860   0.02100    0.21608
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.47440   10.45350   0.02090    0.19993
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.13050   10.10870   0.02180    0.21566
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.11180   10.08750   0.02430    0.24089
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.88100   10.85220   0.02880    0.26538
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.90960    9.88860   0.02100    0.21237
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.68340   10.65800   0.02540    0.23832
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.26140   10.23960   0.02180    0.21290
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.05140   11.02510   0.02630    0.23855
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.57250   10.60320  -0.03070   -0.28954
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.58180   10.56280   0.01900    0.17988
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.83120   10.80890   0.02230    0.20631
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.47210   10.50320  -0.03110   -0.29610
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.57270   11.62770  -0.05500   -0.47301
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.48030   10.46260   0.01770    0.16917
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.65100   10.68260  -0.03160   -0.29581
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.89860   11.95440  -0.05580   -0.46677
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.62080   10.60280   0.01800    0.16977
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.91010   10.88880   0.02130    0.19561
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.99510   10.01710  -0.02200   -0.21962
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.05350   10.02960   0.02390    0.23829
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.09920   10.07260   0.02660    0.26408
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.32600   10.34480  -0.01880   -0.18173
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.47800   10.52280  -0.04480   -0.42574
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.39020   10.35990   0.03030    0.29247
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.32450   10.34330  -0.01880   -0.18176
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.47730   10.52220  -0.04490   -0.42672
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.38690   10.35670   0.03020    0.29160
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.16780   10.18420  -0.01640   -0.16103
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.21180   10.18020   0.03160    0.31041
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.16580   10.18270  -0.01690   -0.16597
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.21270   10.18110   0.03160    0.31038
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.68160   10.69030  -0.00870   -0.08138
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.75040   10.70820   0.04220    0.39409
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.99070   10.94470   0.04600    0.42029
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.02160   10.03250  -0.01090   -0.10865
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.07670   10.04150   0.03520    0.35055
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.12270   10.08470   0.03800    0.37681
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19460    9.20340  -0.00880   -0.09562
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.23620    8.21020   0.02600    0.31668
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.39160    8.36290   0.02870    0.34318
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.93660   11.94800  -0.01140   -0.09541
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.72710   10.69320   0.03390    0.31702
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             11.05580   11.01800   0.03780    0.34307
景順主流基金                                                       16.92000   16.48000   0.44000    2.66990
景順台灣科技基金                                                   29.22000   28.43000   0.79000    2.77875
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.65000    9.59000   0.06000    0.62565
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.09000    9.03000   0.06000    0.66445
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.55000   11.48000   0.07000    0.60976
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.91000   10.85000   0.06000    0.55300
景順全球科技基金                                                   23.69000   23.32000   0.37000    1.58662
景順全球康健基金                                                   19.89000   19.69000   0.20000    1.01574
景順貨幣市場基金                                                   15.98760   15.98740   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       31.27000   30.61000   0.66000    2.15616
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.54000   14.33000   0.21000    1.46546
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.89000   13.69000   0.20000    1.46092
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.92000   10.86000   0.06000    0.55249
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.38000   11.31000   0.07000    0.61892
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.43000   11.37000   0.06000    0.52770
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.90000   11.83000   0.07000    0.59172
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.60360    8.59460   0.00900    0.10472
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.99530    8.00390  -0.00860   -0.10745
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.40580   11.39380   0.01200    0.10532
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.57350   10.58480  -0.01130   -0.10676
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.01000    7.96000   0.05000    0.62814
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.60000    7.58000   0.02000    0.26385
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.41000   11.38000   0.03000    0.26362
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.60790    9.60200   0.00590    0.06145
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   10.02140   10.01270   0.00870    0.08689
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.13190   10.12570   0.00620    0.06123
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.57200   10.56290   0.00910    0.08615
華南永昌永昌基金                                                   18.95000   18.77000   0.18000    0.95898
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.92160   14.89240   0.02920    0.19607
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.18000   10.09000   0.09000    0.89197
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.11000   10.03000   0.08000    0.79761
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.66000   10.57000   0.09000    0.85147
華南永昌全球精品基金                                               17.12000   16.87000   0.25000    1.48192
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.13000   13.07000   0.06000    0.45907
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.32000   13.25000   0.07000    0.52830
華南永昌物聯網精選基金                                             11.43000   11.24000   0.19000    1.69039
