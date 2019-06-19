〈遠東銀股東會〉總資產10年成長74% 董座喊今年股價一定要維持票面價

遠東銀 (2845-TW) 今 (19) 日召開股東常會，董事長侯金英致詞時表示，遠銀去 (2018) 年獲利持續維持雙位數成長，獲利創近 8 年新高，今年獲利目標也要維持 2 位數成長；總資產突破新臺幣 6000 億元，近 10 年以來總資產成長 74%；侯金英也罕見談到股價，表示遠銀股價最高有 12 元多，今年目標一定要維持票面價 10 元以上。

侯金英表示，去年遠銀獲利動能強，稅前盈餘 0.7 億元，年成長 25%，稅後純益 35.2 億元，年成長 23%，每股稅後純益為 1.08 元，年增 24%，創近 8 年新高，今年獲利也要維持兩位數成長；此外，總資產突破新臺幣 6000 億元，去年底已達 6274 億元，近十年總資產成長 74%，顯示這十年經營成果相當驚人。

侯金英進一步表示，遠銀稅前資產報酬率 (ROA) 為 0.68%，稅前股東權益報酬率 (ROE) 為 9.30%，在業務績效表現亮眼同時，資產品質良好，逾放比下降至 0.237%，逾放覆蓋率提升至 574%，也因資產規模穩健成長等表現，惠譽信評機構於今年５月將遠東商銀的國際長期評等調升至 BBB，國內長期評等調升至 A+(twn)，長期展望維持穩定。

總經理周添財補充表示，成長動能延續至今年，第 1 季稅前盈餘 13.8 億元，已較去年同期成長 75%，年化稅前資產報酬率 (ROA) 為 0.88%，年化稅前股東權益報酬率 (ROE) 為 12.12%，皆已高於同業。

周添財進一步指出，遠銀本益比與股價淨值比表現也亮麗，其中，本益比從 2015 的 7.77 倍成長到去年底已達 10.53 倍，不過今年股價上來，截至 5 月底本益比為 9.92 倍；股價淨值比也從 2015 年的 0.78 倍，成長到去年底的 0.74 倍，今年 5 月進一步成長到 0.85 倍。

展望今年的成長動能，侯金英表示，跨境金融服務團隊上半年已籌組兩大跨境及國際聯貸案，聯貸金額達 4.1 億美元，而插旗新加坡及越南胡志明市設辦事處，也已進入當地政府審核的階段，迎合海內外企業南向及東協市場興起，海外戰果可望持續擴大，海外獲利占比盼可維持 40%。

遠東集團總裁暨遠東銀副董事長徐旭東表示，遠東商銀也密切關注美中貿易戰的影響，他還開玩笑說，「川普昨天應該知道遠銀要開股東會，一通電話敲定川習會，讓道瓊大漲，今天整個氣氛很好。」遠銀持續密切關注包括股匯市的變化、客戶業務可能受到的衝擊與臺商回流商機。

遠東銀今日股東會也通過 2018 年度盈餘分配案，每股配發 0.715 元股利，包含 0.45 元現金股利與 0.265 元股票股利，以昨日收盤價 12.1 元計算，現金股利殖利率約 3.71 元。