NCC縮短5G受理時間 3.5GHz頻段料競爭將最激烈

NCC 今 (19) 日通過「行動寬頻業務管理規則」修正草案，5G 相關競標規定也確定出爐，預計 9 月公布標金底價，並開始受理業者申請時間，同時為加快流程，受理時間從 45 天縮減為 30 天，NCC 也預期，3.5GHz 頻段競爭將最激烈，也要求得標業者，5 年內至少要建 1000 個 5G 基地台，另外 4G 特許執照也預計延長 3 年。

綜合規劃處副處長紀效正表示，預計 9 月開始受理業者申請的時間，從 45 天縮短為 30 天，同時也將釋出 5G 標金底價。

紀效正表示，3.5GHz 頻段共將釋出 270MHz 頻寬，劃分成每 10MHz 為 1 個單位，共 27 個標的物；28GHz 頻段共釋出 2500MHz 頻寬，每 100MHz 為 1 個單位，共 25 個標的物；加上前次 4G 第 3 波釋照釋出的 1800MHz 頻段 20MHz 頻寬，年底競標總計 53 個標的物。

競價方式，NCC 確定將採 2 階段競價，第 1 階段以多回合、匿名競價，連續 2 回合無人出價即得標，總計 35 個標的物將同時進行競標，對電信業而言，第 1 階段除比資金雄厚，標到多少數量也是關鍵。第 2 階段競價方式，則是決定實際得標頻率位置，業者能自行討論後再競標。

另外，針對得標者，NCC 規定建設 5G 基地台的最低標準，3.5GHz 頻段得標者，無論標到多少的頻譜，5 年內至少建 1000 個 5G 基地台，涵蓋全國人口比例至少 50%；28GHz 頻段得標者，因波長較短、頻率高，至少 375 台、至多 3000 個 5G 基地台。

紀效正表示，由於 3.5GHz 建置成本低，加上可就現有 4G 基地台進行改裝、更新設備，預期 3.5GHz 將成兵家必爭之地，競標將最激烈；28GHz 則因頻率高、涵蓋範圍低及建置成本高等因素，因此限制較少，預估將使用在垂直場域、非手機上，如機器與機器間的連結、智慧園區等。

市場認為，按照 NCC 公布的新草案來看，光競標金額相當可觀，建置成本高的情況下，過去業界擔心「頻寬蟑螂」問題，可望杜絕。

至於電信產業能處在攤提 4G 成本階段，NCC 表示，原 4G 特許執照為 17 年延長至 20 年，預計至 129 年底，電信業的攤提時間可望拉長。

近來國外陸續迎來 5G 商轉，不過民眾似乎無感，對此，紀效正解釋，從 4G 到 5G，手機上網速度約快 0.9 秒，使用者難以感受，5G 建置是帶動整體產業發展，例如物聯網、車聯網等。紀效正舉例，未來北市公車幹線，將變成無人公車，達到車聯網的概念。