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27330   16.27310   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.25440   24.07370   0.18070    0.75061
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98460   11.98450   0.00010    0.00083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.70800   10.70930  -0.00130   -0.01214
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.84720   10.80140   0.04580    0.42402
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.03070   10.03180  -0.00110   -0.01097
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.08510   10.04280   0.04230    0.42120
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.55380   10.55440  -0.00060   -0.00568
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.61080   10.56510   0.04570    0.43256
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                         10.00260   10.00320  -0.00060   -0.00600
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                         10.00300    9.96050   0.04250    0.42669
華頓中小型基金                                                     19.66000   19.00000   0.66000    3.47368
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.50410   11.41220   0.09190    0.80528
華頓台灣基金                                                       21.94000   21.38000   0.56000    2.61927
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56490   11.56470   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               18.22000   18.06000   0.16000    0.88594
華頓全球高收益債券基金A                                            14.03850   13.98770   0.05080    0.36318
華頓全球高收益債券基金B                                             8.23070    8.20090   0.02980    0.36337
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.17000    5.11000   0.06000    1.17417
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.60800    2.60310   0.00490    0.18824
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.91190   11.83790   0.07400    0.62511
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.37780    0.37560   0.00220    0.58573
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.76380   11.74880   0.01500    0.12767
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.76380   11.74880   0.01500    0.12767
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.41370   10.41210   0.00160    0.01537
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.68200   10.62190   0.06010    0.56581
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.68200   10.62190   0.06010    0.56581
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.41720    9.36410   0.05310    0.56706
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.66350   10.60610   0.05740    0.54120
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.66350   10.60610   0.05740    0.54120
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.38100    9.33120   0.04980    0.53369
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.03000    9.94000   0.09000    0.90543
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.82000    8.70000   0.12000    1.37931
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.25000    9.13000   0.12000    1.31435
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.64800    2.65220  -0.00420   -0.15836
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.06540    2.07410  -0.00870   -0.41946
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.22000   12.18890   0.03110    0.25515
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.51460    9.49040   0.02420    0.25499
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38300    0.38200   0.00100    0.26178
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29850    0.29770   0.00080    0.26873
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.34000    3.32000   0.02000    0.60241
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.25000   15.09000   0.16000    1.06030
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.48000    0.48000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.21000   23.72000   0.49000    2.06577
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.90000   12.74000   0.16000    1.25589
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.42000    8.30000   0.12000    1.44578
匯豐安富基金                                                       25.56000   25.24000   0.32000    1.26783
匯豐成功基金                                                       45.07000   44.56000   0.51000    1.14452
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.05000   10.98000   0.07000    0.63752
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.40000    2.40000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.97000   10.91000   0.06000    0.54995
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.97000   10.91000   0.06000    0.54995
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.50000   11.44000   0.06000    0.52448
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.80000   10.74000   0.06000    0.55866
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.50000   11.44000   0.06000    0.52448
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.51000   10.44000   0.07000    0.67050
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.67100    2.68090  -0.00990   -0.36928
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.34820    2.35720  -0.00900   -0.38181
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.90160   11.89550   0.00610    0.05128
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.99520    7.98890   0.00630    0.07886
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38770    0.38760   0.00010    0.02580
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33390    0.33370   0.00020    0.05993
匯豐金磚動力基金                                                   15.06000   14.88000   0.18000    1.20968
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00880   15.00870   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.35000    5.26000   0.09000    1.71103
匯豐新鑽動力基金                                                   10.65000   10.54000   0.11000    1.04364
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.59880    5.54850   0.05030    0.90655
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.42620    9.37600   0.05020    0.53541
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.25000   51.17000   1.08000    2.11061
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.25000   51.17000   1.08000    2.11061
匯豐龍騰電子基金                                                   35.83000   34.92000   0.91000    2.60596
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.71300   12.66810   0.04490    0.35443
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.90000   17.66000   0.24000    1.35900
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.88000    8.84000   0.04000    0.45249
新光中國成長基金(美元)                                              8.84000    8.82000   0.02000    0.22676
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.23070   11.20120   0.02950    0.26336
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.19910   10.18180   0.01730    0.16991
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.75370   10.73720   0.01650    0.15367
新光台灣富貴基金                                                   23.12000   22.66000   0.46000    2.03001
