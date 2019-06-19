美股盤後 — 川普熱線敲定G20川習會！費半樂翻道瓊漲逾350點

週二 (19 日) 美股早盤傳出，川習熱線敲定 G20 將再會後，美股應聲樂漲，波音、3M、蘋果與晶片股領漲，費半指數飆高逾 4%，四大指數週二同步收揚。

週二 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 353.01 點，或 1.35%，收 26465.54 點。

那斯達克指數上漲 108.86 點，或 1.39%，收 7953.88 點。

標普 500 指數上漲 28.08 點，或 0.97%，收 2917.75 點。

費城半導體指數上漲 58.30 點，或 4.33%，收 1406.16 點。

標普板塊示意圖。(圖片：finviz)

美中貿易樂觀情緒帶動，開拓重工 (CAT-US) 和波音 (BA-US) 分別上漲 2.36% 與 5.37%。

除了貿易利多消息外，波音週二巴黎航空展上與國際綜合航空集團 (IAG) 宣布波音 200 架 737 MAX 型號訂購意向書，這是繼 3 月 737 MAX 停飛後，波音首次獲得相關訂單，亦激勵其股價大漲。

半導體類股氣勢如虹，Nvidia (NVDA-US) 大漲 5.41%；博通 (AVGO-US) 上揚 4.54%；美光 (MU-US) 大漲 5.74%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 4.05%；AMD (AMD-US) 上揚 4.28%；Intel (INTC-US) 上揚 2.69%。

尖牙股 (FAANG) 大多收高。臉書 (FB-US) 下跌 0.29%；Netflix (NFLX-US) 上揚 1.85%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 2.35%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.04%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.81%

金融股同步收高。花旗 (C-US) 上揚 2.16%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 1.95%；高盛 (GS-US) 上揚 2.17%；美國銀行 (BAC-US) 上揚 2.54%。

台股 ADR 以台積電領軍走揚。友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.70%；台積電 ADR (TSM-US) 大漲 4.12%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 2.78%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.84%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.48%。

華爾街分析

週二 (18 日) 早盤時段，美國總統川普捎來了好消息，他推文表示與中國領導人習近平通過電話，川習會將在下週日本 G20 峰會再次舉行，中國領導人習近平回應願意赴約，但期盼透過平等對話解決經貿問題。

瑞銀集團紐約證券交易所業務總監 Art Cashin 表示：「這是個好消息，進一步推動了市場！」

投資者等待聯準會週三發布的貨幣政策走向，近期公布一系列美國非農就業數據、製造業數據、美消費者物價指數 (CPI) 與紐約州製造業指數，皆提高了聯準會降息的預期，市場預測今年將會有三次降息。

歐洲中央銀行總裁德拉吉週二暗示，對歐元區進一步降息持開放態度，也為了聯準會降息帶來壓力。

美國銀行財富管理公司資深投資策略師 Rob Haworth 表示：「到目前為止，市場一直對川普、習近平即將會面抱持懷疑態度，而推動市場的主要因素，當然是試圖達成協議。」

Amerivet Securities 美國利率主管 Gregory Faranello 在一份報告中寫道：「除了週三寬鬆政策，Fed 主席鮑爾還需要向市場傳達足夠強烈的訊號，表明降息即將來臨。」

Faranello 稱：「不過，我確實覺得聯準會需要收回一些控制權，美國已從很短的時間內從追逐聯準會 4 次升息到預期今年將有 3 次降息。」

DA Davidson 財富管理總監 James Ragan 說：「確實有兩個主要推動因素：貿易樂觀和利率樂觀。目前仍然存在一些不利因素，短期來看，市場可能有點超漲了，但如果美中在下週 G20 峰會時達成一項貿易協議、加上聯準會降息，我們就有理由認為股市將強勁反彈。」