〈遠東銀股東會〉徐旭東喊遠銀併購要當主體 股價淨值比1倍仍太低

遠東銀 (2845-TW) 今 (19) 日召開股東會，談合併議題，遠東集團董事長暨遠東銀副董事長徐旭東表示，跟很多家都談過，但遠銀的策略是要併購別家，維持當主體。至於是否對股價抱屈，他強調，遠東銀股價淨值比 1 倍都嫌低，「它 (遠東銀) 出身好人家，總是要給它 (股價) 多一點。」

徐旭東表示，遠東銀去年獲利創高，表現很好，但成長要有穩定性，把獲利表現保持住，讓銀行穩健成長，包含遠東銀在內的金融服務業，面對科技化、智慧化，更需加強布局，目前 89% 操作已經自動化，許多業務都不需跑到銀行，未來將走向更智慧化。

小股東詢問遠東銀是否有合併計畫，徐旭東表示，好的合併裡面也有負的因素，遠東商銀是雙重文化銀行，一半用英文一半用中文，要合併一個銀行如果不是雙重語言，只能用一種語言溝通，等於只溝通一半，這樣就算合併後資產增加，但對公司仍有負面影響。

徐旭東進一步表示，「遠銀身在好的家庭裡、有錢的家庭裡」，有很好條件，關係企業很多，遍及各行各業，「因為親戚很多、有 9 家上市櫃公司」；現在銀行業務講究的是連結，一個銀行若沒有親戚，每項業務都要積極爭取，但遠銀關係企業很多，有 Payment(支付)、零售等，遠銀成長速度方向和執行，都比其他銀行好。

至於併購議題，徐旭東表示，國內、外銀行都曾經談過，如果是要當大股東，不用與他談，遠銀若要併購其他家，則要維持當主體；而國外銀行有國外的方便，如果是一流國際級水準銀行，財報相對單純，但國內則有轉投資等項目，反而較難清楚，一切都要看對象。

總經理周添財補充，遠銀一直持續尋求併購對象，國內就算有機會也不好談，且資本要累積才有足夠能力去併購。

徐旭東近年來也持續為遠銀股東抱屈，不過股價今年初從 10 元，已漲到 12 元，他強調，不能老是喊委屈，話鋒一轉還是指出，「現在股價淨值比低於 1 倍，1 倍都嫌低了，它 (遠東銀) 出身好人家，在這麼好的一個家庭裡面，總是要給它 (股價) 多一點。」