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.72000   21.51000   0.21000    0.97629
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.65530   40.68330  -0.02800   -0.06882
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    43.81100   43.49370   0.31730    0.72953
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.90000    9.78000   0.12000    1.22699
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.75000    9.64000   0.11000    1.14108
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.02000    9.91000   0.11000    1.10999
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.77000    8.76000   0.01000    0.11416
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.90000   10.83000   0.07000    0.64635
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.86000   10.79000   0.07000    0.64875
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.76180   10.71970   0.04210    0.39273
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.75080   10.71050   0.04030    0.37627
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.16830   10.12850   0.03980    0.39295
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.14540   10.10740   0.03800    0.37596
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.22000   11.18000   0.04000    0.35778
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.97000    8.93000   0.04000    0.44793
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50130   15.50110   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.37000    9.32000   0.05000    0.53648
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.49000    8.45000   0.04000    0.47337
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.05000    9.01000   0.04000    0.44395
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.71000    8.66000   0.05000    0.57737
新光亞洲精選基金-美金                                              20.94000   20.78000   0.16000    0.76997
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.69000   21.53000   0.16000    0.74315
新光店頭基金                                                       21.92000   21.59000   0.33000    1.52849
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.31000   11.28000   0.03000    0.26596
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
新光特選內需收益ETF基金                                            21.35000   21.16000   0.19000    0.89792
新光創新科技基金                                                   12.89000   12.62000   0.27000    2.13946
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.31770   10.31930  -0.00160   -0.01550
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.65110   10.64880   0.00230    0.02160
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.11680   10.11640   0.00040    0.00395
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.46590    9.46640  -0.00050   -0.00528
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.73870    9.73650   0.00220    0.02260
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.24830    9.24800   0.00030    0.00324
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.29690   41.30200  -0.00510   -0.01235
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       44.26380   44.08140   0.18240    0.41378
新光澳幣八年期保本基金                                             10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
新光澳幣十年期保本基金                                             10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
新光澳幣保本基金                                                   12.41000   12.41000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.69070   10.66350   0.02720    0.25508
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.53270    9.50850   0.02420    0.25451
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.57500    9.54890   0.02610    0.27333
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.54650   10.51770   0.02880    0.27382
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.52160   10.49420   0.02740    0.26110
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.53740    9.51270   0.02470    0.25965
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.51130    9.48420   0.02710    0.28574
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.48050   10.45060   0.02990    0.28611
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.32000    7.25000   0.07000    0.96552
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.33000   10.22000   0.11000    1.07632
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.67610   10.67850  -0.00240   -0.02248
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.59100    9.59320  -0.00220   -0.02293
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.52600   10.52760  -0.00160   -0.01520
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.57800    9.57940  -0.00140   -0.01461
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.65910    9.65770   0.00140    0.01450
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.62350   10.62220   0.00130    0.01224
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.98800   14.98830  -0.00030   -0.00200
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.74570    8.74580  -0.00010   -0.00114
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.24440   41.71310  -0.46870   -1.12363
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.28420   42.07260   0.21160    0.50294
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     42.82520   42.89530  -0.07010   -0.16342
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 42.83340   42.86540  -0.03200   -0.07465
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.31740   44.08700   0.23040    0.52260
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.66140   42.36630   0.29510    0.69654
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.18130   45.82720   0.35410    0.77269
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                47.41320   46.92310   0.49010    1.04447
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.83000   45.43170   0.39830    0.87670
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.66900   10.63030   0.03870    0.36405
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.39050   44.72480  -0.33430   -0.74746
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.68460   40.68100   0.00360    0.00885
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.45740   11.45660   0.00080    0.00698
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.31020   10.31290  -0.00270   -0.02618
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.27850   12.20840   0.07010    0.57419
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.10100    9.05440   0.04660    0.51467
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
群益大印度基金-人民幣                                              13.63440   13.56950   0.06490    0.47828
群益大印度基金-美元                                                12.71600   12.66300   0.05300    0.41854
群益大印度基金-新臺幣                                              12.33000   12.27000   0.06000    0.48900
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.20170   12.05470   0.14700    1.21944
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.66910   11.53530   0.13380    1.15992
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.20000   11.07000   0.13000    1.17435
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.91190   10.78040   0.13150    1.21981
