鴿聲四起 IMF首席經濟學家：Fed仍有降息空間

美國聯準會 (Fed) 將於台北時間明 (20) 日凌晨兩點，公布利率決策；國際貨幣基金(IMF) 首席經濟學家 Gita Gopinath 認為，就當前狀況來看，美國仍有降息空間。

歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉週二於 ECB 年會中指出，若歐元區通膨未能達到 ECB 設定的目標，「進一步削減利率，依然是我們政策工具的一部分，資產購買計畫 (APP) 也還有相當大的空間」；其言論使全球央行將採取寬鬆貨幣政策的預期，更加濃厚。

Gita Gopinath 週三在接受 CNBC 採訪時稱，因應當前經濟情勢，美國可採取最常見的政策，「因為他們在降息方面，仍有一些空間。」

對於美國總統川普頻頻對 Fed 施壓一事，Gopinath 認為，央行的獨立性至關重要，必須被維護，在做出重大決策時，獨立性可帶來許多好處。

據傳白宮曾於今年 2 月，研究把 Fed 主席鮑爾降職為理事的合法性問題，但不確定此事是否由川普主導。

Fed 前副主席 Stanley Fischer 日前預估，若川普順利連任，將不會再提名鮑爾，出任 Fed 主席一職。

川普昨日正式宣布競選連任，他在發表演說時強調，若其對手勝出，美國的前途將一片黯淡。