〈華新科股東會〉擴產計畫將持續進行 設備進駐進度拖延最多影響2季

華新科 (2492-TW) 今 (19) 日舉行股東會，董事長焦佑衡表示，雖然大環境變化讓下游廠商需求放緩，但公司擴展計畫不變，僅有機器設備進駐時程受到拖延，但估影響至多 1-2 季。

焦佑衡表示，經濟不確定因素，讓廠商庫存建置速度放緩，關稅也造成產業有急上急下的狀態，不少中游廠商因產業移動放緩備貨，但被動元件產品相當廣泛，因此為因應需求，華新科擴產計畫仍按計畫進行中，雖然部分設備受拖延，但預估影響時間至多 1-2 季。

焦佑衡進一步表示，與日本廠商的合作持續進行中，雖然供需狀況不受影響，但日本廠商擴廠計畫，也受設備進駐拖延影響，日本合作廠商主要著重在手機發展，只是今年手機銷售不太理想，且中國汽車市場成長也有放緩趨勢。

除擴廠計畫不變，焦佑衡表示，台灣在電容產品生產上相當具優勢，尤其是員工流動率不高，高雄廠也有計畫擴產，另外電阻產品主要在馬來西亞廠生產，不過相關零組件移動較方便，發配中心隨時都能做調整。

焦佑衡表示，今年資本支出會比去年 61 億多一些，所有規劃都按照去年計畫在走，只是在機器設備速度稍微放緩，目前將維持現有全球布局，但不考慮在越南設廠，現有馬來西亞廠就很具競爭力，而目前在中國的產能也不考慮移出。

不過，面對中國廠商去年大動作宣布進軍，焦佑衡表示，許多被動元件的零組件，價格本來就不高，且廠商需求很大，因此並不擔心中國廠商，短期內也不會構成威脅。

焦佑衡也在股東會開場時表示，公司員工去年相當辛苦，特別是下半年加班趕出貨，希望與員工繼續打拚。