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.52050    9.41130   0.10920    1.16031
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.16000    9.06000   0.10000    1.10375
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.79310    9.67510   0.11800    1.21963
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.57940    8.48100   0.09840    1.16024
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.27000    9.16000   0.11000    1.20087
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.11130    9.00150   0.10980    1.21980
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.25020    8.15560   0.09460    1.15994
群益中小型股基金                                                   45.17000   44.21000   0.96000    2.17145
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.13010   10.10290   0.02720    0.26923
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.32660    9.30720   0.01940    0.20844
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.94240    8.92150   0.02090    0.23427
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.63110    8.60800   0.02310    0.26836
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.94570    7.92910   0.01660    0.20936
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.61920    7.60130   0.01790    0.23549
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.54840   10.54640   0.00200    0.01896
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.60320   11.60110   0.00210    0.01810
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.20540   11.20440   0.00100    0.00893
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.48800   10.48470   0.00330    0.03147
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.83590    7.78530   0.05060    0.64994
群益中國新機會基金N-美元                                            7.13570    7.09380   0.04190    0.59066
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.80000    7.75000   0.05000    0.64516
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.94930    6.90450   0.04480    0.64885
群益中國新機會基金-美元                                             7.62950    7.58470   0.04480    0.59066
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.44000    7.40000   0.04000    0.54054
群益平衡王基金                                                     19.41070   19.06730   0.34340    1.80099
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.53000    6.52000   0.01000    0.15337
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.16800   12.14120   0.02680    0.22074
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.51790   11.49930   0.01860    0.16175
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.46660   10.44350   0.02310    0.22119
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.90640    9.89040   0.01600    0.16177
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.35590   10.33700   0.01890    0.18284
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.13740   10.11970   0.01770    0.17491
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.21200    9.19520   0.01680    0.18270
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.19560    9.17950   0.01610    0.17539
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.41600   10.39690   0.01910    0.18371
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.45550   10.43720   0.01830    0.17533
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.37450    9.35730   0.01720    0.18381
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.83900    9.82180   0.01720    0.17512
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.18460   11.13440   0.05020    0.45086
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.74790    7.71310   0.03480    0.45118
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.65260   10.62690   0.02570    0.24184
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.47280   10.44840   0.02440    0.23353
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.72150   10.69380   0.02770    0.25903
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.93060    9.90660   0.02400    0.24226
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.86180    9.83870   0.02310    0.23479
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.09600   10.06990   0.02610    0.25919
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.65270   10.62700   0.02570    0.24184
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.47270   10.44830   0.02440    0.23353
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.72140   10.69370   0.02770    0.25903
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.93060    9.90660   0.02400    0.24226
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.86170    9.83870   0.02300    0.23377
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.09600   10.06990   0.02610    0.25919
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.72200    9.60560   0.11640    1.21179
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.56000   11.42000   0.14000    1.22592
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.90820   15.71750   0.19070    1.21330
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.04000   15.84000   0.20000    1.26263
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.14000   11.99000   0.15000    1.25104
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.18070   11.16110   0.01960    0.17561
群益印度中小基金N-美元                                              9.30790    9.29700   0.01090    0.11724
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
群益印度中小基金-人民幣                                            15.13600   15.10950   0.02650    0.17539
群益印度中小基金-美元                                              13.31270   13.29720   0.01550    0.11657
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.74000   15.71000   0.03000    0.19096
群益多利策略組合基金                                               11.86000   11.84000   0.02000    0.16892
群益多重收益組合基金                                               14.11000   14.07000   0.04000    0.28429
群益多重資產組合基金                                               15.63000   15.57000   0.06000    0.38536
群益安家基金                                                       24.35650   23.90240   0.45410    1.89981
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15110   16.15090   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               22.36000   22.08000   0.28000    1.26812
群益亞太中小基金                                                   10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.48000   16.37000   0.11000    0.67196
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.54720   10.52140   0.02580    0.24521
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.82650    7.80730   0.01920    0.24592
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.24700   10.22190   0.02510    0.24555
群益店頭市場基金                                                   91.56000   89.34000   2.22000    2.48489
群益東方盛世基金                                                    8.71000    8.67000   0.04000    0.46136
群益東協成長基金-人民幣                                            13.22690   13.09030   0.13660    1.04352
群益東協成長基金-美元                                              11.51340   11.40130   0.11210    0.98322
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.64000   11.52000   0.12000    1.04167
