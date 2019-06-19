〈國際中橡股東會〉孤兒藥權利金仍有效 辜公怡：將全力捍衛合法權益

國際中橡 (2104-TW) 今 (19) 日召開股東會，針對龐貝氏症孤兒藥專利授權金疑義，董事長辜公怡表示，目前權利金合約還是有效，根據會計原則，每月還是會認列權利金營收，將盡一切努力保障權益，在仲裁程序中據理力爭，爭取一切法律授權的合法權益。

在今日股東會上，辜公怡也特別針對權利金疑義做說明，他指出，中橡在 90 年代取得龐貝氏症孤兒藥專利後，2000 年與 Genzyme 簽署授權合約，雙方開始合作，並於 2000 年第 4 季孤兒藥上市後，開始認列相關收益。

辜公怡再度強調，第一，Synpac 的權利金收取，是依據雙方專利授權合約而為，認為 Genzyme 主張存在爭議提請仲裁違反授權合約約定；第二，Synpac 授權合約採包裹授權，即使部份授權內容失效，仍不影響基於其他有效專利權等授權事項，得收取全部的授權金。

第三，目前孤兒藥專利在歐美各有 3 項分割有效專利存在，得依授權合約收取權利金並無疑義。第四，Synpac 除在仲裁程序中據理力爭外，會尋求一切法律途徑，確保股東權益。

去年全年 Genzyme 針對歐洲地區授權支付的權利金約 5000 萬美元，辜公怡表示，目前權利金合約還是有效，因此根據會計原則，每個月還是會認列權利金營收。對於股東提問股價波動，辜公怡說，目前能做的就是把本業經營好，他並認為，近期股價有些波動，與市場擔憂未來孤兒藥權利金認列情況有關。

國際中橡 6 月 4 日時公告，旗下子公司 Synpac 授權 Genzyme 公司「龐貝氏症孤兒藥」專利授權金，但 Genzyme 對歐洲地區權利金提出疑義，並在美國提出仲裁申請，請求無需再支付此部分費用，可能影響今年起的權利金收入，將積極爭取合約授與的所有合法權益。

Genzyme 擁有國際中橡旗下子公司 Synpac 孤兒藥專利在美國與歐洲地區的獨家授權，目前 Synpac 孤兒藥 Myozyme 專利在歐洲、美國，分別有 3 項有效專利存在，歐洲專利將於 2021 年到期，而美國則是 2023 年。

其中，歐洲先前有另 1 項專利失效，Genzyme 因此對歐洲地區權利金計算提出疑義，在美國提出仲裁申請，請求無需再支付此部份費用，但雙方專利授權合約採「包裹授權」模式，約定即便部分授權內容失效，也不影響其他有效專利權、及整體權利金收取。國際中橡目前已委由美國當地律師事務所，爭取合約授與的所有合法權益。