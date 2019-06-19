亞洲企業信心跌至10年新低！經濟成長恐怕真要放緩了？

湯森路透 / INSEAD 歐洲工商管理管院 (Thomson Reuters/INSEAD) 調查顯示，美國和中國貿易戰打亂全球供應鏈，近期看不到緩解跡象下，截至 6 月的當季亞洲企業信心跌到金融風暴以來新低。

追蹤企業 6 個月展望的湯森路透 / 歐洲工商管理學院亞洲企業信心指數，以 50 為分界點，高於 50 意味著樂觀的受訪者超過悲觀者。在對長期貿易戰的擔憂下，今年第二季該指數從前兩個季度的 63，大幅下跌至 53，同時也是 2009 年 6 月首次公布以來的新低。

不過，該指數維持在分界點 50 以上，顯示亞洲地區的企業並未預期全球經濟衰退即將到來，但來到十年來的新低，則意味著隨著貿易緊張局勢加劇，有更多的企業正抱持謹慎態度。

該項調查共有 11 個亞太國家、95 家企業受訪，這些企業共占全球國內生產總值 (GDP) 的三分之一；受訪者連續四季將全球貿易戰視為企業的主要風險，其次是英國脫歐。

受訪企業包括日本的 Nikon(7731-JP)、南韓的三星電子 (005930-KR)、印度市值最高的塔塔諮詢服務公司、信實工業及泰國的 PTT PCL。

歐洲工商管理學院在新加坡的經濟學教授 Antonio Fatas 表示，指數連續四季維持低檔後，除了貿易戰的不確定性問題，更要擔心的是經濟成長恐怕真的在放緩了。