柏承營運包袱惠陽廠已停工 等待交割 本業獲利可望顯著提升

上市 PCB 廠柏承科技 (6141-TW) 在全力衝刺江蘇昆山廠營運的同時，造成去年認列近 1 億元虧損的廣東惠陽廠已在 5 月起完全停工，等待買方的股權交割，法人指出，在目前柏承昆山廠營運的稼動率已達 9 成，且惠陽廠虧損的不利營運因素消除後，柏承在今年 4 個季度都可望會有盈餘。

雖然，目前對於下半年的訂單能見度並不明朗，預估柏承科技今年上下半年營收比重能維持 45% 比 55% 的水準。

柏承科技的惠陽廠原產能約每月 50 萬平方呎，以生產 PCB 網通、電源管理等產品應用為主，為柏承科技由在台灣的 PCB 樣品板生產業務，首度跨入中量板生產並為該公司最早登陸設廠的子公司；但目前因當地的市容發展快速，已產生工廠過度緊鄰民宅的不利生產狀況，柏承在今年 2 月已簽意向書處分廣東惠陽廠，預估處分價格為 1.09 億元人民幣，預計在將在今年第 4 季完成交割、入帳。

而目前柏承在大陸江蘇昆山廠，產能為規劃為每月 35 萬呎，去年處於獲利狀態，並生產軟硬結合板及 HDI 製程產品，由於主力客戶產品主要銷售東南亞地區，目前並不股中美貿易衝突影響，柏承昆山廠營運的稼動率也達 9 成。

柏承科技今年第 1 季每股純益為 0.36 元，法人預估在今年營運的包袱惠陽廠止血，除本業在 4 個季度都能獲利之外，第 4 季並將有出售惠陽廠的獲利可以挹注獲利。