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.64590   11.58410   0.06180    0.53349
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.95180   10.89570   0.05610    0.51488
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.50540   10.44950   0.05590    0.53495
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.61540    9.56430   0.05110    0.53428
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.04540    8.99910   0.04630    0.51450
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.67460    8.62840   0.04620    0.53544
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.86300   10.80510   0.05790    0.53586
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.40960    9.35960   0.05000    0.53421
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.20610    9.15890   0.04720    0.51535
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.69080    9.63920   0.05160    0.53531
群益長安基金                                                       28.50000   27.80000   0.70000    2.51799
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.28250   10.19320   0.08930    0.87607
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.55470   15.41970   0.13500    0.87550
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.35000   15.21000   0.14000    0.92045
群益真善美基金                                                     15.44750   15.36560   0.08190    0.53301
群益馬拉松基金                                                    115.76000  113.10000   2.66000    2.35190
群益深証中小板基金                                                 11.46000   11.28000   0.18000    1.59574
群益創新科技基金                                                   31.52000   30.66000   0.86000    2.80496
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.02200    8.93250   0.08950    1.00196
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.23450    8.15760   0.07690    0.94268
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.77000    8.68000   0.09000    1.03687
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.82500    9.72750   0.09750    1.00231
群益華夏盛世基金-美元                                               9.07960    8.99480   0.08480    0.94277
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.30000   15.16000   0.14000    0.92348
群益奧斯卡基金                                                     28.26000   27.25000   1.01000    3.70642
群益新興金鑽基金-美元                                              11.30160   11.21550   0.08610    0.76769
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.82000    8.75000   0.07000    0.80000
群益葛萊美基金                                                     22.62000   22.04000   0.58000    2.63158
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.63000   22.67000  -0.04000   -0.17644
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.89000    8.07000  -0.18000   -2.23048
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.69000   13.09000   0.60000    4.58365
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.12780   11.06540   0.06240    0.56392
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.87940   10.82480   0.05460    0.50440
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.13410   11.07540   0.05870    0.53000
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.87030   10.80930   0.06100    0.56433
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.62790   10.57450   0.05340    0.50499
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.87640   10.81900   0.05740    0.53055
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.12770   11.06530   0.06240    0.56393
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.87950   10.82480   0.05470    0.50532
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.87030   10.80930   0.06100    0.56433
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.62780   10.57440   0.05340    0.50499
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.91700   12.87080   0.04620    0.35895
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.70530   11.66210   0.04320    0.37043
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.88000   10.84000   0.04000    0.36900
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.64310   11.59180   0.05130    0.44255
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.73550    8.70430   0.03120    0.35844
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.98720    8.95400   0.03320    0.37078
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.36000    8.33000   0.03000    0.36014
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.52870    8.49110   0.03760    0.44282
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.18870   10.15100   0.03770    0.37139
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.94300    9.90620   0.03680    0.37148
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.93000    8.83000   0.10000    1.13250
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.81000    9.69000   0.12000    1.23839
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.89000   10.85000   0.04000    0.36866
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.48000   10.44000   0.04000    0.38314
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.48000   10.44000   0.04000    0.38314
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德信大發基金                                                       29.16000   28.59000   0.57000    1.99370
德信中國精選成長基金                                               11.53000   11.45000   0.08000    0.69869
德信台灣主流中小基金                                               18.81000   18.42000   0.39000    2.11726
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97930   11.97910   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   31.56000   30.96000   0.60000    1.93798
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.73090   10.70820   0.02270    0.21199
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.63410   10.60740   0.02670    0.25171
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70940   11.70930   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.25000   14.88000   0.37000    2.48656
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.07000   17.81000   0.26000    1.45985
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.70700   10.74510  -0.03810   -0.35458
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.11140   16.16760  -0.05620   -0.34761
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.41610    8.40920   0.00690    0.08205
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.23510   11.22860   0.00650    0.05789
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.14540   12.13850   0.00690    0.05684
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.20340   14.19170   0.01170    0.08244
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摩根大歐洲基金                                                     17.37000   17.17000   0.20000    1.16482
摩根中小基金                                                       21.66000   21.25000   0.41000    1.92941
摩根中國A股基金                                                    14.42000   14.31000   0.11000    0.76869
摩根中國A股基金(美元)                                              11.08000   11.00000   0.08000    0.72727
摩根中國亮點基金                                                   12.66000   12.50000   0.16000    1.28000
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.47020   11.41490   0.05530    0.48445
