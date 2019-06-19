永大通過配息1.8元，7/9除息，上海永大明年朝損益兩平邁進

【財訊快報／記者戴海茜報導】永大機電 (1507) 配發 1.8 元現金股利已於昨天股東會通過，公司預計 7 月 9 日為除息交易日。永大新任董事長許作名指出，上海永大 2019 年訂單目標為 1.8 萬台，較去年近 1 萬台成長，出貨目標 1.3 萬台，較去年 7700 台成長，上海永大今年目標為減少虧損，明年達到損益兩平。永大昨天召開股東會，新任董事長許作名主持首次股東會，日立及寶佳集團都派員出席，股東會過程和平。



永大 2018 年合併營收為 148.59 億元，年減 11.3%，稅後淨利為 6.75 億元，每股盈餘為 1.65 元。



許作名表示，目前上海永大市占率約 2%，從 2020 年開始後到 2023 年，希望將市占率提升到 4%。



從出貨量和訂單量來看，許作名表示，今年上海永大出貨量會小幅修正，出貨量從 1.5 萬台修正到 1.3 萬台，接單目標從 2 萬台修正到 1.8 萬台，今年努力減少虧損，明年目標損益兩平，未來 3 年上海永大目標出貨量可拉到 2.5 萬台，訂單量 3 萬台到 3.1 萬台。



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