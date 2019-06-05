營運考量！軟銀賣阿里股票　入手111億美元

軟銀集團昨 (4) 日表示，旗下子公司預計將出售阿里巴巴股票 7300 萬股，約可賺進 111.2 億美元的稅前純益。而這是軟銀首度在公開市場出脫阿里巴巴持股。軟銀指出賣出阿里巴巴持股是為因應軟銀集團資本結構和降低債務規模的需求。

圖：東方財富網，阿里巴巴日線走勢

這次交易是軟銀集團於 2016 年宣布減碼阿里巴巴股票計劃中的一部份。當時軟銀利用衍生性金融商品首度減碼阿里巴巴股票，目的是為收購英國晶片設計公司 ARM 籌措資金。

而軟銀減碼阿里巴巴股票的計劃分成三部份，一是向阿里巴巴出售 20 億美元股票，二是將 4 億美元股票賣給阿里巴巴合夥人，同時將 5 億美元股票出售給某大型主權財富基金；

三是以可轉換信託基金的方式公開發售 50 億美元阿里巴巴股票。這此次出售 7300 萬阿里巴巴股票，屬於計劃中的第三部分。

在交易完成後，軟銀集團及其子公司對阿里巴巴的持股數將變為 6.74 億股，占阿里巴巴總股本約 26%，價值 1010 億美元，仍為第一大股東。

軟銀出脫阿里巴巴持股正值其願景基金陷入「獨角獸」企業退出困難之際。之前市場還傳出，軟銀正考慮將其規模為 1000 億美元的願景基金進行 IPO，甚至有可能設立規模不低於 1000 億美元的第二檔基金。

不過軟銀在為第二檔基金找金主的過程並不順利，主要因為願景基金的兩大金主，沙烏地公共投資基金和阿布達比主權財富基金對於軟銀願景基金進行的一些投資感到不滿意。

他們抱怨軟銀願景基金管理風格不適當，因為孫正義有權否決基金經理人的投資決策，而且軟銀願景基金的決策過程很混亂，經常導致決策在最後一刻出現反轉。

