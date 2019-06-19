【馮冠華專欄】港股今天應可報復式反彈，上望28000點

6 月 19 日推介 - 舜宇（2382）、銀娛（27）及萬州（288）

1）上日港股市況總結：恆指週二繼續造好，指數在高開 62 點後曾短暫倒跌，但在港交所（388）、騰訊（700）及友邦（1299）等帶動下又回升，最多曾上升 357 點，高見 27584 點，最終報收 27499 點，上升 272 點。成交金額 710 億，按日上升約 6%。港股通南下總成交額按日回升約 16% 至 74 億，流向仍是淨流入，金額約 25 億。滬深股通北上維持淨流入，金額約人民幣 16 億。藍籌 42 升 2 跌 6 持平。



板塊方面，升勢頗全面及平均，前天做好的本地地產、內銀及醫藥股仍然不俗，手機設備及出口股也走強。做空方面，佔大市成交再上升至 16.3%。牛熊證街貨最新比例為 42:58，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例是 30:70，重貨區方面，熊證仍在 27900-27949，亦有不少數量在 27850-27899，牛證則仍在 26800-26849。恆指期貨夜市收報 27914 點，上升 469 點，高水 414 點。港股 ADR 上升 409 點，相等於恆指 27908 點。

簡評：筆者又錯判昨天港股的走勢，可幸仍能推介上升接近 4% 的中國神華（1088）。昨天早上看到關稅聽政會的報導，指美企對川普當頭棒喝，筆者也有在客户群組指出，川普應是時候收手了。晚上看到關稅人的變面推文（見點 2），令昨天看似莫名其妙、突如其來的港股強勢合理化了。



當然，重返談判桌也不代表事件能解決，但由於港股已殖入不少負面貿戰元素，美股、恆指夜期、ADR 以及離岸人民幣在執筆時已經爆升，今天的港股理應可見報復式反彈；先以熊證重貨區為目標，估計有力上升至接近 28000 點。

事態的逆轉，也許令昨天個股及板塊的異動，參考性減低；反而，因貿易戰陰霾而受重挫的公司更值得關注。筆者翻査，自五月初貿戰轉向後至五月底，50 隻藍籌的表現，最差的五間公司包括：舜宇（2382）、瑞聲（2018）、銀河娛樂（27）、萬州（288）及中國人壽（2628）。現價下，筆者認為以舜宇、銀娛及萬州較可取。

前文提及回到談判桌也不代表事件能解決，估計港股今天也會裂口高開，投資者進場的膽量必受考驗。注意 G20 峰會是在下週五開始，這亦代表有超過一星期的貿易免戰蜜月期。另外，筆者也曽指出，時間不是川普的朋友，總統先生要面對九月三十日時政府再停擺的威脅，還有大選的後顧之憂，更別說或許新增了的美企壓力，中方的拖字訣或許得到了最後的勝利。長遍大論，只是想指出，即使高開也應持大無畏精神也！至於能否真正轉勢，留意幾大指標，中港股巿的成交量，以及更重要的 - 人民幣匯價。

2）川普昨晚約九時半在推特發文，指他與習近平有一次「很好的電話通話」，指兩人將會在下周的 G20 峯會進行一個「延長會議」，雙方的團隊將會在會晤前展開談判。

3）美股上日市況總結：美股三大指數週二上升，當中道指上升 353 點或 1.35%，標指和納指則分別上升 0.97% 及 1.39%。十年期債息最新報 2.058%，美滙指數約持平在 97.63，紐約期油急升，最新報 54.06 美元。

4）個股訊息：藥明生物（2269）再遭大股東藥明生物控股減持 5,500 萬股，每股作價介乎 68.5 元至 70.5 元，較收市價 72.95 元折讓 3.4% 至 6.1%。藥明生物控股於半年內將不再減持。（蘋果日報）

小米（1810）連續五個交易日回購，昨天以每股 9.56 元至 9.59 元回購 260.4 萬股，涉資額 2,498.1 萬元。（蘋果日報）

5）新股訊息：中國糧食及木片進口商日照港裕廊（6117）今天掛牌，暗盤價收報 1.55 元，較招股價 1.5 元，升 0.05 元或 3.33%。（信報）

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