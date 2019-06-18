區塊客一分鐘新聞 – 6 月 18 日重點：比特幣每日活躍地址突破 100 萬引熱議

比特幣每日活躍地址超過 100 萬引熱議

根據區塊鏈統計網站 CoinMetrics，比特幣的每日活躍地址已於 6 月 14 日突破 100 萬個，但加密貨幣社群對此的反應不一。例如，一位用戶指出「使用和交易不能混為一談」。然而，雖然新增用戶的確會增加鏈上交易的統計數量，但更多的活躍地址依舊意味著更多的人在使用比特幣。還有網友稱，比特幣只是為 Facebook 即將推出的 Libra 加密貨幣和區塊鏈作出準備。一位用戶則認為比特幣實際商業應用正在減少，並為之擔憂。

末日博士：Facebook 發幣跟加密貨幣毫無關係

眾人稱「末日博士」的經濟學家 Nouriel Roubini 日前評論 Facebook 剛推出的 Libra 根本稱不上是真正的加密貨幣。他認為，Libra 節點需先經過 Facebook 許可，不僅完全私有化，且可被控制又集中化，跟加密貨幣的去中心化特徵背道而馳，他直言「那這個幣跟加密貨幣或是區塊鏈的關聯是什麼？根本沒有。」雖然 Roubini 坦承，對於 Facebook 發行加密貨幣的具體細節尚不清楚，但他認為 Libra 不太可能使用常見的區塊鏈技術，像是工作量證明（Proof of Work）或是權益證明（Proof of Stake）。他反問：「Facebook 為什麼要這麼做？」

加拿大藥局利用區塊鏈追蹤醫用大麻

加拿大藥房連鎖店 Shoppers Drug Mart 已與區塊鏈公司 TruTrace Technologies 合作，試圖通過區塊鏈啟動「醫用大麻供應鏈追踪試點計劃」。據稱，這些數據有助於醫生更有效地開處方，並為醫用大麻臨床試驗提供可靠的信息。該區塊鏈追蹤系統將用於識別和跟踪醫用大麻，其中包括品種的源頭和遺傳基因等數據，而追踪系統背後的動機是希望「讓它更貼近醫學」來緩和患者和醫生的擔憂。

波蘭銀行利用以太坊區塊鏈來驗證文件

位於華沙的波蘭銀行 Alior Bank 正在使用以太坊區塊鏈來驗證文件的真實性。據報導，該銀行近期新添一項新功能，允許其客戶在以太坊區塊鏈的幫助下，驗證其發布之文檔的真實性和完整性。舉例說明，當客戶收到文檔時，他們還會收到一個鏈接，他們可以按照該鏈接檢查有關在以太坊區塊鏈上關於該文檔的所有信息。有鑒於公有鏈的特性，因此所提供的信息皆為真實，任何人都不能修改，就連銀行本身都不能進行修改。

5 家韓國交易所因應監管需求修訂服務條款

韓國公平貿易委員會日前表示，為了因應監管機構的要求，目前已有 5 家加密貨幣交易所修訂服務條款。往後，就算並非故意或嚴重疏忽導致用戶資金損失，這些交易平台運營商也需對潛在的網絡攻擊或系統故障所造成的問題承擔責任。該委員會表示，Bithumb 和其他四家加密貨幣交易所最初是在去年 4 月收到糾正建議，目前已全數對其服務條款作出修訂。

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『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』