傳蘋果要求供應商評估成本 擬將15%至30%產能移出中國

《彭博社》引述日媒報導稱，為因應貿易戰衝擊，蘋果 (AAPL-US) 擬對自家供應鏈，進行根本性調整；據傳蘋果要求主要供應商評估，將 15% 至 30% 產能從中國移往東南亞，可能帶來的成本影響。

美國總統川普日前於推特發文，稱他和中國國家主席習近平通了電話，兩人下週將於日本大阪舉行的 20 國集團 (G20) 峰會中會晤；在此之前，雙方的貿易團隊，會先展開會談。

即使「川習會」成局，蘋果仍不敢掉以輕心；《彭博社》引述《日經亞洲評論》報導指出，多名消息來源認為，就算美中化解貿易爭端，蘋果的供應鏈調整，也不會走回頭路，因為蘋果已充分體會，過度倚賴中國製造的風險。

知情人士透露，無論美國會不會另對 3000 億美元中國輸美商品加稅，蘋果都將朝「生產分散」的大方向前進，盼讓自己更具靈活性。

消息來源強調，生育率下滑、勞工成本增加，以及把製造業務過度集中於單一國家等不利因素，並不會完全消失。

據悉，包括 iPhone 組裝廠鴻海、和碩、緯創，MacBook 代工廠廣達、iPad 代工廠仁寶、AirPods 代工廠英業達、立訊，以及歌爾聲學 (GoerTek)，都被蘋果要求，針對把生產遷出中國一事，進行評估。

一名蘋果零組件供應商主管說，必須知道這些組裝大廠會將產能遷往何處，才能啟動自家計畫。

消息來源稱，蘋果可能將其產品生產，分散至墨西哥、印度、越南、印尼，以及馬來西亞等地；其中，就智慧型手機生產而言，印度與越南是首選。