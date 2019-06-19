◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月19日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 第一金工業30反1 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大寶滬深 宏洲 元大電子 永冠-KY 大統新創 天仁 FH滬深 嘉裕 元大台商50 亞德客-KY 本盟 興泰 元大台灣50正2 東華 富邦摩台 喬山 健和興 宏亞 富邦臺灣加權正2 大魯閣 富邦發達 中釉 旭隼 地球 達欣工 立益 富邦金融 國碩 元晶 新紡 隆大 佳和 元大MSCI台灣 奇鋐 遠雄來 佳和 中壽 聯發 永豐臺灣加權 聯詠 統領 台富 昶和 富邦日本 欣興 威宏-KY 怡華 三洋紡 國泰日經225 晟鈦 泰昇-KY 大統新創 本盟 元大歐洲50 泰碩 大億 正道 元大日經225 玉晶光 亞崴 瑞利 富邦恒生國企反1 尚志 正峰新 正峰新 元大美債20反1 立積 程泰 億泰 元大美元指數 傳奇 氣立 懷特 兆豐藍籌30反1 鎧勝-KY 榮星 士紙 國泰標普低波高息 互億 國化 燁興 元大S&P日圓反1 聯茂 台硝 千興 富邦歐洲 訊芯-KY 元禎 威致 FH彭博高收益債 易華電 永記 華豐 FH彭博新興債 南電 日勝化 首利 FH富時不動產 冠德 展宇 麗正 元大台灣高息低波 杜康-DR 德淵 東訊 群益道瓊美國地產 陽光能源-DR 華廣 錸德 第一金工業30反1 佳龍 三福化 倫飛 富邦臺灣優質高息 高興昌 虹光 FH富時高息低波 新鋼 威盛 國泰RMB短期報酬 東明-KY 浩鑫 富邦臺灣中小 申豐 國碩 國泰新興市場 隴華 銘旺科 新光內需收益 翔耀 統懋 FH美國金融股 太空梭 翔耀 元大US高息特別股 吉祥全 太空梭 新光中國政金綠債 奇鋐 兆勁 新光投等債15+ 遠見 麗臺 新光ICE美國權值 立萬利 吉祥全 南僑 聯德 憶聲 台化 泰碩 科風 宏洲 玉晶光 力特 嘉裕 晶彩科 喬鼎 東華 力銘 正達 大魯閣 新至陞 晟鈦 立益 穎漢 聯德 佳和 立積 同泰 宜進 迎廣 新世紀 聯發 詮欣 誠研 昶和 悅城 誠創 三洋紡 易華電 嘉威 本盟 無敵 聯合再生 正道 華友聯 尚志 瑞利 裕豐 力銘 正峰新 愛山林 亞太電 億泰 皇昌 達能 葡萄王 建新國際 太極 永光 遠雄來 誠美材 美吾華 夏都 慧友 懷特 欣欣 悠克 國精化 統領 友勁 士紙 客思達-KY 百一 寶隆 阿瘦 捷泰 燁興 神州-DR 天瀚 志聯 同方友友-DR 迅杰 千興 晨訊科-DR 華上 威致 一零四 光麗-KY 厚生 欣天然 元晶 華豐 新海 華冠 首利 欣高 裕豐 麗正 jpp-KY 寶徠 東訊 台數科 皇昌 台積電 南六 陽明 錸德 鋼聯 六福 倫飛 必應 康師傅-DR 虹光 科定 聖馬丁-DR 群光 福貞-KY 神州-DR 威盛 基勝-KY 耀傑-DR 浩鑫 東哥遊艇 同方友友-DR 國碩 泰昇-KY 晨訊科-DR 銘旺科 吉源-KY 友佳-DR 統懋 陽光能源-DR 翔耀 精熙-DR 太空梭 中福 兆勁 雷虎 麗臺 中視 吉祥全 秋雨 憶聲 新利虹 科風 國光生 益登 力特 喬鼎 正達 晟鈦 聯德 同泰 新世紀 融程電 誠研 誠創 嘉威 牧德 聯合再生 尚志 力銘 亞太電 達能 太極 誠美材 東科-KY 慧友 悠克 友勁 百一 華興 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 皇鼎 陽明 六福 夏都 王品 群益期 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生 基士德-KY 美吉吉-KY