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.60480   12.58190   0.02290    0.18201
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.63360    9.58930   0.04430    0.46197
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.32000   13.25640   0.06360    0.47977
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.23350   15.20560   0.02790    0.18349
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.25000   18.89000   0.36000    1.90577
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.25000   18.89000   0.36000    1.90577
摩根台灣增長基金                                                   49.13000   48.12000   1.01000    2.09892
摩根平衡基金                                                       27.79000   27.55000   0.24000    0.87114
摩根全球α基金                                                     18.75000   18.57000   0.18000    0.96931
摩根全球平衡基金                                                   16.21940   16.10830   0.11110    0.68971
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.54720    9.51300   0.03420    0.35951
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.64190   10.61310   0.02880    0.27136
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.05500   10.01990   0.03510    0.35030
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.68570   11.64380   0.04190    0.35985
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.39090   10.35460   0.03630    0.35057
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.73620   10.67840   0.05780    0.54128
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.15370   14.07740   0.07630    0.54200
摩根亞洲基金                                                       58.02000   57.37000   0.65000    1.13300
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.52120    8.51910   0.00210    0.02465
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.01130   10.01580  -0.00450   -0.04493
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.85910    8.85750   0.00160    0.01806
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.91440   12.91120   0.00320    0.02478
摩根東方內需機會基金                                               18.36000   18.15000   0.21000    1.15702
摩根東方科技基金                                                   30.96000   30.64000   0.32000    1.04439
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.83000    9.75000   0.08000    0.82051
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.90000    9.83000   0.07000    0.71211
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.37000    9.30000   0.07000    0.75269
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.93000   11.83000   0.10000    0.84531
摩根金龍收成基金                                                   21.30000   20.99000   0.31000    1.47689
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12660   15.12640   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   13.99000   14.09000  -0.10000   -0.70972
摩根新金磚五國基金                                                 12.82000   12.59000   0.23000    1.82685
摩根新絲路基金                                                      9.41000    9.32000   0.09000    0.96567
摩根新興35基金                                                     13.51000   13.35000   0.16000    1.19850
摩根新興日本基金                                                   23.03000   23.12000  -0.09000   -0.38927
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.26480    7.24550   0.01930    0.26637
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.56940    9.55380   0.01560    0.16329
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.40420    9.38010   0.02410    0.25693
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.11680   11.08760   0.02920    0.26336
摩根新興科技基金                                                   51.17000   49.93000   1.24000    2.48348
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.80660    8.73610   0.07050    0.80700
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.39950    9.33170   0.06780    0.72656
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.86410    8.79500   0.06910    0.78567
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.45640   10.37270   0.08370    0.80693
摩根龍揚基金                                                       31.81000   31.34000   0.47000    1.49968
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.65000   10.55000   0.10000    0.94787
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.11000   11.02000   0.09000    0.81670
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.83000   10.73000   0.10000    0.93197
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.22000   12.11000   0.11000    0.90834
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32190    9.30800   0.01390    0.14933
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.49730   11.48020   0.01710    0.14895
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                 9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                 9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                 9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.71000   20.66000   0.05000    0.24201
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61080   12.61060   0.00020    0.00159
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.43000   10.14000   0.29000    2.85996
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.58590   10.56360   0.02230    0.21110
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.53020   10.51140   0.01880    0.17885
聯邦中國龍基金                                                     24.81000   24.17000   0.64000    2.64791
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.53890   12.53400   0.00490    0.03909
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.72810   11.72150   0.00660    0.05631
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.73650   10.72900   0.00750    0.06990
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.41950   10.41530   0.00420    0.04033
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.79840    9.79290   0.00550    0.05616
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.96370    8.95740   0.00630    0.07033
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.97090    9.87410   0.09680    0.98034
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.25380   10.15170   0.10210    1.00574
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.93160    9.83500   0.09660    0.98221
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.30980   10.20690   0.10290    1.00814
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.47440    9.38220   0.09220    0.98271
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.83130    9.73320   0.09810    1.00789
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.46500   11.44980   0.01520    0.13275
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.25740   11.24130   0.01610    0.14322
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.61290   10.59540   0.01750    0.16517
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.63400   10.61980   0.01420    0.13371
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.42540   10.41050   0.01490    0.14312
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.83000    9.81390   0.01610    0.16405
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.45420   21.93310   0.52110    2.37586
