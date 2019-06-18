迎戰Fintech趨勢 渣打提三大策略應戰

金融科技 (Fintech) 來勢洶洶，為迎戰科技新趨勢銀行積極採取策略因應。渣打銀行總經理林遠棟今 (18) 日表示，渣打針對 FinTech 發展，提出三大策略，包括：一、發展新商業模式、突破傳統銀行做法，二、投資新創產業並成立相關基金，三、導入 Fintech 提升客戶滿意度。

渣打銀行今天舉行 2019 年 FinTech 創意影片挑戰賽，總經理林遠棟出席活動受訪，針對發展 Fintech 策略做出上述回應。

林遠棟表示，在突破傳統銀行策略下，參股 LINE BANK 純網銀並參與執照申請，至於投資新創產業方面，集團已在 3 月推出 FinTech Bridge ，提供新創團體、投資者和創業加速器等聯繫的平台，國內投資人亦可加以運用。

另外，在導入 FinTech 科技方面，今年已陸續成立桃園「渣打 iWealth 數位旗艦」、 推出 24 小時線上外匯交易平台等，提供給客戶更多元的創新服務。同時也引進 Jarvis 數位平台，整合品牌及產品服務並運用資料整合分析，提供銀行同仁銷售及客制化的客戶建議。

渣打銀行 2019 年 FinTech 創意影片挑戰賽，自即日起展開，邀請大專院校學生及創意青年，針對 FinTech 金融科技主題發揮創意，以影片形式參賽，爭取總獎金 160 萬元的高額獎金，希望能藉此鼓勵更多青年人才及蒐集更多的 FinTech 創意。