〈華新科股東會〉產業環境變化大客戶需求放緩 對下半年謹慎保守

華新科 (2492-TW) 今 (19) 日舉行股東會，董事長焦佑衡表示，今年大環境變化大，中下游廠商整體備貨、需求都放緩，下半年仍謹慎保守看待，對整體營運持平去年目標仍維持不變。

焦佑衡表示，受美中貿易戰影響，很多廠商因應關稅問題，態度都偏觀望，整體拉貨、需求放緩，不過零組件移動較方便，可隨著產業改變交貨地點因應，去年華新科已做好準備，配合客戶需求調整，目前在台灣、墨西哥、馬來西亞、中國等地都有布局。

焦佑衡表示，被動元件產品很多，今年缺貨相對去年已經收斂不少，目前產能利用率約 6 成左右，去年第 4 季開始庫存也維持正常水準，但目前來看相關廠商需求確實放緩，主要還是看美中貿易後續、以及關稅問題是否被解決。

華新科指出，若美中貿易戰發展逐步好轉，今年下半年營運可望持平上半年，全年目標維持上次法說會的基調，持平去年表現。

華新科今日也進行董事改選，當選名單為董事焦佑衡、李嘉華、顧立荊、華新麗華股份有限公司代表人焦佑鈞、技嘉科技董事長葉培城、瀚宇博德股份有限公司代表人束耀先；獨立董事部分則由范伯康、陳永秦、池豪選任。

華新科去年合併營收 477.55 億元，年增 120.63%，稅後純益 197.05 億元，年增 655.34%，每股純益 40.75 元，股東會也通過，將配發每股 16.3 元的現金股利。