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.27150    9.17800   0.09350    1.01874
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.78790    9.68670   0.10120    1.04473
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.23650    9.14330   0.09320    1.01933
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.73910    9.63840   0.10070    1.04478
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21620   13.21600   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.40000   12.08000   0.32000    2.64901
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.85890   16.81530   0.04360    0.25929
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.31020   12.23530   0.07490    0.61216
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.24580   12.16100   0.08480    0.69731
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.66780   11.58700   0.08080    0.69733
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.29180   12.28080   0.01100    0.08957
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.58300   11.56990   0.01310    0.11322
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.56250   10.55320   0.00930    0.08812
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.76050    8.75070   0.00980    0.11199
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聯博大利基金                                                       34.76000   33.99000   0.77000    2.26537
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.54000   17.47000   0.07000    0.40069
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.50000   17.44000   0.06000    0.34404
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.83000   11.78000   0.05000    0.42445
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.18000   16.11000   0.07000    0.43451
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.03000   11.98000   0.05000    0.41736
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.86000   12.80000   0.06000    0.46875
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.99000   11.94000   0.05000    0.41876
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.67000    7.64000   0.03000    0.39267
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.56000   11.51000   0.05000    0.43440
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.12000   15.07000   0.05000    0.33179
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.98000   10.94000   0.04000    0.36563
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.79000    8.77000   0.02000    0.22805
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.57000   11.49000   0.08000    0.69626
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.27000   14.15000   0.12000    0.84806
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.36000   14.24000   0.12000    0.84270
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.36000   14.24000   0.12000    0.84270
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.34000    9.27000   0.07000    0.75512
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.04000   14.92000   0.12000    0.80429
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.92000    9.84000   0.08000    0.81301
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.72000   20.58000   0.14000    0.68027
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.79000   18.66000   0.13000    0.69668
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.07000   12.98000   0.09000    0.69337
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.81000   14.71000   0.10000    0.67981
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.76000   15.65000   0.11000    0.70288
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.72000   14.62000   0.10000    0.68399
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.83000    9.76000   0.07000    0.71721
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.75000   14.65000   0.10000    0.68259
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.74000   12.66000   0.08000    0.63191
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.85000   12.76000   0.09000    0.70533
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.82000    8.76000   0.06000    0.68493
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.36000   13.27000   0.09000    0.67822
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.33000   19.32000   0.01000    0.05176
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.07000   18.07000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.15000   13.14000   0.01000    0.07610
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.15000   14.15000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.09000   13.08000   0.01000    0.07645
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.93000    7.92000   0.01000    0.12626
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.92000   12.92000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.16000   14.11000   0.05000    0.35436
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.23000   14.18000   0.05000    0.35261
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
聯博貨幣市場基金                                                   15.03350   15.03330   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.09290   11.06360   0.02930    0.26483
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.89520   13.86040   0.03480    0.25108
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.57250    7.55250   0.02000    0.26481
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.24000   14.24000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.38000   14.38000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.06210   10.03170   0.03040    0.30304
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.47270   10.41540   0.05730    0.55015
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.04710   10.01920   0.02790    0.27847
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.16040   10.12980   0.03060    0.30208
瀚亞中小型股基金                                                   19.90000   19.52000   0.38000    1.94672
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             11.96000   11.93000   0.03000    0.25147
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.71000   12.68000   0.03000    0.23659
瀚亞巴西基金                                                        6.03000    5.91000   0.12000    2.03046
瀚亞外銷基金                                                       38.75000   37.84000   0.91000    2.40486
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.08000   12.00000   0.08000    0.66667
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.39000   11.31000   0.08000    0.70734
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.12000   11.05000   0.07000    0.63348
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.96000    9.89000   0.07000    0.70779
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.56000    9.50000   0.06000    0.63158
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.38000    9.32000   0.06000    0.64378
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.74000    9.67000   0.07000    0.72389
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.30000    9.24000   0.06000    0.64935
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.80000    9.74000   0.06000    0.61602
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.20200   11.15390   0.04810    0.43124
