三大法人買超9.38億元 外資終結連4賣轉買 惟續砍面板雙虎

台股今 (18) 日上漲 36.2 點，收在 10566.74 點，成交值縮到只有 800.9 億元。外資從連 4 賣轉為買超 15.37 億元小試身手，但投信、自營商卻都反手賣超，分別減碼 1.4 和 4.59 億元，呈現土洋對作，三大法人合計買超 9.38 億元。雖然外資轉買，但仍續砍面板雙虎。

外資買超前 10 名：華新 29,261 張、元大滬深 300 正 2 獲買超 11,516 張、台泥 8,594 張、臺企銀 5,415 張、永豐金 4,859 張、台新金 4,588 張、第一金 3,448 張、聯電 2,753 張、長榮航 2,712 張、台灣高鐵 2,644 張。

外資賣超前 10 名：群創 27,136 張、富邦 VIX 遭賣 13,175 張、友達 12,160 張、大同 6,110 張、開發金 4,412 張、兆豐金 4,001 張、彩晶 3,590 張、奇鋐 3,444 張、台積電 2,749 張、晶電 2,701 張。

投信買超前 10 名：仁寶、遠東銀、國票金、鴻海、統一證、神基、大成鋼、卜蜂、致伸、台汽電。賣超前 10 名：台中銀、南亞、中華電、友達、台表科、台苯、聯詠、京元電子、矽創、泰鼎 - KY。

自營商買超前 10 名：元大滬深 300 正 2、國泰中國 A50 正 2、華頓 S＆P 黃豆、友達、元大台灣 50、台灣高鐵、上海商銀、元大台灣 50 反 1、GIS-KY、富邦中証 500。

自營商賣超前 10 名：富邦 VIX 遭賣 25,817 張、元大 S＆P 原油正 2 遭賣 16,610 張，華新、元大 S＆P 石油、台泥、國泰費城半導體、兆豐金、富邦上証反 1、聯合再生、鴻海。

整體來說，中美貿易戰持續進行中，市場觀望氣氛濃厚，不過，以籌碼面來看還是偏多，明日適逢台指期結算，預期可望拉高結算。