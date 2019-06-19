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鴿聲四起 IMF首席經濟學家：Fed仍有降息空間

Fed 主席鮑爾。(圖片：AFP)
Fed 主席鮑爾。(圖片：AFP)

美國聯準會 (Fed) 將於台北時間明 (20) 日凌晨兩點，公布利率決策；國際貨幣基金(IMF) 首席經濟學家 Gita Gopinath 認為，就當前狀況來看，美國仍有降息空間。

歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉週二於 ECB 年會中指出，若歐元區通膨未能達到 ECB 設定的目標，「進一步削減利率，依然是我們政策工具的一部分，資產購買計畫 (APP) 也還有相當大的空間」；其言論使全球央行將採取寬鬆貨幣政策的預期，更加濃厚。

Gita Gopinath 週三在接受 CNBC 採訪時稱，因應當前經濟情勢，美國可採取最常見的政策，「因為他們在降息方面，仍有一些空間。」

對於美國總統川普頻頻對 Fed 施壓一事，Gopinath 認為，央行的獨立性至關重要，必須被維護，在做出重大決策時，獨立性可帶來許多好處。

據傳白宮曾於今年 2 月，研究把 Fed 主席鮑爾降職為理事的合法性問題，但不確定此事是否由川普主導。

Fed 前副主席 Stanley Fischer 日前預估，若川普順利連任，將不會再提名鮑爾，出任 Fed 主席一職。

川普昨日正式宣布競選連任，他在發表演說時強調，若其對手勝出，美國的前途將一片黯淡。

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