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.75620   10.71370   0.04250    0.39669
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.73270   12.68080   0.05190    0.40928
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.73410   10.66380   0.07030    0.65924
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.27630    7.24500   0.03130    0.43202
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.93760    7.90630   0.03130    0.39589
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.14460    8.11140   0.03320    0.40930
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.09950    7.05310   0.04640    0.65787
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.74290    8.70730   0.03560    0.40885
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.95020    8.91170   0.03850    0.43202
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.28120    9.24460   0.03660    0.39591
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.11280    9.07570   0.03710    0.40878
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.12000   12.03000   0.09000    0.74813
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.65000   11.56000   0.09000    0.77855
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.56000   11.48000   0.08000    0.69686
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.83000   10.75000   0.08000    0.74419
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.61000   10.53000   0.08000    0.75973
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.56000   10.48000   0.08000    0.76336
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.57300   10.54830   0.02470    0.23416
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.85750    9.83080   0.02670    0.27160
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.68280    9.66220   0.02060    0.21320
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.87300    9.84990   0.02310    0.23452
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.96000   14.89000   0.07000    0.47011
瀚亞印度基金-美元                                                  14.00000   13.93000   0.07000    0.50251
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.74000   31.58000   0.16000    0.50665
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.40000   10.32000   0.08000    0.77519
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.39000   10.31000   0.08000    0.77595
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.53000   13.44000   0.09000    0.66964
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.93000   10.87000   0.06000    0.55198
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.60000   11.49000   0.11000    0.95735
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.32000   10.22000   0.10000    0.97847
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.86000   14.72000   0.14000    0.95109
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.80000    8.71000   0.09000    1.03330
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.81000    6.75000   0.06000    0.88889
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.79000    8.71000   0.08000    0.91848
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.09000   12.01000   0.08000    0.66611
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.32000   12.24550   0.07450    0.60839
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.32050   14.36720  -0.04670   -0.32505
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.21020   11.14820   0.06200    0.55614
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.08870   11.02560   0.06310    0.57230
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.78650   12.66920   0.11730    0.92587
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.01150    8.95720   0.05430    0.60622
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.86620    9.89850  -0.03230   -0.32631
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.96100    8.91140   0.04960    0.55659
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.85170    8.80120   0.05050    0.57379
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.44970    9.36210   0.08760    0.93569
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.94390   14.87370   0.07020    0.47197
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.58670   10.53600   0.05070    0.48121
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.20410   10.15840   0.04570    0.44987
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.69300   12.63340   0.05960    0.47177
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.09000   11.07000   0.02000    0.18067
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.19000   19.91000   0.28000    1.40633
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61750   13.61730   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.25000   28.70000   0.55000    1.91638
瀚亞高科技基金                                                     55.76000   54.84000   0.92000    1.67761
瀚亞理財通基金                                                     26.45000   26.20000   0.25000    0.95420
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.66000    8.63000   0.03000    0.34762
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.94000    8.92000   0.02000    0.22422
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.94000    8.92000   0.02000    0.22422
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
瀚亞菁華基金                                                       20.92000   20.54000   0.38000    1.85005
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.93490   13.85390   0.08100    0.58467
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.25480    9.20100   0.05380    0.58472
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.88490   10.78800   0.09690    0.89822
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.67020   11.67550  -0.00530   -0.04539
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.26540   10.17730   0.08810    0.86565
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.74680   10.61050   0.13630    1.28458
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.18450    8.11160   0.07290    0.89871
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.25820    8.26200  -0.00380   -0.04599
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.74270    8.66990   0.07280    0.83969
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.33100    8.25950   0.07150    0.86567
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.14920    8.04580   0.10340    1.28514
瀚亞電通網基金                                                     14.54000   14.30000   0.24000    1.67832
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.07590   14.05030   0.02560    0.18220
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.63130   10.60690   0.02440    0.23004
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.84770    9.83090   0.01680    0.17089
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.53500   11.51390   0.02110    0.18326
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.15080   10.12760   0.02320    0.22908
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.02250   10.00420   0.01830    0.18292
瀚亞歐洲基金                                                       10.72000   10.60000   0.12000    1.13208
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