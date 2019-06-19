打擊數據造假70% 交易所向 CoinMarketCap 提供實時交易數據

主流加密貨幣數據網站 CoinMarketCap 宣佈，目前有 70% 的加密貨幣交易所已符合新的信息披露要求，即「提供實時交易數據」和「實時訂購單數據」。據了解，新的披露標準由數據透明聯盟（DATA Accountability and Transparency Alliance，簡稱 DATA）所訂立，目的是允許用戶在進行交易時，能利用更透明的交易數據，做出更明智的決策。

CoinMarketCap 於今年 5 月 1 日成立 DATA，作為第一階段的透明度計劃，DATA 當時要求所有交易所「提供實時交易數據」和「實時訂購單數據」，每家交易所都有 45 天的期限來響應和提供數據，否則網站將把的不符合要求的交易所從「調整成交量計算」排名中剔除掉。

根據 CoinMarketCap 全球營銷主管 Carylyne Chan 的說法，該網站所制定的新標準旨在為各大交易所提供更「明確而具體的指導方針」，符合披露要求的項目方和交易所將繼續被納入 CoinMarketCap 的「成交量加權平均價格」排名和「調整成交量計算」排名。

Chan 繼續表示，「眼見各大交易所對透明數據計劃的大力支持後，我們實在是深受鼓舞。透過這些數據，我們的目標是為用戶提供更有意義的分析、指標和信息。」

至於那些未能符合標準的交易所，CoinMarketCap 表示，這些平台目前被列在符合條件交易所的排名之後，若他們最終同意「提供實時交易數據」和「實時訂購單數據」，則可恢復排名位置。

此外，CoinMarketCap 還打算提高項目方的上榜標準，因此添加了幾項新指標，包括：交易量、受歡迎程度、團隊信息、產品相關性等項目評估標準，未能符合標準的項目方將被納入「未追蹤的發行方」列表內。

值得注意的是，CoinMarketCap 還首次公佈項目方的除名條件，其中包括：流動性過低、交易活動可疑、活動終止、誤導性陳述或非法活動。

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